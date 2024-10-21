Tuyển Luật/Pháp lý TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và cải tiến các quy trình vận hành kinh doanh, vận hành nghiệp vụ trong Công ty. Số hóa quy trình: Áp dụng công nghệ để tự động hóa và cải thiện quy trình, giúp giảm thiểu các thao tác thủ công và tăng cường hiệu suất làm việc. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro của quy trình trong quá trình vận hành kinh doanh và vận hành nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý chất lượng, Quản trị hệ thống thông tin, Luật, hoặc các ngành liên quan..... Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến quản lý quy trình và chính sách (ví dụ: Lean Six Sigma, PMP, ITIL)

2. Kinh nghiệm làm việc

Trên 8 năm kinh nghiệm ở vị trí Xây dựng, quản trị hệ thống, chính sách, quy trình, ISO,...hoặc các vị trí tương tự.

3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn

Kỹ năng thiết kế quy trình. Kỹ năng xây dựng quy trình. Kỹ năng nhận diện rủi ro. Kỹ năng quản trị dự án.

4. Năng lực cốt lõi

Có tư duy và thái độ phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

Môi trường làm nghề chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.

2. Thu nhập theo năng lực

Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định Luật Lao động. Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hoá, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

