Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH MIAGI SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà CTM 139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia làm việc trực tiếp tại các siêu dự án của Miagi trong các lĩnh vực: Y tế, Giáo dục, Quản lý, BĐS.... Tham gia đào tạo các kỹ năng mềm, quy trình phục vụ công việc. Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao trong việc phát triển dự án phần mềm với vai trò là member.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 06 tháng đến 1 năm kinh nghiệm với 1 trong các ngôn ngữ lập trình PHP, Ruby, Java, Python

- Có tư duy tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng.

- Đam mê và có khả năng học hỏi cái mới nhanh;

- Nhanh nhẹn, tích cực trong công việc và có tinh thần cầu tiến;

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm hoặc Trường đào tạo lập trình viên Quốc Tế (NIIT, Aptech) trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH MIAGI SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh ( tùy thuộc năng lực)

- Ngoài ra các Miagi-er sẽ nhận được phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe, beauty care...lên đến 800,000 VNĐ/tháng

- Hỗ trợ gửi đăng ký gửi xe theo tháng, thiết bị máy móc trong quá trình làm việc;

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, trẻ trung, dân chủ với nhiều hoạt động văn hóa hóa tập thể phong phú, đa dạng: Du lịch, team building nghỉ dưỡng, party sự kiện...; Coffee break thứ 4 hàng tuần...

- Tham gia các buổi training của công ty, được đào tạo tiếng Nhật

- Khi trở thành Nhân viên Chính thức tại Miagi bạn sẽ được:

- Thưởng tháng 13 & thưởng lợi nhuận, thâm niên;

- Review lương định kỳ 1 lần/năm;

- Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm;

- Nghỉ phép 12 ngày/năm (+1, BHXH, BHYT và các ngày nghỉ theo quy định; Ngoài ra, khi làm việc tại Miagi cứ 2 năm sẽ thêm +1 ngày nghỉ có lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIAGI SOLUTION

