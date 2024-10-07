Tuyển Điện tử viễn thông Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 21 Triệu

Mức lương 19 - 21 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Văn phòng Tầng 2 - TTTM Hàng Da - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Điện tử viễn thông Với Mức Lương 19 - 21 Triệu

Tham gia phát triển các sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực giáo dục. Tham gia phát triển và duy trì các ứng dụng web phục vụ số lượng lớn người dùng. Cải tiến và tối ưu hệ thống hiện có. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành.

Với Mức Lương 19 - 21 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu nam, độ tuổi không quá 30 Trình độ: Tốt nghiệp cử nhân đại học/kỹ sư hệ chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành ĐTVT/CNTT Nghe, nói, đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh. (Chứng chỉ TOEIC từ 550 điểm trở lên hoặc tương đương) Nắm, hiểu bản chất các kiến thức cơ bản lý thuyết về CNTT/ĐTVT Kinh nghiệm backend với .NET hoặc Spring Boot. Kinh nghiệm frontend với React, Next.js Làm việc tốt với SQL Server hoặc PostgreSQL. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với sản phẩm giáo dục. Có kỹ năng làm việc với Kubernetes (K8s) và Linux là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng BHXN,BHYT,BHTN theo chế độ nhà nước Nghỉ phép, lễ Tết đầy đủ, các hoạt động ngoại khóa... Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Công nghệ Giáo dục AES

