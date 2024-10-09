Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

Mức lương
3 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà hancorp plaza Số 72 Đường trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Tham gia phát triển các dự án Game 2D/3D trên nền tảng Unity Đóng góp ý tưởng, nội dung nâng cao chất lượng sản phẩm Phối hợp, trao đổi với các thành viên trong team để xây dựng, hoàn thiện và tối ưu game Phối hợp với các bộ phận liên quan để nghiên cứu, phân tích yêu cầu sở thích của người dùng, từ đó xây dựng những sản phẩm phù hợp Chủ động, nghiên cứu sản phẩm cùng loại của đối tác, đối thủ trong nước và nước ngoài để liên tục đổi mới và sáng tạo sản phẩm
Tham gia phát triển các dự án Game 2D/3D trên nền tảng Unity
Đóng góp ý tưởng, nội dung nâng cao chất lượng sản phẩm
Phối hợp, trao đổi với các thành viên trong team để xây dựng, hoàn thiện và tối ưu game
Phối hợp với các bộ phận liên quan để nghiên cứu, phân tích yêu cầu sở thích của người dùng, từ đó xây dựng những sản phẩm phù hợp
Chủ động, nghiên cứu sản phẩm cùng loại của đối tác, đối thủ trong nước và nước ngoài để liên tục đổi mới và sáng tạo sản phẩm

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4; sinh viên mới ra trường theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan Ưu tiên ứng viên có thể làm việc full-time tại văn phòng công ty Tư duy lập trình tốt, thành thạo ngôn ngữ lập trình C thăng Nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc, có đam mê với Game. Có tư duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao Có kinh nghiệm làm việc với Unity là một lợi thế Có sản phẩm về Game là một lợi thế
Sinh viên năm 3,4; sinh viên mới ra trường theo học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên ứng viên có thể làm việc full-time tại văn phòng công ty
Tư duy lập trình tốt, thành thạo ngôn ngữ lập trình C thăng
Nghiêm túc, nhiệt tình trong công việc, có đam mê với Game.
Có tư duy tốt, chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao
Có kinh nghiệm làm việc với Unity là một lợi thế
Có sản phẩm về Game là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ thực tập: 3.000.000-8.000.000/tháng Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành. Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ/Tết, quà sinh nhật. Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm. Thời gian thực tập 2 - 4 tháng - Tùy vào năng lực của ứng viên Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 - 4 tháng thực tập nếu đáp ứng đủ tiêu chí Được hỗ trợ dấu thực tập nếu ứng viên cần Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn Được tham gia thực chiến tại các dự án toàn cầu Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày Thưởng các dịp lễ, Tết Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance
Hỗ trợ thực tập: 3.000.000-8.000.000/tháng
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ/Tết, quà sinh nhật.
Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
Thời gian thực tập 2 - 4 tháng - Tùy vào năng lực của ứng viên
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 - 4 tháng thực tập nếu đáp ứng đủ tiêu chí
Được hỗ trợ dấu thực tập nếu ứng viên cần
Mở rộng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn
Được tham gia thực chiến tại các dự án toàn cầu
Có lộ trình phát triển sự nghiệp được cá nhân hóa rõ ràng
Trải nghiệm môi trường quốc tế năng động, chuyên nghiệp
Hưởng 100% đãi ngộ chăm sóc đời sống hàng ngày
Thưởng các dịp lễ, Tết
Chia sẻ thành quả liên tục, không giới hạn dựa trên performance

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG NETVIET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hancorp - Số 72, Đường Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

