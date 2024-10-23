Tuyển Kinh doanh/Bán hàng TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia lập kế hoạch và triển khai các hoạt động marketing nhằm tăng cường hiệu quả tuyển sinh của Greenwich Vietnam tại Hà Nội & các tỉnh lân cận. Thực hiện các hoạt động quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện để thu hút sinh viên tiềm năng. Lên ý tưởng, xây dựng và phát triển nội dung tuyển sinh trên các nền tảng mạng xã hội của trường. Hỗ trợ trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với các trường THPT và tổ chức liên quan. Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu tuyển sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Marketing Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia các hoạt động tuyển sinh, tổ chức sự kiện dành cho học sinh/sinh viên Có hiểu biết về thị trường tuyển sinh đại học, giáo dục chất lượng cao Khả năng tổ chức, quản lý công việc và làm việc nhóm tốt. Kỹ năng giao tiếp tốt, sáng tạo, và năng động trong công việc. Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và khả năng xử lý tình huống linh hoạt. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing giáo dục; Kỹ năng tiếng Anh tốt, có khả năng giao tiếp; Có khả năng sáng tạo nội dung & sử dụng các phần mềm video edit là một lợi thế

Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Có mức thu nhập hấp dẫn Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care) Được đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại Tổ chức Giáo dục FPT Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔ CHỨC GIÁO DỤC FPT Pro Company

