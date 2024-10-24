Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2, ngõ 1160 đường Láng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tổ chức thảo luận và thực hiện sản xuất ấn phẩm hình ảnh, video cho các dự án (edit hiệu ứng; tạo intro video, template video,...). Cải thiện sản phẩm theo feedback và feedback các sản phẩm tương đương của Team. Cập nhật các thông tin, xu hướng mới, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đang làm (VD: công cụ AI như Midjourney, Stable Diffusion). Đánh giá các sản phẩm video trên thị trường (Youtube là nền tảng chính) và đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hành hoặc ý tưởng sản phẩm mới
Tổ chức thảo luận và thực hiện sản xuất ấn phẩm hình ảnh, video cho các dự án (edit hiệu ứng; tạo intro video, template video,...).
Cải thiện sản phẩm theo feedback và feedback các sản phẩm tương đương của Team.
Cập nhật các thông tin, xu hướng mới, các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đang làm (VD: công cụ AI như Midjourney, Stable Diffusion).
Đánh giá các sản phẩm video trên thị trường (Youtube là nền tảng chính) và đề xuất ý tưởng cải tiến sản phẩm hiện hành hoặc ý tưởng sản phẩm mới

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương. Có kiến thức về hình ảnh, bố cục, ánh sáng và bối cảnh, có tính thẩm mỹ tốt. Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như After Effect, Photoshop, Premiere, Illustrator. Riêng với After Effect, ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm. Yêu thích và muốn học hỏi về sản phẩm video tại nền tảng Youtube, lĩnh vực đa dạng (Âm nhạc, Phim ảnh,...). Khả năng làm việc nhóm, xử lý áp lực công việc tốt. Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển.
Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan
Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương.
Có kiến thức về hình ảnh, bố cục, ánh sáng và bối cảnh, có tính thẩm mỹ tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như After Effect, Photoshop, Premiere, Illustrator. Riêng với After Effect, ưu tiên ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm.
Yêu thích và muốn học hỏi về sản phẩm video tại nền tảng Youtube, lĩnh vực đa dạng (Âm nhạc, Phim ảnh,...).
Khả năng làm việc nhóm, xử lý áp lực công việc tốt.
Gửi portfolio kèm CV ứng tuyển.

Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ/ tháng. Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng. Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án. Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing đặc biệt cho nền tảng Youtube và thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân. Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, .... Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN). Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ. Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước. Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm. Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc. Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.
Mức lương khởi điểm: 8.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ/ tháng.
8.000.000 VNĐ – 12.000.000 VNĐ/ tháng.
Phụ cấp ăn trưa đi lại: 900.000 VNĐ/ tháng.
900.000 VNĐ/ tháng.
Chính sách thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của dự án.
Được đào tạo chuyên sâu về digital marketing đặc biệt cho nền tảng Youtube và thường xuyên được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13,các dịp lễ tết, ....
Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN).
Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.
Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước.
Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.
Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.
Được đào tạo và được hướng dẫn bởi Leader và Manager.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Công ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí HG Media

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 136 Hoàng Ngân, Trung Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-video-editor-youtube-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job226827
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Xe nâng Thiên Sơn
Hạn nộp: 17/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MIZA NGHI SƠN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICI
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông Lê Gia
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty TNHH Collab Music Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công Ty TNHH Collab Music Group
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY TNHH THDV GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THDV GROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bảo hiểm CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH BÁN LẺ FUJIMART VIỆT NAM
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 80 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
50 - 80 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Hộ Kinh Doanh Phan Đức Phương làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu Hộ Kinh Doanh Phan Đức Phương
Trên 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 80 - 100 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN INDOCHINE
80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư nội thất & Xây dựng KIM THÀNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư nội thất & Xây dựng KIM THÀNH PHÁT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản Công ty TNHH Mầm Nhỏ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Mầm Nhỏ
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Bảo hiểm Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong - Trung tâm Fico
5 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Xây dựng Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG MB
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THĂNG LONG
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên SEO Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Công nghệ cao Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vật Liệu Công Nghệ Cao Kim Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIFETEX
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT phần mềm Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ HD
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
Tới 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LIWIN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN HAECO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tiếng Nhật APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu APPEN DATA TECHNOLOGY VIỆT NAM
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Biên phiên dịch FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm