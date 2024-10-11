Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Vận hành hệ thống hạ tầng DataCenter

Cài đặt triển khai mới, vận hành hệ thống máy chủ tại datacenter Nâng cấp máy chủ, thiết bị Quản lý vận hành hệ thống switching, Firewall Quản lý người dùng truy cập

Quản lý, vận hành hệ thống theo dõi hệ thống

Grafana, Prometheus, Zabbix, Kuma Uptime, Loki, Kibana hoặc các hệ thống tương tự. Monitor đường truyền, các chỉ số của Firewall, DDoS, Switch, tài nguyên hệ thống,...

Bảo mật:

Quản lý thiết bị bảo mật Thiết lập cơ chế bảo mật trên On premise và Hybrid giữa Datacenter Cloud

Duy trì, Phát triển mở rộng dịch vụ trên Datacente

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh Nghiệm

Tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực quản lý vận hành máy chủ hoặc cloud Hệ thống máy chủ Docker, Docker swarm, Docker Compose, K8S,... Hệ điệu hành máy chủ: Ubuntu, Centos, Windows server Thiết bị chuyển mạch, định tuyến: Cisco hoặc tương đương Bảo mật: Firewall, IPS, DDoS Thông thạo về linux Làm việc với hệ thống lớn Sao lưu dư liệu Monitor

Có kiến thức

Bảo mật: Firewall, IPS/IDS, DdoS Web server: Apache, IIS, Nginx Cơ sở dữ liệu: MS SQL, My SQL, Maria DB, Postgre,... Ảo hóa VMWare, KMS, Hyper, Virtual box Backup & Restore Git Schedule job Phân tích log hệ thống thống Có trải nghiệm về AWS, Azure, Linode...

Tính cách

Ngay thẳng chính trực Cẩn thận Sẵn sàng làm ngoài giờ thay thế, mở rộng hệ thống Tuân thủ kỉ luật Bằng cấp: Đại học chuyên nghành CNTT Đọc được tài liệu tiếng Anh Tuổi: Dưới 30

Ưu tiên:

Có chứng chỉ về mạng hệ thống như CCNA, CCNP, MCSE, AWS SysOps Administrator,... Giao tiếp được bằng tiếng Anh

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương/thưởng: 15 - 25tr gross + phụ cấp Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ... Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo

