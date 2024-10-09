Tuyển Công nghệ Thông tin Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/11/2024
Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Mức lương
19 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 19 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 19 - 25 Triệu

Nghiên cứu tìm hiểu, cập nhật xu hướng thiết kế mới nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả các sản phẩm thiết kế; Thực hiện các nghiên cứu người dùng, phân tích tâm lý để xác định nhóm đối tượng mục tiêu và phương pháp thiết kế tương tác hiệu quả nhất; Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan: kinh doanh, sản phẩm và thiết kế..để lựa chọn phương án thiết kế UX xuyên suốt dự án sản phẩm/dịch vụ; Trao đổi ý tưởng thiết kế bằng cách xây dựng các sản phẩm UX nổi bật như: storyboards, sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes...; Thiết kế UI/UX Website, Wapp và App theo tiêu chí : sáng tạo, thân thiện với người dùng, tạo sự khác biệt
Với Mức Lương 19 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm UI/UX Designer hoặc các vị trí tương đương liên quan tới thiết kế sản phẩm CV có kèm theo Portfolio các dự án thiết kế Năm vững các kiến thức chung về thiết kế, có kiến thức về mỹ thuật là lợi thế Có tư duy user-centred design, có khả năng trình bày ý tưởng Có kiến thức về các công cụ prototype là một lợi thế. Có kiến thức, nền tảng về tech hoặc business là một lợi thế. Có tinh thần đồng đội; kỹ năng giao tiếp để hợp tác với các bên liên quan. Kỹ năng quản lý thời gian tốt. Có ít nhất 1 ngoại ngữ EN hoặc JP: giao tiếp trôi chảy
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương từ 1-2 lần/năm Chính sách thưởng tháng lương 13 Thưởng lễ Tết, 2/9, sinh nhật công ty,... Chế độ du lịch nghỉ mát (gói 5 triệu/ người), teambuilding (2 -3 lần/năm) Tham gia BHXH đầy đủ, thăm khám sức khỏe định kỳ tối thiểu 1 lần/năm tại các bệnh viện hàng đầu Chính sách thăm hỏi toàn diện cho nhân sự và người thân: sinh nhật, kết hôn, sinh con, ốm đau,... Các hoạt động thể thao, văn hóa đa dạng và phong phú: CLB đá bóng, đạp xe, cầu lông,... Được tham gia các khóa đào tạo, buổi seminar, sharing về chuyên môn, nghiệp vụ, Soft skills, các khóa tiếng Anh, tiếng Nhật để cải thiện ngoại ngữ,.... Phụ cấp đứng lớp, cùng các giải thưởng Đào tạo: Ngôi sao học tập tháng, Gương mặt giảng viên tiêu biểu, gương mặt học tập năm, nhuận bút...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 tòa nhà IDMC, Tôn Thất Thuyết

