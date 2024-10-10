Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Nhất Nước làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes green bay, số 7 đại lộ thăng long, Mễ trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tổ chức điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát:

Tổ chức quản lý, điều hành, phân công công việc và kiểm soát và chịu trách nhiệm trước BGĐ về toàn bộ hoạt động và kết quả hoạt động của Phòng

Đi họp với khách hàng, đối tác

Tổ chức điều hành, chỉ đạo, quản lý, kiểm soát:

+ Công tác mua sắm vật tư, theo dõi – quyết toán hợp đồng các gói thầu xây lắp

+ Các dự án về tất cả các phương diện tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, hồ sơ....Trong quá trình thi công xây dựng, hoan thành bàn giao, bảo hành công trình.

Thương thảo, ký hợp đồng Khách hàng, NCC Làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng qúy, hàng năm Đại diện lãnh đạo giải quyết sự vụ liên quan Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ

Thương thảo, ký hợp đồng Khách hàng, NCC

Làm báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng qúy, hàng năm

Đại diện lãnh đạo giải quyết sự vụ liên quan

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của BLĐ

Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: Từ 30 tuổi trở lên

- Có thể đi công tác để giải quyết sự vụ

- Trình độ: Đại học

- Chuyên nghành: Kỹ sư hệ thống điện, Thiết bị điện, Kỹ sư điện, Kỹ sư Xây dựng, kinh tế xây dựng,...

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Giám sát xây dựng hoặc lắp đặt thiết bị; có kinh nghiệm thi công xây lắp đường dây và trạm điện, Nhà máy Năng lượng Điện từ 110kV trở lên

- Kỹ năng máy tính: Sử dụng thành thạo máy tính và phần mềm Office, autocad.

- Yêu cầu khác: Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có mong muốn làm việc lâu dài.

Tại Công ty TNHH Nhất Nước Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: 20 - 25 triệu (Hoặc Thỏa thuận theo CV chính, KN thực tế lúc PV). Hàng năm sẽ xem xét lại lương theo năng lực làm việc.

- Phụ cấp ăn 40.000đ/ngày làm việc; 3.000đ/ngày làm việc; đi công tác hưởng công tác phí theo quy chế công ty.

- Được trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ công việc: Máy tính, bàn làm việc, điện thoại. - Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật LĐ sau khi ký HĐLĐ chính thức (hết thời gian thử việc) - Được thưởng theo quý / năm dựa trên hiệu quả kinh doanh. - Được hưởng các chế độ đào tạo: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, sản phẩm và dịch vụ của Công ty. -Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động; -Áp dụng quy chế đánh giá, xếp hạng nhân viên rõ ràng để quyết định mức lương thưởng cụ thể; -Chế độ lương thưởng rõ ràng, có tích lũy quỹ phúc lợi công ty, phục vụ cho thưởng tết, nghỉ hè.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nhất Nước

