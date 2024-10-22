Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 256/45A Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập bảng dự toán bước nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công căn cứ trên khối lượng đã bóc tách. Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình. Bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế bước nghiên cứu khả thi và bước thiết kế bản vẽ thi công. Thu thập các báo giá vật tư, thiết bị phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình. Phối hợp với các bộ phận liên quan như kết cấu, điện, công nghệ... trong quá trình triển khai công việc. Tham gia làm việc với các đơn vị thẩm định, thẩm tra Các công việc khác khi được phân công. Triển khai bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế cho công trình hạ tầng kỹ thuật (nhà máy, tuyến ống) và các loại công trình khác liên quan. Lập khái toán tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư hoặc công trình tham khảo tương tự. Lập dự toán chi tiết cho tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng công trình, dự toán điều chỉnh. Thẩm tra dự toán thiết kế bước nghiên cứu khả khi và bước thiết kế bản vẽ thi công. Lập, kiểm soát chi phí, đơn giá trong tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng, dự toán điều chỉnh công trình. Cập nhật giá vật tư, nhân công, máy thi công, bộ đơn giá xây dựng công trình theo từng thời điểm để phục vụ lập dự toán.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 256/45A Phan Huy Ích, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, VN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

