Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH EACOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH EACOM
- Hồ Chí Minh: 9D8 Villas, 92 Đ. Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phối hợp với nhóm nội dung để thiết kế hình ảnh biểu ngữ và video minh họa và quảng cáo cho các bài viết trên các nền tảng kỹ thuật số: Website, Facebook, Zalo.
- Nhận tóm tắt kịch bản từ nội dung để tạo video cho các nền tảng kỹ thuật số: Facebook, TikTok, YouTube. - Lên kế hoạch và phát triển các nguồn lực liên quan đến dịch vụ của công ty. - Sản xuất các nguồn lực như nhiếp ảnh, quay video hoặc tìm kiếm trên internet. - Chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị liên quan đến công việc. - Báo cáo kết quả định kỳ cho cấp trên. - Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và biên tập video.
- Thành thạo các công cụ thiết kế như Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects), Motion Graphic Design, v.v.
- Có kiến thức về HTML5, CSS3: Chuyển đổi thiết kế PSD sang XHTML hoặc HTML5, theo tiêu chuẩn W3C và tối ưu hóa cho SEO.
- Có khả năng thiết kế Tờ rơi, Áp phích, Tờ rơi/Tờ gấp, Phiếu mua hàng, Thẻ quà tặng và tài liệu Tiếp thị qua email.
- Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo và khả năng quay và biên tập video thu hút người xem.
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Hiểu biết về xu hướng thiết kế đồ họa và biên tập video hiện đại.
- Kiên trì, trung thực và có trách nhiệm với công việc.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ và điều trị chăm sóc da.
Tại CÔNG TY TNHH EACOM Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với nhiều cơ hội phát triển. - Giờ làm việc: Toàn thời gian, 8 tiếng/ngày (từ 08:30 đến 17:30), sáng từ Thứ Hai đến Thứ Bảy. - Lương: Thỏa thuận theo năng lực khi phỏng vấn (từ... đến... + hoa hồng). - Bảo hiểm xã hội đầy đủ sau 6 tháng. - Thời gian thử việc 2 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EACOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI