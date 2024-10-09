Tuyển IT phần mềm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm triển khai dịch vụ tổng đài và thoại của công ty, gồm tổng đài ảo, tổng đài đa kênh và tích hợp CRM, hệ thống thoại ...

- Quản lý hệ thống: theo dõi, xử lý đảm bảo hoạt động ổn định hệ thống máy chủ dịch vụ (máy chủ Linux, ảo hóa,..)

- Quản lý hoạt động hỗ trợ người dùng công ty và khách hàng khi sử dụng dịch vụ: tư vấn, hỗ trợ, xử lý lỗi....

- Tham gia các công việc triển khai dự án và thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng/Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan;

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Có kiến thức nền tảng với HDH Linux (Ubuntu, CentOS, ...), Vmware

- Có kiến thức nền tảng về Networking và hệ thống mạng LAN/WAN,Có kiến thức VoIP là lợi thế

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý thông tin, dữ liệu CNTT;

- Có kỹ năng chẩn đoán và giải quyết vấn đề;

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Từ 15tr – 20tr (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm và các ngày lễ, tết khác theo quy chế tài chính của công ty.

- Được đào tạo kiến thức về Network, VoIP, Linux;

- Được tham gia các khóa đào tạo/huấn luyện phục vụ cho nhu cầu công việc;

- Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV với các chương trình khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Du lịch hè, du xuân, tiệc sinh nhật hàng tháng và các hoạt thể thao do Công ty tổ chức;

- Thời gian làm việc 5 ngày/ tuần, nghỉ Thứ Bảy, Chủ nhật;

- Cơ hội tham gia các dự án CNTT lớn; giao lưu gặp gỡ nhiều đối tác trong nước và quốc tế;

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, teamwork;

- Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM VIỄN THÔNG MIỀN NAM TẠI HÀ NỘI

