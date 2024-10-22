Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 53 Nguyễn Quý Đức, Phường An Phú, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý dự án sản xuất
- Vẽ bản vẽ kết cấu thép Nhật (công trình tại Nhật Bản)
- Bản vẽ tổng thể, bản vẽ chi tiết, bóc tách vật tư, bản vẽ lắp dựng
鉄骨施工図(一般図、詳細図、現寸、合番図)
- Làm dự toán (tính khối lượng vật tư) dự án kết cấu thép
- Sử dụng phần mềm: AutoCAD, Real4, Tekla
- Họp và trao đổi với khách hàng Nhật
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm chuyên môn 1 năm trở lên, về ngành kết cấu thép;
- Tiếng Nhật (tương đương N3 trở lên)
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở Nhật
- Tiếng Nhật (tương đương N3 trở lên)
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở Nhật
Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL Thì Được Hưởng Những Gì
- Phúc lợi định kỳ: Lễ Tết, 30/4&1/5, Quốc khánh, Trung thu, Giáng sinh, ...
- Chế độ tính tăng ca đúng theo quy định Nhà Nước.
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Việt Nam.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm có bổ sung các hạng mục tăng cường. Bảo hiểm sức khỏe tăng cường (Nhân viên lâu năm và Teamleader trở lên)
- Thưởng cuối năm: theo đánh giá cuối năm & tình hình kinh doanh của công ty :
(1) Thưởng Tết, (2) Thưởng Tuân thủ, (3) Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo thống kê năm 2023, trung bình 2 đến 3 tháng lương)
(Theo thống kê năm 2023, trung bình 2 đến 3 tháng lương)
- Có hệ thống đào tạo kỹ thuật bài bản
- Các hoạt động: Du lịch công ty, Giải bóng đá, Giải Bi lắc, Từ thiện
- Môi trường làm việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Nhật Bản và sự trẻ trung năng động của Việt Nam
- Chế độ tính tăng ca đúng theo quy định Nhà Nước.
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Việt Nam.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm có bổ sung các hạng mục tăng cường. Bảo hiểm sức khỏe tăng cường (Nhân viên lâu năm và Teamleader trở lên)
- Thưởng cuối năm: theo đánh giá cuối năm & tình hình kinh doanh của công ty :
(1) Thưởng Tết, (2) Thưởng Tuân thủ, (3) Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo thống kê năm 2023, trung bình 2 đến 3 tháng lương)
(Theo thống kê năm 2023, trung bình 2 đến 3 tháng lương)
- Có hệ thống đào tạo kỹ thuật bài bản
- Các hoạt động: Du lịch công ty, Giải bóng đá, Giải Bi lắc, Từ thiện
- Môi trường làm việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Nhật Bản và sự trẻ trung năng động của Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI