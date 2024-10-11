Tuyển IT phần mềm Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 2/27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thiết kế Module web Chịu trách nhiệm tham gia lập trình và phát triển thiết kế chi tiết theo các thành phần chức năng Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty Tham gia vào quá trình phân tích và phát triển hệ thống Thu nhập và xử lý các yêu cầu thiết kế và kỹ thuật Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty

Chịu trách nhiệm thiết kế Module web

Chịu trách nhiệm tham gia lập trình và phát triển thiết kế chi tiết theo các thành phần chức năng

Tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty

Tham gia vào quá trình phân tích và phát triển hệ thống

Thu nhập và xử lý các yêu cầu thiết kế và kỹ thuật

Tối ưu và nâng cấp mã nguồn để cải tiến hiệu quả, tăng độ ổn định và bảo mật

Duy trì và phát triển các website, code và cấu trúc dữ liệu có sẵn của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cử nhân về lập trình Web, hoặc 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc về lập trình ứng dụng Thành thạo Server, HTML, CSS Thành thạo .Net (Ưu tiên) Kiến thức về ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ kỹ thuật.

Bằng cử nhân về lập trình Web, hoặc 2 – 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Kiến thức và kinh nghiệm vững chắc về lập trình ứng dụng

Thành thạo Server, HTML, CSS

Thành thạo .Net (Ưu tiên)

Kiến thức về ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ kỹ thuật.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13... Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật. Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Thu nhập: Thoả thuận theo năng lực

Thưởng các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13...

Được tham gia BHXH – BHYT – BHTN theo pháp luật.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitus System

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin