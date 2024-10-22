Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà CT1 Thái Hà, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ cho các dự án của công ty
Trực tiếp thực hiện thu thập và triển khai xử lý dữ liệu bản đồ
Tham gia biên tập và kiểm tra dữ liệu bản đồ
Các công việc khác có thể được giao trong quá trình thực tập
Tạo báo cáo và trình bày kết quả phân tích
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám, Địa chính...
Biết sử dụng phần mềm ArcGIS, AutoCAD, Microstation
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý dữ liệu bản đồ GIS
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thực tập hấp dẫn
Được đào tạo và hướng dẫn thực hiện công việc bởi các chuyên gia
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Cơ hội được tham gia các dự án thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
