Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
- Hà Nội: 55 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng chính sách bán hàng và bảng giá hàng theo phương án kinh doanh theo từng giai đoạn
Thực hiện tư vấn, soát xét chính sách bán hàng do các phòng kinh doanh đề xuất, dựa trên cơ sở phân tích chiến lược kinh doanh tổng thể, cấu trúc giá bán, doanh thu, chi phí, chiến lược bán hàng,...
Phối hợp với Phòng Kinh doanh xây dựng các chính sách bán hàng cho các đối tượng khách hàng phù hợp
Phối hợp với các Phòng/ban liên quan trong việc kiểm soát và theo dõi chi phí, chính sách bán hàng, dòng tiền
Thực hiện các báo cáo đo lường hiệu quả chính sách bán hàng và chiến lược kinh doanh tổng thể và phản hồi của các đại lý, khách hàng,...
Khảo sát, cập nhật thị trường và các dự án có trong kế hoạch chuẩn bị triển khai bán hàng và đang triển khai phục vụ cho công tác lập bảng giá chi tiết & chính sách bán hàng cho từng giai đoạn;
Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Ban Giám Đốc
Xây dựng chính sách bán hàng và bảng giá hàng theo phương án kinh doanh theo từng giai đoạn
Thực hiện tư vấn, soát xét chính sách bán hàng do các phòng kinh doanh đề xuất, dựa trên cơ sở phân tích chiến lược kinh doanh tổng thể, cấu trúc giá bán, doanh thu, chi phí, chiến lược bán hàng,...
Phối hợp với Phòng Kinh doanh xây dựng các chính sách bán hàng cho các đối tượng khách hàng phù hợp
Phối hợp với các Phòng/ban liên quan trong việc kiểm soát và theo dõi chi phí, chính sách bán hàng, dòng tiền
Thực hiện các báo cáo đo lường hiệu quả chính sách bán hàng và chiến lược kinh doanh tổng thể và phản hồi của các đại lý, khách hàng,...
Khảo sát, cập nhật thị trường và các dự án có trong kế hoạch chuẩn bị triển khai bán hàng và đang triển khai phục vụ cho công tác lập bảng giá chi tiết & chính sách bán hàng cho từng giai đoạn;
Thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp vụ khác theo yêu cầu/chỉ đạo của Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh - Tài chính Kế toán hoặc tương đương trở lên
2. Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên chuyên Xây dựng chính sách bán hàng, giá vốn Có kiến thức, am hiểu về thị trường bán lẻ Có kinh nghiệm phân tích, đánh giá thị trường và các đơn vị đối thủ
Có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên chuyên Xây dựng chính sách bán hàng, giá vốn
Có kiến thức, am hiểu về thị trường bán lẻ
Có kinh nghiệm phân tích, đánh giá thị trường và các đơn vị đối thủ
3. Kỹ năng cần thiết
Thành tạo Word, Excel , Power BI, PPT Thành thạo kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc Kỹ năng giải quyết vấn đề
Thành tạo Word, Excel , Power BI, PPT
Thành thạo kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo
Kỹ năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc
Kỹ năng giải quyết vấn đề
4. Tính cách/ Thái độ/ Phẩm chất
Trung thực, hợp tác và cầu thị Tinh thần quyết liệt và bám đuổi mục tiêu Có trách nhiệm cao trong công việc
Trung thực, hợp tác và cầu thị
Tinh thần quyết liệt và bám đuổi mục tiêu
Có trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh dựa theo năng lực bản thân từ 15M - 20M/tháng
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng theo kết quả làm việc, các ngày Lễ trong năm;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe;
Ưu đãi mua căn hộ dự án của Tập đoàn, Ưu đãi khi du lịch nghỉ dưỡng tại Khách sạn/Resort của Tập đoàn
Chú trọng việc tái tạo sức lao động thông qua các hoạt động ngoại khóa, du lịch, các hoạt động văn hóa – thể thao
Du lịch, sinh nhật hàng năm, thăm hỏi khi ốm đau...
Ưu tiên các hồ sơ nộp sớm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI