Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà CT1 Thái Hà, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ cho các dự án của công ty Trực tiếp thực hiện thu thập và triển khai xử lý dữ liệu bản đồ Tham gia biên tập và kiểm tra dữ liệu bản đồ Các công việc khác có thể được giao trong quá trình thực tập Tạo báo cáo và trình bày kết quả phân tích Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám, Địa chính... Biết sử dụng phần mềm ArcGIS, AutoCAD, Microstation Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý dữ liệu bản đồ GIS Có tinh thần trách nhiệm trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thực tập hấp dẫn Được đào tạo và hướng dẫn thực hiện công việc bởi các chuyên gia Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Cơ hội được tham gia các dự án thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK

