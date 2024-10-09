Tuyển Bưu chính Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bưu chính Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
- Hà Nội: Số 3, ngõ 78, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Bưu chính Viễn thông Với Mức Lương Đến 3 Triệu
ASO/ Analyze
Phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và Appstore. Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Google Play và Appstore
Phân tích thị trường ứng dụng trên Google Play và Appstore.
Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu hóa hiển thị trên chợ ứng dụng Google Play và Appstore
User Acquisition
Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads, IronSource, ... Optimize nội dung và chỉ số performance của các digital campaigns. Phối hợp với team sản phẩm để lên chiến lược marketing. Phối hợp với bộ phận support để chuẩn bị tài liệu Marketing, setup campaign Adwords, Facebook Ads. Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAs,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing. Lập báo cáo hàng tuần và điều chỉnh các chiến dịch marketing. Khai thác và tìm hiểu thêm các kênh Marketing App/Game khác.
Quản lý chiến lược và thiết lập các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google Adword, Facebook Ads, Search Ads, IronSource, ...
Optimize nội dung và chỉ số performance của các digital campaigns.
Phối hợp với team sản phẩm để lên chiến lược marketing.
Phối hợp với bộ phận support để chuẩn bị tài liệu Marketing, setup campaign Adwords, Facebook Ads.
Sử dụng dữ liệu và A/B testing để phân tích hành vi người dùng, đo đếm các chỉ số về CPI, LTV hoặc ROAs,... tối ưu hóa các chiến dịch marketing.
Lập báo cáo hàng tuần và điều chỉnh các chiến dịch marketing.
Khai thác và tìm hiểu thêm các kênh Marketing App/Game khác.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt huyết, cởi mở, chủ động
Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với dữ liệu và phân tích hành vi người dùng
Tư duy về phân tích dữ liệu và tính logic.
Khả năng giao tiếp và sử dụng Tiếng Anh.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc với đội ngũ phát triển game giàu kinh nghiệm
Được trao cơ hội, được tìm hiểu sâu và tiếp cận với nhiều hướng phát triển trong ngành game.
Môi trường startup, trẻ trung, năng động, sáng tạo và có khả năng phát triển vượt bậc.
Chế độ Du lịch, Team building và trợ cấp ăn trưa,... và các trợ cấp khác hết sức hấp dẫn.
Thời gian làm việc: từ T2-T6, nghỉ T7 & CN (không OT).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI