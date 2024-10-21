Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo COLORME SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

COLORME SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
COLORME SÀI GÒN

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại COLORME SÀI GÒN

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 366 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Dựng và biên tập video cho các kênh YouTube của công ty bằng Capcut. Sử dụng các công cụ để tạo và tối ưu hóa nội dung video, âm thanh, và hình ảnh. Cắt ghép, thêm hiệu ứng, xử lý âm thanh và chỉnh sửa video để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh. Phối hợp với nhóm nội dung để đảm bảo video phù hợp với định hướng và chiến lược của kênh. Quản lý, lưu trữ và cập nhật thư viện video theo hệ thống. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Marketing hoặc các ngành liên quan. Có laptop cá nhân đủ đáp ứng cho công việc. Có kiến thức hoặc đam mê trong việc sử dụng công cụ hiện đại để dựng và biên tập video. Trình độ tiếng Anh tốt. Kỹ năng cơ bản về biên tập và chỉnh sửa video với phần mềm Capcut. Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc độc lập và sáng tạo. Khả năng thích nghi với môi trường làm việc và văn hóa công ty.
Tại COLORME SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 3.000.000 - 5.000.000 VND. Phụ cấp: Hỗ trợ chi phí ăn trưa và gửi xe. Hỗ trợ tài liệu, dấu mộc thực tập. Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập. Đánh giá tăng lương hàng quý: Thưởng dựa trên doanh thu và lợi nhuận. Thưởng hiệu suất theo tháng, thưởng nóng, thưởng cho cá nhân/đội nhóm xuất sắc dựa trên KPI. Tham gia team building, du lịch hàng năm. Làm việc với đội ngũ trẻ tuổi và nhiệt huyết. Môi trường làm việc sạch, đẹp, giàu cảm hứng. Được ưu đãi tham gia học các khóa học của colorME SG. Thời gian thử việc: 2 tháng, hưởng 85% lương trong quá trình thử việc. Thời gian làm việc: 8h-12h và 14h-18h, từ thứ 2 đến thứ 6.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại COLORME SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

COLORME SÀI GÒN

COLORME SÀI GÒN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng colorME Sài Gòn: - Cơ sở quận 5: số 366 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.HCM

