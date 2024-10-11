Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
- Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm thiết kế Module web
Chịu trách nhiệm tham gia lập trình và phát triển thiết kế chi tiết theo các thành phần chức năng
Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty
Tham gia vào quá trình phân tích và phát triển hệ thống
Thu nhập và xử lý các yêu cầu thiết kế và kỹ thuật
Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật
Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cử nhân về lập trình Web, hoặc 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc về lập trình ứng dụng
Thành thạo Server, HTML, CSS
Thành thạo .Net (Ưu tiên)
Kiến thức về ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ kỹ thuật.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực
Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...
Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
