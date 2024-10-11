Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
- Hà Nội: 266 Đội Cấn, Ba Đình
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Vận hành hệ thống hạ tầng DataCenter
Cài đặt triển khai mới, vận hành hệ thống máy chủ tại datacenter Nâng cấp máy chủ, thiết bị Quản lý vận hành hệ thống switching, Firewall Quản lý người dùng truy cập
Quản lý, vận hành hệ thống theo dõi hệ thống
Grafana, Prometheus, Zabbix, Kuma Uptime, Loki, Kibana hoặc các hệ thống tương tự. Monitor đường truyền, các chỉ số của Firewall, DDoS, Switch, tài nguyên hệ thống,...
Bảo mật:
Quản lý thiết bị bảo mật Thiết lập cơ chế bảo mật trên On premise và Hybrid giữa Datacenter Cloud
Duy trì, Phát triển mở rộng dịch vụ trên Datacente
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực quản lý vận hành máy chủ hoặc cloud Hệ thống máy chủ Docker, Docker swarm, Docker Compose, K8S,... Hệ điệu hành máy chủ: Ubuntu, Centos, Windows server Thiết bị chuyển mạch, định tuyến: Cisco hoặc tương đương Bảo mật: Firewall, IPS, DDoS Thông thạo về linux Làm việc với hệ thống lớn Sao lưu dư liệu Monitor
Có kiến thức
Bảo mật: Firewall, IPS/IDS, DdoS Web server: Apache, IIS, Nginx Cơ sở dữ liệu: MS SQL, My SQL, Maria DB, Postgre,... Ảo hóa VMWare, KMS, Hyper, Virtual box Backup & Restore Git Schedule job Phân tích log hệ thống thống Có trải nghiệm về AWS, Azure, Linode...
Tính cách
Ngay thẳng chính trực Cẩn thận Sẵn sàng làm ngoài giờ thay thế, mở rộng hệ thống Tuân thủ kỉ luật Bằng cấp: Đại học chuyên nghành CNTT Đọc được tài liệu tiếng Anh Tuổi: Dưới 30
Ưu tiên:
Có chứng chỉ về mạng hệ thống như CCNA, CCNP, MCSE, AWS SysOps Administrator,... Giao tiếp được bằng tiếng Anh
Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo Thì Được Hưởng Những Gì
Lương/thưởng: 15 - 25tr gross + phụ cấp
Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình bảo hiểm Sapo Care
Được tham gia các khoá đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu về thương mại điện tử, marketing online, phầm mềm ...
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
