Tuyển Y Tá thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, SC Vivo City
- 1058 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, Quận 7 ...và 7 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
80% Chăm sóc khách hàng đang điều trị tại Thẩm mỹ viện
Thực hiện liệu trình cho khách hàng theo phân công của Trợ lý quản lý trị liệu Chăm sóc khách hàng sau khi thực hiện xong liệu trình: gửi hướng dẫn chăm sóc tại nhà, ghi nhận và báo cáo lại các vấn đề mà khách hàng đang gặp phải Nhắn tin, gọi điện, đặt lịch hẹn cho khách mới và mời khách cũ quay trở lại làm dịch vụ Giới thiệu thêm dịch vụ cho khách
10% Quản lý khu vực làm việc
Đảm bảo vệ sinh khu vực làm việc sạch sẽ và xử lý các bộ dụng cụ dùng lại đúng quy trình Bảo quản máy móc/thiết bị tại thẩm mỹ viện theo hướng dẫn
10% Làm những công việc khác theo yêu cầu của người quản lý và Công ty
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên khoa và có chứng chỉ hành nghề y tá.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức/kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ/làm đẹp.
Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) Thì Được Hưởng Những Gì
Vị trí Beauty Nurse: 7,500,000 VND + Hoa hồng và trợ cấp (tổng thu nhập trung bình 13-18tr mỗi tháng)
Được công ty đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của luật lao động
Tăng lương theo năng lực và thâm niên làm việc
Lương/thưởng theo KPI rõ ràng, minh bạch
Được trải nghiệm các dịch vụ làm đẹp cao cấp với giá nhân viên
Thẻ thành viên của hệ thống California Yoga & Fitness
Thời gian làm việc: 3 ca từ 08:00 - 21:00 (Mỗi ca 9 tiếng)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
