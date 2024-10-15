Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ các bên liên quan (PO, PM, khách hàng, ...) để thiết kế UI/UX cho các ứng dụng web app & mobile app nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng và tạo trải nghiệm ấn tượng, tiện ích, dễ dùng. Trực tiếp gặp gỡ, tham gia trao đổi - Design Thinhking cùng khách hàng thấu hiểu vấn đề Đưa ra các đề xuất cải thiện, tối ưu trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế, mỹ thuật từ các trường Mỹ thuật công nghiệp, FPT Arena, Kiến trúc, ... Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Product Designer/UXUI Designer và đã từng thiết kế ít nhất 01 sản phẩm có end-user sử dụng thực tế. Nắm rõ quy trình thiết kế sản phẩm. Có khả năng nghiên cứu, tìm hiểu về trải nghiệm người dùng. Am hiểu về các nguyên lý thiết kế, quy chuẩn thiết kế. Thành thạo sử dụng các công cụ thiết kế App (Figma/XD), Userflow, Wireframe. Có tư duy thiết kế lấy người dùng/khách hàng làm trọng tâm. Sáng tạo, nhiệt tình, ham học hỏi & tìm tòi kiến thức thiết kế, xu hướng thiết kế. Có khả năng đưa ra giải pháp phần mềm giải quyết bài toán của Khách Hàng. Yêu thích làm sản phẩm và nghiên cứu- tối ưu trải nghiệm người dùng. Ưu tiên ứng viên có khả năng vẽ tốt (vẽ icon, logo, hình minh hoạ...). Lưu ý: Gửi CV kèm portfolio (behance/dribbble/google drive) khi ứng tuyển.

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên

Lương cạnh tranh có thể lên tới $1500/tháng Xem xét điều chỉnh lương cứng 2 lần/năm Thưởng cuối năm theo năng suất làm việc từ 2 – 4 tháng lương Thời gian làm việc: 8h -17h30 từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7 và CN Ăn trưa miễn phí tại công ty Quà tặng sinh nhật, chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ mát, teambuilding, khám sức khỏe đầy đủ Có các CLB Văn hóa, Thể thao và nhiều chương trình văn thể mỹ sinh hoạt thường xuyên Không gian làm việc hiện đại, thoáng đãng, nhiều tiện ích giải trí: quầy bar, sân golf mini, khu leo núi... Khuôn viên xung quanh văn phòng thoáng mát, thuận tiện giao thông

Môi trường cởi mở, chuyên nghiệp, đề cao sự sáng tạo

Làm việc tại Doanh nghiệp với sứ mệnh phụng sự xã hội, mang lại các sản phẩm, dịch vụ nhằm thay đổi năng suất cho các tổ chức và cá nhân Văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình; Sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện Quy trình làm việc bài bản, tầm nhìn sản phẩm rõ ràng Khuyến khích sự chủ động và tích cực học hỏi

Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân

Có lộ trình thăng tiến cho từng vị trí, từng cá nhân cụ thể theo hướng quản lý hoặc chuyên gia Được tham gia các khóa đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm theo từng giai đoạn Được tham gia các CLB chuyên môn

Quy trình phỏng vấn:

Vòng 1: Sơ loại hồ sơ Vòng 2: Phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

