Tuyển Unity thu nhập 4 - 6 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Phối hợp với team UA để lập kế hoạch, xây dựng kịch bản playable ads. Sản xuất sản phẩm game playable 2D,3D để phục vụ quảng cáo cho các dự án game trên thị trường toàn cầu. Tham gia nghiên cứu sản phẩm thị trường, đánh giá chất lượng sản phẩm để ưu tối hiệu quả quảng cáo.
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm lập trình 6 tháng trở lên. Có nền tảng tư duy thuật toán, cấu trúc giải thuật, tư duy logic tốt. Thành thạo Javascript/ C#/ Python. Nắm chắc kiến thức lập trình hướng đối tượng. Có kinh nghiệm lập trình các engine Cocos Creator, Unity , Phaser là một lợi thế. Đam mê và yêu thích game mong muốn phát triển trong lĩnh vực sản xuất Game. Ham học hỏi, có thể tìm hiểu áp dung các công nghệ mới. Có trách nhiệm cao trong công việc. Đọc hiểu tài liệu tiếng anh.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi chung:
Thu nhập: 4.000.000 - 6.000.000 Thưởng HẤP DẪN: thưởng hiệu qủa kinh doanh theo Quý/lần, thưởng lễ tết và thưởng nóng theo dự án..... Lộ trình thăng tiến và phát triển bản thân rõ ràng. Làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài như Facebook, Tiktok, Unity,... Trợ cấp ăn trưa 50.000 VNĐ/ngày; bữa trưa, bữa xế luôn sẵn sàng phục vụ; Hưởng các chế độ, phúc lợi như: Thưởng lễ tết, thưởng dự án, thưởng sinh nhật, 12 ngày phép năm,... Tham gia du lịch, team building cùng công ty tối thiểu 2 lần/năm; Được đánh giá tăng lương 1 lần/ năm; Làm việc từ thứ 2 – thứ 6, từ 08:30-18:00 (nghỉ trưa 12:00-13:30, nghỉ giữa giờ 15:00-15:30). Xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng, phù hợp với định hướng phát triển của từng thành viên; Cơ hội trải nghiệm môi trường & kiến thức mới với những bài toán và dự án thực tế; Môi trường làm việc toàn cầu, văn hóa đa quốc gia, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo; Được tham gia lớp Tiếng Anh miễn phí; các chương trình training về công nghệ, kỹ năng mềm, phương pháp làm việc (Agile, Scrum...);
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Rocket

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

