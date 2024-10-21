Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai chính xác bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật và biện pháp thi công. Triển khai trực tiếp công tác thi công, giám sát các Đội/ Nhóm thi công. Quản lý vật tư, thiết bị, tính toán và xác nhận khối lượng thi công. Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn. Nơi làm việc: Khu vực miền Bắc (Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Thái Bình,...)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp; Ít nhất 5 năm kinh nghiệm; Ưu tiên ứng viên có sức khỏe tốt và từng thi công nhà cao tầng, nhà xưởng Năng động, linh hoạt, phối hợp với các đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm. Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn như: CAD, Project, Office Tư duy tốt, khả năng làm việc độc lập và teamwork Khả năng chịu được áp lực công việc + Sẵn sàng đi công tác theo sự điều động của công ty Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước và theo chính sách của công ty. Chính sách lương thưởng cạnh tranh, trao đổi chi tiết tại buổi phỏng vấn. Xét điều chỉnh lương định kỳ theo năng lực làm việc. Được đào tạo, quy hoạch vào đội ngũ quản lý kế thừa với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Hỗ trợ bữa ăn và nhà ở theo BCH công trường. Du lịch, Team building, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (mua riêng) cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VITECCONS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin