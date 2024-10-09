Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3, ngõ 78, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Đến 3 Triệu

ASO/ Analyze

Phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và Appstore. Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Google Play và Appstore

Phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và Appstore.

Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Google Play và Appstore

User Acquisition

Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads, IronSource, ... Optimize nội dung và chỉ số performance của các digital campaigns. Phối hợp với team sản phẩm để lên chiến lược marketing. Phối hợp với bộ phận support để chuẩn bị tài liệu Marketing, setup campaign Adwords, Facebook Ads. Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAs,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing. Lập báo cáo hàng tuần và điều chỉnh các chiến dịch marketing. Khai thác và tìm hiểu thêm các kênh Marketing App/Game khác.

Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads, IronSource, ...

Optimize nội dung và chỉ số performance của các digital campaigns.

Phối hợp với team sản phẩm để lên chiến lược marketing.

Phối hợp với bộ phận support để chuẩn bị tài liệu Marketing, setup campaign Adwords, Facebook Ads.

Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAs,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing.

Lập báo cáo hàng tuần và điều chỉnh các chiến dịch marketing.

Khai thác và tìm hiểu thêm các kênh Marketing App/Game khác.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê và có mục tiêu phát triển ở Digital Marketing

Nhiệt huyết, cởi mở, chủ động

Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và phân tích hành vi người dùng

Tư duy về phân tích dữ liệu và tính logic.

Khả năng giao tiếp và sử dụng Tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương thực tập

Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm

Được trao cơ hội, được tìm hiểu sâu và tiếp cận với nhiều hướng phát triển trong ngành game.

Môi trường startup, trẻ trung, năng động, sáng tạo và có khả năng phát triển vượt bậc.

Chế độ Du lịch, Team building và trợ cấp ăn trưa,... và các trợ cấp khác hết sức hấp dẫn.

Thời gian làm việc: từ T2-T6, nghỉ T7 & CN (không OT).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin