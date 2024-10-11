Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng chính sách bán hàng và bảng giá hàng theo phương án kinh doanh theo từng giai đoạn Thực hiện tư vấn, soát xét chính sách bán hàng do các phòng kinh doanh đề xuất, dựa trên cơ sở phân tích chiến lược kinh doanh tổng thể, cấu trúc giá bán, doanh thu, chi phí, chiến lược bán hàng,... Phối hợp với Phòng Kinh doanh xây dựng các chính sách bán hàng cho các đối tượng khách hàng phù hợp Phối hợp với các Phòng/ban liên quan trong việc kiểm soát và theo dõi chi phí, chính sách bán hàng, dòng tiền Thực hiện các báo cáo đo lường hiệu quả chính sách bán hàng và chiến lược kinh doanh tổng thể và phản hồi của các đại lý, khách hàng,... Khảo sát, cập nhật thị trường và các dự án có trong kế hoạch chuẩn bị triển khai bán hàng và đang triển khai phục vụ cho công tác lập bảng giá chi tiết & chính sách bán hàng cho từng giai đoạn; Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh - Tài chính Kế toán hoặc tương đương trở lên

2. Kinh nghiệm

Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên chuyên Xây dựng chính sách bán hàng, giá vốn Có kiến thức, am hiểu về thị trường bán lẻ Có kinh nghiệm phân tích, đánh giá thị trường và các đơn vị đối thủ

3. Kỹ năng cần thiết

Thành tạo Word, Excel , Power BI, PPT Thành thạo kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc Kỹ năng giải quyết vấn đề

4. Tính cách/ Thái độ/ Phẩm chất

Trung thực, hợp tác và cầu thị Tinh thần quyết liệt và bám đuổi mục tiêu Có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực bản thân từ 15M - 20M/tháng Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm; Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe; Ưu đãi mua căn hộ dự án của Tập đoàn, Ưu đãi khi du lịch nghỉ dưỡng tại Khách sạn/Resort của Tập đoàn Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau... Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.