Tuyển Xử Lý Dữ Liệu thu nhập 1,500 - 2,000 USD Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 1 - 2 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9A Thanh Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 2 USD

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển AI và Big Data của bộ phận. Quản lý và hướng dẫn đội ngũ kỹ sư AI trong việc thiết kế và triển khai các mô hình học máy và học sâu. Đảm bảo tích hợp dữ liệu Datalake một cách hiệu quả và an toàn. Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác để định hình yêu cầu sản phẩm và đảm bảo các giải pháp AI đáp ứng được mục tiêu kinh doanh. Đánh giá và quản lý rủi ro trong quá trình phát triển sản phẩm. Tạo điều kiện cho việc học tập và phát triển kỹ năng của đội ngũ. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc.

Với Mức Lương 1 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên các ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, đặc biệt là xử lý giọng nói và trợ lý ảo. Hiểu biết sâu rộng về lưu trữ, xử lý và mining dữ liệu lớn trên các nền tảng và dịch vụ đám mây phổ biến như AWS, GCP, Azure Kinh nghiệm quản lý dự án và lãnh đạo đội ngũ kỹ sư. Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Có các chứng chỉ chuyên môn liên quan đến AI và Big Data là một lợi thế. Khả năng phân tích dữ liệu và tư duy chiến lược.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo kinh nghiệm/năng lực; Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, thời gian làm việc linh hoạt; Thử việc hưởng 100% lương, được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của công ty; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng; Được đánh giá review lương định kì 6 tháng/lần; Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án; Được khám sức khỏe định kỳ; Du lịch/nghỉ mát cùng công ty hàng năm; Các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company

