Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 CT1AB, Khu đô thị VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì , Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị & vận hành hệ thống ảo hóa các nền tảng: OpenStack - Ceph, VMware vSphere, hệ thống sao lưu dự phòng Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng hệ thống máy chủ Cấu hình, cài đặt, quản trị hạ tầng OS (Hệ điều hành) Linux, Windows... Xử lý sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ và các dịch vụ mạng Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới liên quan đến hệ thống Định kỳ thực hiện kiểm tra tính sẵn sàng của các máy chủ và ứng dụng và báo cáo lại trình trạng cho cán bộ quản lý.

Quản trị & vận hành hệ thống ảo hóa các nền tảng: OpenStack - Ceph, VMware vSphere, hệ thống sao lưu dự phòng

Trực tiếp tham gia phụ trách quản trị, vận hành hạ tầng phần cứng hệ thống máy chủ

Cấu hình, cài đặt, quản trị hạ tầng OS (Hệ điều hành) Linux, Windows...

Xử lý sự cố liên quan tới máy chủ, lưu trữ và các dịch vụ mạng

Nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ mới liên quan đến hệ thống

Định kỳ thực hiện kiểm tra tính sẵn sàng của các máy chủ và ứng dụng và báo cáo lại trình trạng cho cán bộ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, chuyên ngành CNTT, hoặc liên quan Có từ 2-3 năm kinh nghiệm tương đương Kinh nghiệm vận hành hệ thống Cloud, cấu hình trên Linux Giám sát và xử lý sự cố về hệ thống Có kiến thức về bảo mật, máy chủ, hệ điều hành, hệ thống mail.... Có chứng chỉ MCSA, MCSE... là lợi thế Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Tốt nghiệp từ Cao đẳng, chuyên ngành CNTT, hoặc liên quan

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm tương đương

Kinh nghiệm vận hành hệ thống Cloud, cấu hình trên Linux

Giám sát và xử lý sự cố về hệ thống

Có kiến thức về bảo mật, máy chủ, hệ điều hành, hệ thống mail....

Có chứng chỉ MCSA, MCSE... là lợi thế

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt

Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực Thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh của công ty Thưởng lễ, tết, sinh nhật, v.v... Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team teambuilding hàng năm Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng hiệu quả công việc theo kết quả kinh doanh của công ty

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, v.v...

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, team teambuilding hàng năm

Được tài trợ chi phí thi chứng chỉ quốc tế

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin