Tuyển IT phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/11/2024
IT phần mềm

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, tòa nhà CT1 Thái Hà, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ cho các dự án của công ty Trực tiếp thực hiện thu thập và triển khai xử lý dữ liệu bản đồ Tham gia biên tập và kiểm tra dữ liệu bản đồ Các công việc khác có thể được giao trong quá trình thực tập Tạo báo cáo và trình bày kết quả phân tích Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn
Tham gia phân tích và xử lý dữ liệu phục vụ cho các dự án của công ty
Trực tiếp thực hiện thu thập và triển khai xử lý dữ liệu bản đồ
Tham gia biên tập và kiểm tra dữ liệu bản đồ
Các công việc khác có thể được giao trong quá trình thực tập
Tạo báo cáo và trình bày kết quả phân tích
Công việc sẽ được trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám, Địa chính... Biết sử dụng phần mềm ArcGIS, AutoCAD, Microstation Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý dữ liệu bản đồ GIS Có tinh thần trách nhiệm trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành: Trắc địa, Bản đồ, Hệ thống thông tin địa lý (GIS), Viễn thám, Địa chính...
Biết sử dụng phần mềm ArcGIS, AutoCAD, Microstation
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm xử lý dữ liệu bản đồ GIS
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thực tập hấp dẫn Được đào tạo và hướng dẫn thực hiện công việc bởi các chuyên gia Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp Cơ hội được tham gia các dự án thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành
Mức lương thực tập hấp dẫn
Được đào tạo và hướng dẫn thực hiện công việc bởi các chuyên gia
Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
Cơ hội được tham gia các dự án thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia trong ngành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, ngõ 66, Phố Dịch Vọng Hậu , Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

