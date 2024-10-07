Tuyển Vận Hành Hệ Thống thu nhập 18 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động vận hành sản xuất của nhà máy theo hệ thống quản lý MES. Tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn kiểm tra, sử dụng hệ thống; Đảm bảo hệ thống quản lý vận hành nhà máy theo đúng quy trình; Quàn lý tường lửa: Thiết lập và quản lý tường lửa mạng và thiết bị bảo mật, bao gồm hiểu và thiết lập các chính sách tường lửa để bảo vệ an ninh mạng và dữ liệu Bảo trì và khắc phục sự cố hệ thống: Giám sát tính năng hệ thống, thực hiện các tác vụ bảo trì theo lịch trình và giải quyết các sự cố. Hỗ trợ người dùng: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc của người dùng và giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến máy tính và phần mềm. Quản lý bảo mật: Đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và dữ liệu, bao gồm triển khai và thực thi các chính sách bảo mật, quét lỗ hổng và đánh giá rủi ro, đồng thời chịu trách nhiệm duy trì cấp quyền phần mềm và thiết bị IT. Hướng dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn và đào tạo cách sử dụng để giúp người dùng hiểu và sử dụng các phương tiện, thiết bị, máy móc hệ thống quản lý. Phối hợp với các bộ phận khác trong quá trình hoạt động.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng Đại học chuyên ngành liên quan đến máy tính; Có kinh nghiệm làm việc các dự án trong nhà máy; Ứng viên trên 3 -5 năm kinh nghiệm làm việc quản lý vận hành và triển khai các hệ thống MES tại các công ty như FPT, Samsung, VTI; Chịu khó, có tinh thần học hỏi, linh hoạt trong công việc, kỹ năng giao tiếp tốt. Có khả năng chịu áp lực trong công việc, năng động, nhiệt tình, chịu khó. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm và có tinh thần học hỏi và nâng cao trình độ bản thân.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh deal theo năng lực; Thử việc hưởng 100% lương; Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng; Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm; Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng; Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building; Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.