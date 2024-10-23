Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm

1. Chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ dự án xây dựng:

• Thu thập thông tin, tài liệu cần thiết từ các bộ phận liên quan và từ chủ đầu tư để chuẩn bị hồ sơ.

• Đảm bảo hồ sơ đầy đủ và đúng yêu cầu theo quy định của pháp luật và các cơ quan chức năng.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính:

• Nộp hồ sơ giấy phép đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, và các giấy phép liên quan khác tại các cơ quan quản lý nhà nước.

• Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ tại các cơ quan chức năng.

• Đảm bảo các thủ tục hành chính được thực hiện đúng thời gian và yêu cầu.

3. Làm việc với các cơ quan chức năng:

• Tiếp xúc và làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hồ sơ dự án.

• Giải quyết các vướng mắc, thắc mắc của cơ quan chức năng về hồ sơ dự án.

4. Theo dõi và cập nhật tiến độ:

• Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, cập nhật thông tin cho các bộ phận liên quan và chủ đầu tư.

• Báo cáo tiến độ và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

• Giới tính: Nam; Biết lái xe (bắt buộc)

• Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong việc làm hồ sơ dự án xây dựng, hoặc các công việc liên quan đến thủ tục hành chính.

• Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với các cơ quan nhà nước và đối tác.

• Am hiểu về quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

• Cẩn thận, chi tiết và có khả năng quản lý thời gian tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương 12.000.000 – 15.000.000

• Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

