Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CP TOYAR INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 - 21 Tân Cảng - Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

-Thiết kế UI/UX cho App, Website, System và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với người dùng.

- Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan (Customer, Marketing, Development, QA) để lựa chọn phương án thiết kế UI/UX xuyên suốt dự án

- Nghiên cứu và cập nhật các xu hướng thiết kế UI/UX hiện nay

- Đảm nhiệm các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên

- Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

- Ý tưởng tốt, nắm bắt, dẫn đầu xu hướng

- Thẩm mỹ tốt, phối màu tốt, Clean, tư duy người dùng tốt

- Thành thạo các phần mềm: Figma, Photoshop, Illustrator, XD

- Ứng viên gửi portfolio

- Biết tiếng Trung

Tại CÔNG TY CP TOYAR INC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12M -18M

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái.

- Đầy đủ chế độ theo Luật Lao động

- Xét tăng lương 1 lần / năm

- 12 ngày phép / năm

- Lương tháng 13

- Thời gian làm việc: 08:30-17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; Thứ Bảy 1 tuần làm 1 tuần nghỉ; Trưa nghỉ 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TOYAR INC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin