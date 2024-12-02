Tuyển Tuyển dụng thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

- Công tác hành chính: Quản lý và lưu trữ hồ sơ nhân sự. Soạn thảo văn bản liên quan đến lĩnh vực được giao;

- Làm lương, kê khai các khoản trích nộp BHXH, thuế TNCN và phúc lợi của CNV

- Làm các công việc liên quan đến hành chính nhân sự và các công việc được giao khác

- Hỗ trợ công tác phát triển nhân lực: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự,...;

- Kiểm soát và xử lý hồ sơ bất động sản liên quan trong hệ thống quản lý;

- Hỗ trợ công tác sự kiện: Xây kế hoạch, chuẩn bị khâu tổ chức, hậu cần sự kiện/ cuộc họp,...;