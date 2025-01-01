Hướng dẫn cách tính lương Gross sang Net chuẩn xác nhất

Ngày xuất bản: Thứ Năm, 09/05/2024 10:00:00 +07:00

Lương Gross và lương Net là hai khái niệm lương khác nhau nhưng chúng có mối quan hệ mật thiết. Biết cách tính lương Gross sang Net và ngược lại sẽ giúp người lao động hiểu rõ về thu nhập của mình, đồng thời phân biệt được hai mức lương này để deal lương phù hợp với nhu cầu và mong muốn của bản thân.

1. Thế nào là lương Gross và lương Net?

Khi ứng tuyển công việc, điều người lao động quan tâm chính là những quyền lợi và mức lương thực nhận mà công ty chi trả. Lương Gross và lương Net là hai khái niệm cơ bản được ghi trong hợp đồng lao động mà mỗi cá nhân cần biết rõ để đảm bảo lợi ích và quản lý tài chính hiệu quả.

Mặc dù là những thuật ngữ cơ bản, nhưng không ít người vẫn chưa phân biệt được hai loại lương này. Việc xác định được sự khác nhau giữa hai loại lương không chỉ giúp bạn tự tin khi đọc bảng lương, mà còn hỗ trợ bạn trong việc thương lượng hợp đồng lao động.

Lương Gross là tổng thu nhập được đàm phán về mức lương và được ghi trong hợp đồng lao động, bao gồm cả các khoản thuế, bảo hiểm, phụ cấp, các chi phí khác.

Lương Net là lương thực lãnh của người lao động sau khi đã trừ hết các khoản thuế, bảo hiểm, chi phí khác. Do phải trừ đi các khoản khấu trừ nên lương Net sẽ thấp hơn lương Gross.

Phân biệt được lương Gross và lương Net

2. Cách tính lương Gross sang Net chuẩn nhất

Khi tiếp nhận công việc, việc hiểu rõ cách tính lương Gross sang Net giúp bạn biết rõ các khoản khấu trừ trong tiền lương và số tiền thực nhận của bạn. Điều này, giúp bạn có lên kế hoạch tài chính hợp lý và trách những hiểu lầm với nhà tuyển dụng về tiền lương sau này. Vậy làm thế nào để tính lương Gross sang Net chuẩn nhất? Bạn có thể tham khảo cách tính lương Gross sang Net theo công thức dưới đây:

2.1 Chuyển đổi lương Gross sang Net

Cách tính lương Gross sang Net được thực hiện bằng công thức:

Lương Net = Lương Gross hay Tổng thu nhập - (Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản khấu trừ khác)

Trong đó:

Bảo hiểm bắt buộc của người lao động bao gồm: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%)

Lưu ý: Khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được xác định dựa trên mức lương tối thiểu vùng. Khi mức lương tối thiểu tăng, số tiền đóng BHTN cũng sẽ cao hơn.

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) được tính bằng công thức:

TNCN = (Tổng thu nhập - Các khoản được miễn giảm - Khoản giảm trừ gia cảnh) x Thuế suất

Khoản được miễn: Các khoản được miễn có thể kể đến như: bồi thường tai nạn lao động, phần tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương hưu, …

Khoản giảm trừ gia cảnh:

- Đối với bản thân người lao động: 11 triệu đồng/tháng

- Đối với người phụ thuộc: 4,4 triệu đồng/tháng

Mức thuế suất được áp dụng từ năm 2022 cụ thể như sau:

- Đến 5.000.000 VNĐ - 5%

- Từ trên 5.000.000 VNĐ đến 10.000.000 triệu VNĐ - 10%

- Từ trên 10.000.000 VNĐ đến 18.000.000 VNĐ - 15%

- Từ trên 18.000.000 VNĐ đến 32.000.000 VNĐ - 20%

- Từ trên 32.000.000 VNĐ đến 52.000.000 triệu VNĐ - 25%

- Từ trên 52.000.000 VNĐ đến 80.000.000 VNĐ - 30%

- Trên 80.000.000 VNĐ - 35%

Ví dụ:

Giả sử một nhân viên có mức lương Gross (tổng thu nhập) là 20.000.000 VNĐ/tháng và không có người phụ thuộc.

Các khoản đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành:

BHXH: 8% x 20.000.000 = 1.600.000 VNĐ

BHYT: 1.5% x 20.000.000 = 300.000 VNĐ

BHTN: 1% x 20.000.000 = 200.000 VNĐ

Khoản giảm trừ gia cảnh: 11.000.000 VNĐ

Thu nhập chịu thuế = 20.000.000 - (1.600.000 + 300.000 + 200.000 + 11.000.000) = 6.900.000 VNĐ

Thuế TNCN = (5.000.000 x 5%) + (1.900.000 x 10%) = 440.000 VNĐ

Áp dụng công thức tính lương Gross sang Net:

Lương Net = 20.000.000 - (1.600.000 + 300.000 + 200.000 + 440.000) = 17.460.000 VNĐ.

2.2 Chuyển đổi lương Net sang Gross

Cách tính lương Net sang Gross bằng công thức như sau:

Lương Gross = Lương cơ bản + Thưởng + Thuế thu nhập cá nhân + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm thất nghiệp + Các khoản chi phí khác

Ví dụ:

Một nhân viên nhận lương Net là 17.460.000 VNĐ.

Dự kiến các khoản khấu trừ:

BHXH: 8% x Gross

BHYT: 1.5% x Gross

BHTN: 1% x Gross

Thuế TNCN: 440.000 VNĐ

Ta có phép tính:

Gross - (8% Gross + 1.5% Gross + 1% Gross + 440.000)

= Gross - 10.5% Gross = 17.900.000

= 89.5% Gross = 17.900.000

Lương Gross = 20.000.000 VNĐ

2.3 Mối quan hệ giữa lương Gross và lương Net

Khi phân biệt được lương Gross và lương Net, hiểu rõ cách tính lương Gross sang Net và ngược lại, có thể thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hai mức lương này. Lương Gross và lương Net có sự liên kết chặt chẽ, chịu tác động bởi thuế thu nhập cá nhân và các khoản khấu trừ bắt buộc. Thông thường, lương Net được tính bằng cách trừ đi thuế và bảo hiểm từ lương Gross.

Cách tính lương Gross sang Net và ngược lại có mối quan hệ với nhau

3. Những lưu ý khi deal lương Gross, lương Net

Dù tính lương Gross sang Net hay ngược lại, thu nhập thực (thực lĩnh) luôn thấp hơn lương Gross do các khoản khấu trừ. Khi thương lượng với HR, bạn nên làm rõ mức lương để tránh hiểu lầm và đảm bảo quyền lợi. Dưới đây là những lưu ý quan trọng khi thỏa thuận lương.

Hiểu rõ các điều khoản và quy định về thuế thu nhập cá nhân và các khoản trừ tại quốc gia: Bạn cần hiểu biết và nắm được các quy định của nhà nước quy định về thuế thu nhập cá nhân bảo hiểm và các khoản khấu trừ khác. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác khi bạn thỏa thuận lương với HR, đảm bảo quyền lợi đầy đủ cho bạn.

Thỏa thuận mức lương rõ ràng và đầy đủ để tránh hiểu lầm: Khi bạn thỏa thuận về lương với HR, bạn cần đảm bảo những điều khoản liên quan đến lương Gross, lương Net được ghi rõ ràng trong hợp đồng. Điều này giúp giảm thiểu được những hiểu lầm, tranh cãi không đáng có, ảnh hưởng đến việc trả lương sau này.

Luôn cập nhật quy định mới: Bạn nên chủ động cập nhật các quy định của pháp luật về các khoản khấu trừ như BHYT, BHXH,… Những hạng mục này luôn thay đổi theo từng thời điểm. Điều này giúp bạn phát hiện được những sai sót nếu doanh nghiệp trừ sai các khoản chi phí trong lương.

Kiểm tra thông tin đóng Bảo hiểm xã hội thường xuyên: Để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn nên kiểm tra xem doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội đúng theo mức lương Gross đã thỏa thuận hay không. Nếu có sự sai sót, mức đóng bảo hiểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các khoản trợ cấp mà bạn có thể nhận sau này. Việc kiểm tra thường xuyên giúp bạn kịp thời phát hiện vấn đề và yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết.

Bạn cần cân nhắc khi deal lương Gross hay lương Net với HR

4. FAQ - Câu hỏi thường gặp về lương Net và lương Gross

Khi biết được công thức tính lương Gross sang Net, vẫn có nhiều thắc mắc được đặt ra khi thực hiện. Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện chuyển đổi lương bạn có thể xem qua:

4.1. Lương Net có bị trừ tiền BHXH không?

Câu trả lời là Không. Lương Net là lương thực nhận của người lao động, không bao gồm các khoản khấu trừ như BHXH, BHYT, BHTN và thuế TNCN.

4.2. Tỷ lệ các khoản bảo hiểm trừ vào lương Gross là gì?

Dựa theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH tỷ lệ trích tiền lương đóng bảo hiểm của người lao động Việt Nam năm 2022 lần lượt là BHXH (8%) BHTN (1%) BHYT (1.5%). Lương Gross thường được ghi trong hợp đồng lao động để làm cơ sở tính toán lương thực nhận (lương Net) của người lao động.

4.3. Nên deal lương Net hay lương Gross có lợi hơn cho ứng viên?

Khi thỏa thuận về lương, việc ứng viên deal lương Net hay lương Gross còn tùy vào tình huống cụ thể và các quy định của nhà nước đưa ra. Bạn có thể xem xét một số yếu tố sau đây để cân nhắc về việc đề xuất lương Gross hay lương Net phù hợp với nhu cầu và công việc của bạn:

Thuế và các khoản trừ: Nếu thuế và các khoản khấu trừ được tính dựa trên lương Gross, việc đề xuất lương Gross giúp nhà tuyển dụng dễ dàng tính toán và chi trả lương một cách chính xác. Ngược lại, nếu các khoản thuế và khấu trừ được tính dựa trên lương Net, việc thỏa thuận lương Net sẽ giúp nhân viên biết chính xác số tiền thực nhận sau khi đã trừ thuế và các khoản trừ.

Sự rõ ràng và đơn giản: Lương Gross có thể mang tính minh bạch cao hơn vì đây là mức thu nhập tổng trước khi khấu trừ các khoản bảo hiểm và thuế. Trong khi đó, lương Net giúp nhân viên hiểu rõ số tiền thực nhận mà không cần phải tự tính toán các khoản trừ, tránh nhầm lẫn hoặc hiểu lầm khi nhận lương.

Ưu đãi và phúc lợi: Nếu lương Gross bao gồm các khoản phụ cấp như trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại, thì việc thỏa thuận theo lương Gross có thể mang lại nhiều lợi ích hơn. Tuy nhiên, nếu các khoản phụ cấp này được tách riêng và không gộp vào lương Gross, việc thỏa thuận lương Net sẽ giúp nhân viên dễ dàng xác định chính xác số tiền thực nhận mỗi tháng.

Ứng viên nên xem xét một số yếu tố trong việc đề xuất lương Net hay lương Gross

Việc biết cách tính lương Gross sang Net chuẩn xác giúp người lao động hiểu rõ được nguồn thu nhập nhận được, tránh nhầm lẫn khi thương lượng lương với HR. Đồng thời, điều này cũng giúp bạn đảm bảo quyền lợi cá nhân và tuân thủ các quy định về thuế, bảo hiểm của nhà nước. Những lưu ý khi deal lương Gross hay lương Net tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bạn cần cân nhắc khi ứng tuyển sao cho phù hợp nhé!