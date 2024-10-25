Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Etown1 - Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào các dự án phần mềm với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là doanh nghiệp Nhật Bản, phát triển sản phẩm phần mềm của Công ty Ứng dụng Agile, Scrum triển khai và phát triển sản phẩm Tham gia thiết kế cơ bản, viết hướng dẫn, review source code Chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc, báo cáo hàng ngày trực tiếp cho người quản lý

Nơi làm việc: Tầng 2, Tòa nhà Etown1- Số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 08:00 – 17:00 hoặc chế độ làm việc linh hoạt)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm lập trình Java (Spring Boot, MVC) Thành thạo 2 trong các ngôn ngữ lập trình Web (HTML/CSS, Javascript, jQuery, Bootstrap, Angular, ReactJs) Hiểu rõ OOP, Design Pattern, Web service Sử dụng thành thạo các hệ CSDL quan hệ: Oracle, MySQL, PostgreSQL,... Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Sáng tạo và chủ động trong công việc, nắm bắt và giải quyết vấn đề nhanh

Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm,... Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công,... Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN trên 100% lương Chương trình sức khỏe PVI cho nhân viên và gia đình Khám sức khỏe định kỳ 12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ, tham gia tiệc Công ty hàng tháng Được tham gia các hoạt động thể thao (CLB bóng đá, cầu lông, cờ tướng) Tham gia các khóa kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

