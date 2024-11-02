Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 6, số 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia phát triển website và các tính năng theo yêu cầu của khách hàng Nhật, Âu, Mỹ.

• Hợp tác và trao đổi công việc với Team Member, Team Leader.

• Tham gia phát triển các công đoạn phân tích yêu cầu, Detail Design, Coding, viết tài liệu API, Unit Test.

• Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế kiến trúc dự án.

• Có thể đảm nhận các công việc phát triển cả backend, frontend.

• Có thể đảm nhận các công đoạn coding backend, frontend.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức nền tảng tốt về lập trình (OOP, cấu trúc dữ liệu và giải thuật...).

• Có kiến thức nền tảng tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ (thiết kế, sử dụng...).

• Có kiến thức nền tảng tốt về hệ điều hành linux, cấu hình, triển khai web server.

• Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình sử dụng ngôn ngữ PHP trên các FrameWork như Laravel, Cake....

• Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình Frontend sử dụng HTML/CSS/Javascript, TypeScript trên các framework như Reactjs, Vuejs...

• Có trên 1 năm lập trình trên môi trường cloud đặc biệt là AWS (Ec2, lambda...).

• Có khả năng tìm hiểu, thích ứng tốt với công nghệ mới.

• Có kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí project team leader là điểm cộng.

• Nhiệt tình, teamwork tốt, sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới để đáp ứng công việc.

• Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, có khả năng đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận;

• Được xây dựng lộ trình và hỗ trợ phát triển trở thành keymember, team leader.

• Review lương 2 lần/năm, lương tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh của công ty.

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật lao động.

• Nghỉ phép 12 ngày/năm.

• Hưởng mọi quyền lợi nghỉ Lễ Tết kèm theo thưởng ngày Lễ/Tết trong năm.

• Team building định kỳ hàng Quý, du lịch 1 lần/năm.

• Thời gian làm việc: 08:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến thứ Sáu.

• Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

