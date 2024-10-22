Tuyển Xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 256/45A Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Lập bảng dự toán bước nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công căn cứ trên khối lượng đã bóc tách. Bóc tách khối lượng, lập dự toán xây dựng cơ bản, dự toán thi công công trình. Bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế bước nghiên cứu khả thi và bước thiết kế bản vẽ thi công. Thu thập các báo giá vật tư, thiết bị phục vụ công tác lập dự toán xây dựng công trình. Phối hợp với các bộ phận liên quan như kết cấu, điện, công nghệ... trong quá trình triển khai công việc. Tham gia làm việc với các đơn vị thẩm định, thẩm tra Các công việc khác khi được phân công. Triển khai bóc tách khối lượng từ bản vẽ thiết kế cho công trình hạ tầng kỹ thuật (nhà máy, tuyến ống) và các loại công trình khác liên quan. Lập khái toán tổng mức đầu tư theo suất vốn đầu tư hoặc công trình tham khảo tương tự. Lập dự toán chi tiết cho tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng công trình, dự toán điều chỉnh. Thẩm tra dự toán thiết kế bước nghiên cứu khả khi và bước thiết kế bản vẽ thi công. Lập, kiểm soát chi phí, đơn giá trong tổng mức đầu tư, tổng dự toán xây dựng, dự toán điều chỉnh công trình. Cập nhật giá vật tư, nhân công, máy thi công, bộ đơn giá xây dựng công trình theo từng thời điểm để phục vụ lập dự toán.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng hoặc các ngành có liên quan Anh văn đọc hiểu, giao tiếp cơ bản Có kiến thức và áp dụng tốt các quy chuẩn, quy phạm, tiêu chuẩn và quy định pháp luật trong ngành xây dựng. Nắm vững qui trình lập dự toán xây dựng công trình (bước nghiên cứu khả thi, bước thiết kế bản vẽ thi công) và các qui định hiện hành có liên quan Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, powpoint; Sử dụng AutoCad 2D..và sử dụng thành thạo phần mềm dự toán (ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo dự toán Bắc Nam) Chứng chỉ định giá hạng III trở lên

Tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH đóng ngay sau thời gian thử việc Thưởng các ngày lễ, tết trong năm Tối thiểu 1 tháng lương tháng 13 Tham quan du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Cửu Long

