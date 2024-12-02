Tuyển Tuyển dụng thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Dili Supplement
- Hồ Chí Minh:
- 50 đường số T21, Khu The Manhattan Glory
- Dự án Khu dân cư và công viên Phước Thiện, Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Công tác hành chính: Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự. Soạn thảo văn bản liên quan đến lĩnh vực được giao;
- Làm lương, kê khai các khoản trích nộp BHXH, thuế TNCN và phúc lợi của CNV
- Làm các công việc liên quan đến hành chính nhân sự và các công việc được giao khác
- Hỗ trợ công tác phát triển nhân lực: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự,...;
- Kiểm soát và xử lý hồ sơ bất động sản liên quan trong hệ thống quản lý;
- Hỗ trợ công tác sự kiện: Xây kế hoạch, chuẩn bị khâu tổ chức, hậu cần sự kiện/ cuộc họp,...;
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng, đặc biệt Excel;
- Tư duy logic tốt, có kỹ năng thu thập dữ liệu, phân tích và tổng hợp báo cáo;
Tại Công Ty Cổ Phần Dili Supplement Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc tại môi trường năng động, chuyên nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dili Supplement
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
