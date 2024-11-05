Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Mức lương 23 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 23 - 30 Triệu

Thiết kế giao diện người dùng

Thiết kế, triển khai và tối ưu hóa API cũng như các dịch vụ web

Hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa workflows, cấu trúc dữ liệu và giao diện người dùng

Nghiên cứu và đề xuất áp dụng các plugin mới và tích hợp API bên thứ ba

Đảm bảo hệ thống server chạy ổn định, Cơ chế backup và dự phòng rủi ro

Tham gia vào quá trình tìm hiểu, sửa lỗi và cải thiện hiệu suất cho các sản phẩm hiện có

Với Mức Lương 23 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm với Nodejs/Python

Kiến thức vững về cơ sở dữ liệu và RESTful APIs

Kiến thức vững về thiết kế UI/UX và responsive design

Biết về HTML, CSS, JavaScript

Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án

Trẻ, năng động, sáng tạo

Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới; hứng thú với dự án AI - ecommerce

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 23-30 triệu + thưởng + phụ cấp

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.

Review tăng lương 6 tháng một lần hoặc theo năng lực

Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật....

Hỗ trợ ăn trưa.

Lương, thưởng theo năng lực và theo quy định pháp luật hiện hành.

Địa điểm làm việc: Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO

