Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Biên tập & xử lý hậu kỳ video:

Dựng các định dạng video: trailer, teaser, recap, reaction, viral clip, highlight cho show/phim.

Chỉnh sửa âm thanh, màu sắc, hiệu ứng, motion để sản phẩm bắt mắt và hấp dẫn.

2. Thực thi ý tưởng sáng tạo:

Phối hợp với Creative Lead, Copywriter, Designer để chuyển brief & concept thành sản phẩm video.

Thêm góc nhìn sáng tạo, đề xuất cách dựng mới (nhịp cắt, hiệu ứng, music timing).

3. Tối ưu nội dung cho đa kênh:

Cắt dựng phiên bản video phù hợp từng nền tảng (App, Facebook, TikTok, YouTube).

Bắt trend, sử dụng nhạc/hiệu ứng hot để tăng viral & organic reach.

4. Quản lý file & tiến độ sản xuất:

Quản lý kho dữ liệu video, bảo đảm đặt tên, phân loại, backup khoa học.

Đảm bảo timeline bàn giao theo kế hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị thương hiệu, hoặc các ngành liên quan

Có từ 02 năm kinh nghiệm dựng video, ưu tiên trong lĩnh vực OTT, giải trí, agency hoặc production house.

Thành thạo Premiere Pro, After Effects, Photoshop,....

Có tư duy storytelling, cắt dựng nhanh, timing tốt, gu hình ảnh trẻ trung.

Nhạy bén với trend video & thị hiếu giải trí, đặc biệt về show & phim.

Kỹ năng teamwork & tiếp nhận feedback tốt, tinh thần cầu tiến, trách nhiệm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tương xứng với năng lực, kinh nghiệm;

Ít nhất 12 ngày nghỉ phép/năm;

Nhân viên chính thức được nghỉ 01 ngày trong tháng sinh nhật;

Tham gia đầy đủ bảo hiểm bắt buộc theo quy định của pháp luật lao động;

Được công ty tài trợ gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp khi ký HĐLĐ;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.