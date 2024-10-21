Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD

CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Mức lương
Đến 1 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9 tòa Peak View, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Đến 1 USD

1. ASO/ Analyze
- Phân tích thị trường ứng dụng trên Appstore & Google Play. - Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Appstore & Google Play. 2. User Acquisition
- Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads, IronSource, ...
-Optimize nội dung và chỉ số performance của các digital campaigns cho các sản phẩm Mobile Apps trên iOS & Android. - Phối hợp với team sản phẩm để lên chiến lược marketing. - Phối hợp với bộ phận support để chuẩn bị tài liệu Marketing, setup campaign Adwords, Facebook Ads. - Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAS,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing. - Lập báo cáo hàng tuần và điều chỉnh các chiến dịch marketing. - Khai thác và tìm hiểu thêm các kênh Marketing App khác.
các sản phẩm Mobile Apps trên iOS & Android.

Với Mức Lương Đến 1 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực chạy ads ở các nền tảng quảng cáo cho Mobile Game/App, nắm chắc kiến thức cơ bản về Digital Marketing Có kinh nghiệm ở các sản phẩm Mobile App nền tảng iOS (đối với vị trí UA iOS) Đam mê và có mục tiêu phát triển lâu dài ở Digital Marketing Nhiệt huyết, cởi mở, chủ động Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, quyết liệt, máu chiến và bám sát mục tiêu Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và phân tích hành vi người dùng Tư duy về phân tích dữ liệu và tính logic. Khả năng giao tiếp và sử dụng Tiếng Anh.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thực chạy ads ở các nền tảng quảng cáo cho Mobile Game/App, nắm chắc kiến thức cơ bản về Digital Marketing
Có kinh nghiệm ở các sản phẩm Mobile App nền tảng iOS (đối với vị trí UA iOS)
Đam mê và có mục tiêu phát triển lâu dài ở Digital Marketing
Nhiệt huyết, cởi mở, chủ động
Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, quyết liệt, máu chiến và bám sát mục tiêu
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và phân tích hành vi người dùng
Tư duy về phân tích dữ liệu và tính logic.
Khả năng giao tiếp và sử dụng Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên tới 25.000.000 VNĐ, thử việc 100% lương, review lương 2 lần/năm Cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu về phần vận hành, hệ thống, quy trình của mảng App - TOP 1 App Việt Nam Được traning các kiến thức, kỹ năng thực chiến mảng App trên thị trường Global. Cơ hội tiếp cận và học hỏi từ các đối tác lớn Google, Facebook, TikTok... Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ lên tới 100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới bàn bi-a, bi-lắc, PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách Các chế độ đãi ngộ khác như Trợ cấp ăn trưa 1M/tháng, Gói khám sức khỏe toàn diện ưu việt, teambuilding, du lịch hàng năm... đều được đảm bảo Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng lễ tết, Thưởng nóng, thưởng hiệu quả kinh doanh 2 lần/năm Thời gian làm việc: 8h30-18h, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, không OT - cân bằng cuộc sống
Mức lương lên tới 25.000.000 VNĐ, thử việc 100% lương, review lương 2 lần/năm
Cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu về phần vận hành, hệ thống, quy trình của mảng App - TOP 1 App Việt Nam
Được traning các kiến thức, kỹ năng thực chiến mảng App trên thị trường Global.
Cơ hội tiếp cận và học hỏi từ các đối tác lớn Google, Facebook, TikTok...
Cơ hội được học hỏi, được thử sai, được đưa ý kiến để rèn luyện bản thân và trau dồi kinh nghiệm thực chiến với việc hỗ trợ lên tới 100% chi phí các khóa học mọi kỹ năng
Con người là số 1 - bạn sẽ được quan tâm từ bữa ăn xế chiều, tới chỗ ngủ, từ tủ đầy đồ ăn vặt tới bàn bi-a, bi-lắc, PS4 xả não, thư viện cho những tâm hồn yêu thích đọc sách
Các chế độ đãi ngộ khác như Trợ cấp ăn trưa 1M/tháng, Gói khám sức khỏe toàn diện ưu việt, teambuilding, du lịch hàng năm... đều được đảm bảo
Thưởng LINH HOẠT & HẤP DẪN: Thưởng lễ tết, Thưởng nóng, thưởng hiệu quả kinh doanh 2 lần/năm
Thời gian làm việc: 8h30-18h, thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, không OT - cân bằng cuộc sống

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 tòa Peak View, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

