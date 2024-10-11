Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Capital, 29 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh thương hiệu, trưng bày sản phẩm trong các cửa hàng của Thương hiệu.

- Đào tạo nhân viên trong cửa hàng về VM basic và VM update, new collection.

- Đảm bảo tất cả các banner và đồ họa được sắp xếp theo tiêu chuẩn của thương hiệu.

- Làm việc với bộ phận vận chuyển (Logistic) và hàng hóa (Merchandise) để đảm bảo kế hoạch trưng bày hàng hóa.

- Làm việc với đội dự án/xây dựng để hỗ trợ khi mở cửa hàng mới.

- Làm việc với các bên, nhà cung cấp đảm bảo chất lượng của tài liệu, banner, hình ảnh.

- Quản lý ngân sách VM và các nhiệm vụ khác được giao.

- Biết photoshop và lên Guideline theo hướng dẫn là 1 lợi thế.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế và các chuyên ngành liên quan.

- Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu.

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

- Khả năng kiểm soát thời gian và công việc.

- Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội

Quyền Lợi

- Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến Thứ 6 và 02 Thứ 7 trong 1 tháng (thứ 7 cách tuần).

- Được làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công việc.

- Mức lương: thỏa thuận trên năng lực

- Lương tháng thứ 13 và các loại thưởng khác theo quy định về Công Ty.

- Được hưởng đầy đủ các chệ độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng Luật Lao Động.

- Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao, kiến thức, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển

