Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 167 Võ Thành Trang, Phường 11, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Chụp hình các sản phẩm cho website, hình ảnh cho fanpage và các kênh bán hàng

- Chụp hình người mẫu mặc sản phẩm theo concept.

- Nhận sản phẩm mới và lên kế hoạch, concept, ideas cho các buổi chụp hình

- Tư vấn bối cảnh cũng như tạo ra ý tưởng cho buổi chụp hình

- Tìm kiếm, chuẩn bị vật liệu/ bối cảnh/địa điểm cho sản phẩm cần chụp.

- Cùng team Marketing xây dựng ý tưởng cho video

- Nhận sản phẩm mới và lên kế hoạch concept, ideas cho các buổi quay, chụp

- Quay dựng các video ngắn giới thiệu về sản phẩm nhằm mục đích branding hoặc bán hàng

- Quay, chụp dựng các video phù hợp với các nền tảng Fanpage, Reels, Youtube, Tiktok,…

- Báo cáo công việc, thường xuyên cập nhật xu hướng và tham gia các buổi họp của nhóm Media

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Quay và dựng các hoạt động nội bộ công ty và các hoạt động liên quan đến marketing

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm chụp hình trong lĩnh vực thời trang, giày, mỹ phẩm, tạp chí thời trang…

- Sử dụng thành thạo các thiết bị chụp hình cũng như Photoshop, Illustrator

- Có nhiều kinh nghiệm về chụp thời trang, sản phẩm, chụp hình chân dung tốt ...

- Có kinh nghiệm set hoặc chỉnh ánh sáng trong studio và ngoại cảnh

- Biết sử dụng phần mềm Adobe Premiere hoặc các phần mềm chỉnh clip chuyên nghiệp

- Tư duy hình ảnh & góc quay tốt, có nhiều ý tưởng sáng tạọ

- Tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có gu thời trang và thường xuyên cập nhật xu hướng mới

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: cạnh tranh theo năng lực.

Làm việc trong môi trường thời trang trẻ trung, sáng tạo, nhiều cơ hội phát triển.

Cơ hội tham gia vào các bộ sưu tập, chiến dịch thương hiệu thực tế.

Được đào tạo và nâng cao kỹ năng chuyên môn định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT

