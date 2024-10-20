Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company
- Hà Nội: Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản trị & vận hành hệ thống ảo hóa các nền tảng: OpenStack - Ceph, VMware vSphere, hệ thống sao lưu dự phòng
Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng hệ thống máy chủ
Cấu hình, cài đặt, quản trị hạ tầng OS (Hệ điều hành) Linux, Windows...
Xử lý sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ và các dịch vụ mạng
Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới liên quan đến hệ thống
Định kỳ thực hiện kiểm tra tính sẵn sàng của các máy chủ và ứng dụng và báo cáo lại trình trạng cho cán bộ quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng, chuyên ngành CNTT, hoặc liên quan
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm tương đương
Kinh nghiệm vận hành hệ thống Cloud, cấu hình trên Linux
Giám sát và xử lý sự cố về hệ thống
Có kiến thức về bảo mật, máy chủ, hệ điều hành, hệ thống mail....
Có chứng chỉ MCSA, MCSE... là lợi thế
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh của công ty
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, v.v...
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team teambuilding hàng năm
Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
