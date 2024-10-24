Tuyển Unity Game Developer thu nhập 9 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Latte Games
- Hồ Chí Minh: 1231 Hoàng Sa, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 18 Triệu
Tham gia team dev mobile games thể loại casual và hybrid-casual sử dụng Unity engine.
Xây dựng prototype để test game idea.
Lập trình core mechanics, dựng levels, phát triển các tính năng như quảng cáo, in-app purchases, etc.
Đóng góp ý tưởng game nếu có (có thưởng).
Với Mức Lương 9 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững kỹ năng lập trình hướng đối tượng và ngôn ngữ C#.
Kinh nghiệm sử dụng Unity từ 1 năm.
Có demo game là một lợi thế.
Am hiểu hoặc có kinh nghiệm phát triển mobile games thể loại casual là một lợi thế.
Good at English (reading, writing).
Tại Latte Games Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường startup trẻ trung, dễ thăng tiến.
Tham gia các project game original, không clone.
Được hỗ trợ thêm về mặt kỹ thuật từ các seniors trong team nếu cần.
Lương tháng 13.
Chia sẻ lợi nhuận game.
Thưởng quý, thưởng lễ tết.
Thưởng khi đóng góp ý tưởng game.
Tăng lương định kỳ, có thể tăng đột xuất theo performance.
Bảo hiểm, ngày lễ, ngày nghỉ và các chế độ theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Latte Games
