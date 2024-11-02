Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
Ngày đăng tuyển: 02/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

Công nghệ Thông tin

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, số 12 Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia phát triển website và các tính năng theo yêu cầu của khách hàng Nhật, Âu, Mỹ.
• Hợp tác và trao đổi công việc với Team Member, Team Leader.
• Tham gia phát triển các công đoạn phân tích yêu cầu, Detail Design, Coding, viết tài liệu API, Unit Test.
• Tham gia thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế kiến trúc dự án.
• Có thể đảm nhận các công việc phát triển cả backend, frontend.
• Có thể đảm nhận các công đoạn coding backend, frontend.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức nền tảng tốt về lập trình (OOP, cấu trúc dữ liệu và giải thuật...).
• Có kiến thức nền tảng tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ (thiết kế, sử dụng...).
• Có kiến thức nền tảng tốt về hệ điều hành linux, cấu hình, triển khai web server.
• Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình sử dụng ngôn ngữ PHP trên các FrameWork như Laravel, Cake....
• Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình Frontend sử dụng HTML/CSS/Javascript, TypeScript trên các framework như Reactjs, Vuejs...
• Có trên 1 năm lập trình trên môi trường cloud đặc biệt là AWS (Ec2, lambda...).
• Có khả năng tìm hiểu, thích ứng tốt với công nghệ mới.
• Có kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí project team leader là điểm cộng.
• Nhiệt tình, teamwork tốt, sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới để đáp ứng công việc.
• Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, có khả năng đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận;
• Được xây dựng lộ trình và hỗ trợ phát triển trở thành keymember, team leader.
• Review lương 2 lần/năm, lương tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh của công ty.
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo Luật lao động.
• Nghỉ phép 12 ngày/năm.
• Hưởng mọi quyền lợi nghỉ Lễ Tết kèm theo thưởng ngày Lễ/Tết trong năm.
• Team building định kỳ hàng Quý, du lịch 1 lần/năm.
• Thời gian làm việc: 08:00 đến 17:00 từ Thứ Hai đến thứ Sáu.
• Môi trường làm việc thoải mái, trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 12 Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

