Tuyển Y Tá thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4, SC Vivo City - 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Quận 7 ...và 7 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

80% Chăm sóc khách hàng đang điều trị tại Thẩm mỹ viện

Thực hiện liệu trình cho khách hàng theo phân công của Trợ lý quản lý trị liệu Chăm sóc khách hàng sau khi thực hiện xong liệu trình: gửi hướng dẫn chăm sóc tại nhà, ghi nhận và báo cáo lại các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải Nhắn tin, gọi điện, đặt lịch hẹn cho khách mới và mời khách cũ quay trở lại làm dịch vụ Giới thiệu thêm dịch vụ cho khách

Thực hiện liệu trình cho khách hàng theo phân công của Trợ lý quản lý trị liệu

Chăm sóc khách hàng sau khi thực hiện xong liệu trình: gửi hướng dẫn chăm sóc tại nhà, ghi nhận và báo cáo lại các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải

Nhắn tin, gọi điện, đặt lịch hẹn cho khách mới và mời khách cũ quay trở lại làm dịch vụ

Giới thiệu thêm dịch vụ cho khách

10% Quản lý khu vực làm việc

Đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ và xử lý các bộ dụng cụ dùng lại đúng quy trình Bảo quản máy móc/thiết bị tại thẩm mỹ viện theo hướng dẫn

Đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ và xử lý các bộ dụng cụ dùng lại đúng quy trình

Bảo quản máy móc/thiết bị tại thẩm mỹ viện theo hướng dẫn

10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và Công ty

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên khoa và có chứng chỉ hành nghề y tá. Ưu tiên ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp.

Tốt nghiệp chuyên khoa và có chứng chỉ hành nghề y tá.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp.

Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) Thì Được Hưởng Những Gì

Vị trí Beauty Nurse: 7,500,000 VND + Hoa hồng và trợ cấp (tổng thu nhập trung bình 13-18tr mỗi tháng) Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động Tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc Lương/thưởng theo KPI rõ ràng, minh bạch Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá nhân viên Thẻ thành viên của hệ thống California Yoga & Fitness Thời gian làm việc: 3 ca từ 08:00 - 21:00 (Mỗi ca 9 tiếng)

Vị trí Beauty Nurse: 7,500,000 VND + Hoa hồng và trợ cấp (tổng thu nhập trung bình 13-18tr mỗi tháng)

Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động

Tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc

Lương/thưởng theo KPI rõ ràng, minh bạch

Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá nhân viên

Thẻ thành viên của hệ thống California Yoga & Fitness

Thời gian làm việc: 3 ca từ 08:00 - 21:00 (Mỗi ca 9 tiếng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin