Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Capital, 29 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh thương hiệu, trưng bày sản phẩm trong các cửa hàng của Thương hiệu.
- Đào tạo nhân viên trong cửa hàng về VM basic và VM update, new collection.
- Đảm bảo tất cả các banner và đồ họa được sắp xếp theo tiêu chuẩn của thương hiệu.
- Làm việc với bộ phận vận chuyển (Logistic) và hàng hóa (Merchandise) để đảm bảo kế hoạch trưng bày hàng hóa.
- Làm việc với đội dự án/xây dựng để hỗ trợ khi mở cửa hàng mới.
- Làm việc với các bên, nhà cung cấp đảm bảo chất lượng của tài liệu, banner, hình ảnh.
- Quản lý ngân sách VM và các nhiệm vụ khác được giao.
- Biết photoshop và lên Guideline theo hướng dẫn là 1 lợi thế.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế và các chuyên ngành liên quan.
- Có khả năng làm việc độc lập để thực hiện công việc khi có yêu cầu.
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
- Khả năng kiểm soát thời gian và công việc.
- Thành thạo tin học văn phòng, thư điện tử, internet, mạng xã hội

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h30 – 17h30 từ thứ 2 đến Thứ 6 và 02 Thứ 7 trong 1 tháng (thứ 7 cách tuần).
- Được làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho công việc.
- Mức lương: thỏa thuận trên năng lực
- Lương tháng thứ 13 và các loại thưởng khác theo quy định về Công Ty.
- Được hưởng đầy đủ các chệ độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng Luật Lao Động.
- Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao, kiến thức, chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT SÔNG HỒNG

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 75, đường Hồng Hà, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

