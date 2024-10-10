Tuyển IT phần mềm UMAXSOFT JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

1. ASO/ Analyze

- Phân tích thị trường ứng dụng trên Appstore & Google Play.

- Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Appstore & Google Play.

2. User Acquisition

- Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads, IronSource, ...

-Optimize nội dung và chỉ số performance của các digital campaigns cho các sản phẩm Mobile Apps trên iOS & Android.

- Phối hợp với team sản phẩm để lên chiến lược marketing.

- Phối hợp với bộ phận support để chuẩn bị tài liệu Marketing, setup campaign Adwords, Facebook Ads.

- Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAS,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing.

- Lập báo cáo hàng tuần và điều chỉnh các chiến dịch marketing.

- Khai thác và tìm hiểu thêm các kênh Marketing App khác.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Đi làm full-time Có kiến thức cơ bản về Digital Marketing, kinh nghiệm thực chạy ads ở các nền tảng quảng cáo cho Mobile Game/App Yêu thích làm game/app và có kiến thức về thị trường game/app mobile global, nắm bắt trend tốt phục vụ cho ý tưởng quảng cáo là một lợi thế. Đam mê và có mục tiêu phát triển lâu dài ở Digital Marketing Nhiệt huyết, cởi mở, chủ động Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, quyết liệt, máu chiến và bám sát mục tiêu Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và phân tích hành vi người dùng Có kiến thức chung về Marketing và Business; Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc với số liệu và khả năng sáng tạo, lên ý tưởng; Tiếng Anh đọc hiểu văn bản, giao tiếp cơ bản; Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh, học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Tại UMAXSOFT JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia vaò các dự án thực tế có hàng triệu lượt tải trên Google Play Store Làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài như Google, Facebook, Tiktok, Unity,... Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, 12 ngày phép năm,... Tham gia du lịch, team building cùng công ty tối thiểu 2 lần/năm; Được đánh giá tăng lương 2 lần/ năm; Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, từ 09:00-17:30 (làm 7tiếng/ngày, nghỉ trưa 12:00-13:30, nghỉ giữa giờ 15:00-15:30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại UMAXSOFT JOINT STOCK COMPANY

