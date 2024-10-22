Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách theo dõi, giám sát công tác xây dựng, sửa chữa các hạng mục xây dựng cơ bản trong Công ty. Làm việc với các cơ quan chức năng về xây dựng, PCCC về các hạng mục có liên quan. Giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, đảm bảo qui định an toàn lao động. Phối hợp với bộ phận HSE để hoàn thiện, cung cấp các hồ sơ về PCCC, an toàn lao động... của các dự án đã và đang triển khai tại Công ty. Tìm kiếm các nhà thầu, khảo sát giá, làm các thủ tục ký kết hợp đồng xây dựng, sửa chữa. Tham gia lập kế hoạch, triển khai, giám sát thi công cho các dự án mới (nếu có). Chịu trách nhiệm kiểm tra, có kế hoạch bảo trì các công trình xây dựng hiện hữu tại Công ty và đề xuất sửa chữa, nâng cấp (nếu có). Hỗ trợ Phòng Kỹ thuật, Bộ phận Phụ trợ tính toán vật tư, nguyên vật liệu cần thiết cho một số hạng mục thi công có liên quan. Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Phụ trách theo dõi, giám sát công tác xây dựng, sửa chữa các hạng mục xây dựng cơ bản trong Công ty.
Làm việc với các cơ quan chức năng về xây dựng, PCCC về các hạng mục có liên quan.
Giám sát các nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, đảm bảo qui định an toàn lao động.
Phối hợp với bộ phận HSE để hoàn thiện, cung cấp các hồ sơ về PCCC, an toàn lao động... của các dự án đã và đang triển khai tại Công ty.
Tìm kiếm các nhà thầu, khảo sát giá, làm các thủ tục ký kết hợp đồng xây dựng, sửa chữa.
Tham gia lập kế hoạch, triển khai, giám sát thi công cho các dự án mới (nếu có).
Chịu trách nhiệm kiểm tra, có kế hoạch bảo trì các công trình xây dựng hiện hữu tại Công ty và đề xuất sửa chữa, nâng cấp (nếu có).
Hỗ trợ Phòng Kỹ thuật, Bộ phận Phụ trợ tính toán vật tư, nguyên vật liệu cần thiết cho một số hạng mục thi công có liên quan.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc liên quan từ 2 năm trở lên. Yêu cầu bằng cấp và chứng chỉ chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng. Sử dụng thành thạo MS Office (Power Point, Word, Excel). Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có khả năng lập và triển khai kế hoạch.
Có kinh nghiệm làm việc liên quan từ 2 năm trở lên.
Yêu cầu bằng cấp và chứng chỉ chuyên ngành Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật xây dựng.
Sử dụng thành thạo MS Office (Power Point, Word, Excel).
Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, có khả năng lập và triển khai kế hoạch.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cơm trưa chất lượng với thực đơn đa dạng phong phú, bồi dưỡng 02 hộp sữa tươi Vinamilk mỗi ngày. Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn. Thưởng lễ đối với 05 ngày Quốc lễ trong năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty. Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do công ty tổ chức. Nhiều hoạt động công ty hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thành viên: giải bóng đá công ty, quà sinh nhật, quà ngày phụ nữ, quà cho con em nhân dịp Tết thiếu nhi, quà Tết, quà Trung Thu, nghỉ mát... Cùng nhiều hoạt động khác từ công đoàn và đoàn thanh niên.
Cơm trưa chất lượng với thực đơn đa dạng phong phú, bồi dưỡng 02 hộp sữa tươi Vinamilk mỗi ngày.
Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn.
Thưởng lễ đối với 05 ngày Quốc lễ trong năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia Team building và các hoạt động nội bộ do công ty tổ chức.
Nhiều hoạt động công ty hướng đến chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của thành viên: giải bóng đá công ty, quà sinh nhật, quà ngày phụ nữ, quà cho con em nhân dịp Tết thiếu nhi, quà Tết, quà Trung Thu, nghỉ mát... Cùng nhiều hoạt động khác từ công đoàn và đoàn thanh niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TÂN TIẾN Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô II, Cụm 4, Đường CN13, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM

