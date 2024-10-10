Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các dự án xây dựng cơ bản: tham gia chào thầu chấm thầu, xác định giá trị hợp đồng, các hạng mục thi công, tiến độ thi công, tình hình nghiệm thu thanh toán tại các dự án; Tập hợp, rà soát hồ sơ thanh toán cho các dự án đầu tư, kiểm tra kiểm soát tính hợp lý hợp lệ của các hồ sơ thanh toán; Đề xuất kế hoạch thanh toán cho các Ban quản lý, các nhà thầu phụ; Lên kế hoạch tài chính giải ngân cho các dự án trên cơ sở phối hợp với các bộ phận liên quan; Lập các BCTC và các báo cáo thuế, báo cáo liên quan đến các sở ban ngành đảm bảo tuân thủ và chịu trách nhiệm giải trình; Lập các báo cáo quản trị cho các dự án, công trình; Đề xuất các giải pháp tiết kiệm và sử dụng vốn hiệu quả và an toàn; Các công việc khác theo phân công từ Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán.

2. Kinh nghiệm làm việc

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng ở các công ty xây dựng hoặc tập đoàn bất động sản lớn.

3. Kiến thức/Năng lực chuyên môn/Kỹ năng

Am hiểu về các nguyên tắc kế toán, quy định thuế và luật pháp liên quan đến ngành xây dựng. Hiểu rõ về các quy trình, thủ tục và đặc thù của ngành xây dựng để áp dụng vào công việc kế toán. Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (MISA, fast,...) Kỹ năng quản lý ngân sách, dự toán, và kiểm soát chi phí. Kỹ năng tổ chức và quản lý công việc tốt. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực. Có khả năng đi công tác thường xuyên.

4. Năng lực cốt lõi

Có tố chất và tư duy phù hợp với hệ giá trị cốt lõi của công ty.

Tại VNDIRECT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Tổng thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.

3. Chế độ đãi ngộ

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động. Được tham gia đóng bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

4. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hóa, gắn kết đội ngũ, thiện nguyện phong phú, ý nghĩa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VNDIRECT Pro Company

