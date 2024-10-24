Tuyển Video Editor Intern thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Đường số 6 KDC HimLam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên tập, cắt ghép, chỉnh sửa nội dung video/hình ảnh, xử lý hậu kỳ video đã quay: hình ảnh, kỹ xảo, âm thanh,... bằng các công cụ cơ bản như Premiere, Capcut,... Tham gia vào quy trình lên ý tưởng, kịch bản và tạo dựng nội dung video. Hỗ trợ team set up chụp ảnh, quay video sản phẩm cho các đối tác, nhà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử: Shopee, Tiktok và hỗ trợ quay các video truyền thông cho công ty (nếu cần). Hỗ trợ trong việc thu thập và quản lý tư liệu video Các công việc khác theo sự phân công từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành xong chương trình học có thể làm Fulltime. Có tư duy sáng tạo, bắt trend tốt, truyền tải được nội dung qua video. Biết sử dụng phần mềm dựng và đồ họa: Premiere, Canva, CapCut và các phần mềm khác có liên quan. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm edit tiktok, short video. Có trách nhiệm với công việc và sản phẩm tạo ra. Có thể thực tập fulltime từ 2 tháng, có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng phụ cấp trong quá trình học việc 2 tháng; Sau hai tháng cân nhắc lên nhân viên chính thức, không qua thử việc Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp Được học tập và trao dồi trong môi trường sử dụng ngoại ngữ Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 (9h - 18h), nghỉ T7, CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)

