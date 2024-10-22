Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH EACOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9D8 Villas, 92 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phối hợp với nhóm nội dung để thiết kế hình ảnh biểu ngữ và video minh họa và quảng cáo cho các bài viết trên các nền tảng kỹ thuật số: Website, Facebook, Zalo.

- Nhận tóm tắt kịch bản từ nội dung để tạo video cho các nền tảng kỹ thuật số: Facebook, TikTok, YouTube. - Lên kế hoạch và phát triển các nguồn lực liên quan đến dịch vụ của công ty. - Sản xuất các nguồn lực như nhiếp ảnh, quay video hoặc tìm kiếm trên internet. - Chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị liên quan đến công việc. - Báo cáo kết quả định kỳ cho cấp trên. - Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường nghề, cao đẳng, đại học chuyên ngành có liên quan.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và biên tập video.

- Thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects), Motion Graphic Design, v.v.

- Có kiến thức về HTML5, CSS3: Chuyển đổi thiết kế PSD sang XHTML hoặc HTML5, theo tiêu chuẩn W3C và tối ưu hóa cho SEO.

- Có khả năng thiết kế Tờ rơi, Áp phích, Tờ rơi/Tờ gấp, Phiếu mua hàng, Thẻ quà tặng và tài liệu Tiếp thị qua email.

- Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo và khả năng quay và biên tập video thu hút người xem.

- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Hiểu biết về xu hướng thiết kế đồ họa và biên tập video hiện đại.

- Kiên trì, trung thực và có trách nhiệm với công việc.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ và điều trị chăm sóc da.

Tại CÔNG TY TNHH EACOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Trang thiết bị và công cụ: Được cung cấp trang thiết bị làm việc cần thiết. - Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, v.v. theo quy định của nhà nước. - Đánh giá lương theo hiệu suất công việc. - Được cung cấp trang thiết bị cần thiết cho công việc. - Tham gia các hoạt động xây dựng nhóm và chuyến đi công ty hàng năm. - Các chế độ phúc lợi khác (ví dụ: cưới hỏi, tang lễ, sinh nhật, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày Thiếu nhi, Tết Trung thu, quà Giáng sinh cho con của nhân viên, v.v.). - Được đào tạo và phát triển chuyên môn, có cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển. - Giờ làm việc: Toàn thời gian, 8 tiếng/ngày (từ 08:30 đến 17:30), sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. - Lương: Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn (từ... đến... + hoa hồng). - Bảo hiểm xã hội đầy đủ sau 6 tháng. - Thời gian thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EACOM

