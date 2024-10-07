Tuyển Vận Hành Hệ Thống thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Vận Hành Hệ Thống thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động vận hành sản xuất của nhà máy theo hệ thống quản lý MES. Tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, sử dụng hệ thống; Đảm bảo hệ thống quản lý vận hành nhà máy theo đúng quy trình; Quàn lý tường lửa: Thiết lập và quản lý tường lửa mạng và thiết bị bảo mật, bao gồm hiểu và thiết lập các chính sách tường lửa để bảo vệ an ninh mạng và dữ liệu Bảo trì và khắc phục sự cố hệ thống: Giám sát tính năng hệ thống, thực hiện các tác vụ bảo trì theo lịch trình và giải quyết các sự cố. Hỗ trợ người dùng: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc của người dùng và giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến máy tính và phần mềm. Quản lý bảo mật: Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và dữ liệu, bao gồm triển khai và thực thi các chính sách bảo mật, quét lỗ hổng và đánh giá rủi ro, đồng thời chịu trách nhiệm duy trì cấp quyền phần mềm và thiết bị IT. Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn và đào tạo cách sử dụng để giúp người dùng hiểu và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc hệ thống quản lý. Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình hoạt động.
Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động vận hành sản xuất của nhà máy theo hệ thống quản lý MES.
Tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, sử dụng hệ thống;
Đảm bảo hệ thống quản lý vận hành nhà máy theo đúng quy trình;
Quàn lý tường lửa: Thiết lập và quản lý tường lửa mạng và thiết bị bảo mật, bao gồm hiểu và thiết lập các chính sách tường lửa để bảo vệ an ninh mạng và dữ liệu
Bảo trì và khắc phục sự cố hệ thống: Giám sát tính năng hệ thống, thực hiện các tác vụ bảo trì theo lịch trình và giải quyết các sự cố.
Hỗ trợ người dùng: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc của người dùng và giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến máy tính và phần mềm.
Quản lý bảo mật: Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và dữ liệu, bao gồm triển khai và thực thi các chính sách bảo mật, quét lỗ hổng và đánh giá rủi ro, đồng thời chịu trách nhiệm duy trì cấp quyền phần mềm và thiết bị IT.
Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn và đào tạo cách sử dụng để giúp người dùng hiểu và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc hệ thống quản lý.
Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình hoạt động.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Đại học chuyên ngành liên quan đến máy tính; Có kinh nghiệm làm việc các dự án trong nhà máy; Ứng viên trên 3 -5 năm kinh nghiệm làm việc quản lý vận hành và triển khai các hệ thống MES tại các công ty như FPT, Samsung, VTI; Chịu khó, có tinh thần học hỏi, linh hoạt trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng chịu áp lực trong công việc, năng động, nhiệt tình, chịu khó. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm và có tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân.
Bằng Đại học chuyên ngành liên quan đến máy tính;
Có kinh nghiệm làm việc các dự án trong nhà máy;
Ứng viên trên 3 -5 năm kinh nghiệm làm việc quản lý vận hành và triển khai các hệ thống MES tại các công ty như FPT, Samsung, VTI;
Chịu khó, có tinh thần học hỏi, linh hoạt trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt.
Có khả năng chịu áp lực trong công việc, năng động, nhiệt tình, chịu khó.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm và có tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh deal theo năng lực; Thử việc hưởng 100% lương; Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng; Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm; Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng; Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building; Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.
Mức lương cạnh tranh deal theo năng lực;
Thử việc hưởng 100% lương;
Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng;
Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm;
Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng;
Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building;
Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hudland Towers, số 06 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-van-hanh-he-thong-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205526
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành Giza Group làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Giza Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Acer Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Acer Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nam Triều
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Marketing JINJIANG SHIPPING LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận JINJIANG SHIPPING LOGISTICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing MLC ITL Logistics Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu MLC ITL Logistics Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư lập trình nhúng Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VUA NỆM
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD Công ty TNHH Kinden Việt Nam
400 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
30 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Frontier Consulting Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn đầu tư Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 USD Navigos Search's Client
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng ca CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
14 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Aeon Delight (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
11 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên văn phòng Lotte Shopping Plaza Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Lotte Shopping Plaza Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH GIP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH GIP GROUP
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 28 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN UKG
10 - 28 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THDV GROUP
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TOÀN CẦU DDH VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH SunRock làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH SunRock
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UMI CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ UMI CHÂU Á
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư và giáo dục Hanoi Academy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm