Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Misa
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty cổ phần Misa

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Misa

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N03T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần Misa Thì Được Hưởng Những Gì

Quan tâm đặc biệt tới nhân viên
Môi trường cởi mở, chuyên nghiệp, đề cao sự sáng tạo
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân
Quy trình phỏng vấn:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Misa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Misa

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

