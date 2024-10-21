Tuyển Luật/Pháp lý TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Luật/Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và cải tiến các quy trình vận hành kinh doanh, vận hành nghiệp vụ trong Công ty. Số hóa quy trình: Áp dụng công nghệ để tự động hóa và cải thiện quy trình, giúp giảm thiểu các thao tác thủ công và tăng cường hiệu suất làm việc. Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro của quy trình trong quá trình vận hành kinh doanh và vận hành nghiệp vụ.
Xây dựng và cải tiến các quy trình vận hành kinh doanh, vận hành nghiệp vụ trong Công ty.
Số hóa quy trình: Áp dụng công nghệ để tự động hóa và cải thiện quy trình, giúp giảm thiểu các thao tác thủ công và tăng cường hiệu suất làm việc.
Nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro của quy trình trong quá trình vận hành kinh doanh và vận hành nghiệp vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/Chứng chỉ
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý chất lượng, Quản trị hệ thống thông tin, Luật, hoặc các ngành liên quan..... Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến quản lý quy trình và chính sách (ví dụ: Lean Six Sigma, PMP, ITIL)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý chất lượng, Quản trị hệ thống thông tin, Luật, hoặc các ngành liên quan.....
Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ liên quan đến quản lý quy trình và chính sách (ví dụ: Lean Six Sigma, PMP, ITIL)
2. Kinh nghiệm làm việc
Trên 8 năm kinh nghiệm ở vị trí Xây dựng, quản trị hệ thống, chính sách, quy trình, ISO,...hoặc các vị trí tương tự.
3. Kiến thức/Kỹ năng/Năng lực chuyên môn
Kỹ năng thiết kế quy trình. Kỹ năng xây dựng quy trình. Kỹ năng nhận diện rủi ro. Kỹ năng quản trị dự án.
Kỹ năng thiết kế quy trình.
Kỹ năng xây dựng quy trình.
Kỹ năng nhận diện rủi ro.
Kỹ năng quản trị dự án.
4. Năng lực cốt lõi
Có tư duy và thái độ phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
Môi trường làm nghề chuyên nghiệp. Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp. Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định Luật Lao động. Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định Luật Lao động.
Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. Các hoạt động văn hoá, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
Các hoạt động văn hoá, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 - Toà nhà Harec - Số, 4A Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

