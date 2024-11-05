Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
Mức lương
23 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương 23 - 30 Triệu
Thiết kế giao diện người dùng
Thiết kế, triển khai và tối ưu hóa API cũng như các dịch vụ web
Hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa workflows, cấu trúc dữ liệu và giao diện người dùng
Nghiên cứu và đề xuất áp dụng các plugin mới và tích hợp API bên thứ ba
Đảm bảo hệ thống server chạy ổn định, Cơ chế backup và dự phòng rủi ro
Tham gia vào quá trình tìm hiểu, sửa lỗi và cải thiện hiệu suất cho các sản phẩm hiện có
Với Mức Lương 23 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 năm kinh nghiệm với Nodejs/Python
Kiến thức vững về cơ sở dữ liệu và RESTful APIs
Kiến thức vững về thiết kế UI/UX và responsive design
Biết về HTML, CSS, JavaScript
Tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và quản lý dự án
Trẻ, năng động, sáng tạo
Khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với công nghệ mới; hứng thú với dự án AI - ecommerce
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 23-30 triệu + thưởng + phụ cấp
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Môi trường làm việc năng động, độc lập, phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.
Review tăng lương 6 tháng một lần hoặc theo năng lực
Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật....
Hỗ trợ ăn trưa.
Lương, thưởng theo năng lực và theo quy định pháp luật hiện hành.
Địa điểm làm việc: Hà Đông, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ICEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
