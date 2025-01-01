Tất cả địa điểm
Hiện nay, nhu cầu tìm kiếm việc làm Ninh Bình có sự đa dạng khi hàng loạt khu, cụm công nghiệp tập trung tuyển dụng ở các lĩnh vực cơ khí, xây dựng, gia công với mức lương dao động từ 7.000.000-50.000.000 VNĐ/tháng. Điều này góp phần tạo việc làm cho người lao động địa phương và các tỉnh thành lân cận.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Ninh Bình hiện nay

Việc làm Ninh Bình trở nên sôi động hơn các khu vực nhờ vị trí nằm tại cửa ngõ cực Nam miền Bắc, có khu du lịch cố đô Hoa Lư cùng nhiều cụm công nghiệp. Chính điều này đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm tại địa phương ngày càng tăng cao.

Theo ước tính trung bình Tổng cục Thống kê Việt Nam, tổng số dân của toàn tỉnh Ninh Bình đạt 1.010.700 người. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 52,3 triệu người. Thu nhập bình quân của người lao động trên địa bàn tỉnh ước đạt 5.980.000 đồng/người/tháng, so với tiền lương tối thiểu vùng 2 cao hơn 1.5 lần. Điều này chứng minh nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Ninh Bình có chiều hướng tăng hơn so với các khu vực khác.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Ninh Bình hiện nay
Nhu cầu tìm kiếm việc làm Ninh Bình có sự đa dạng khi hàng loạt khu, cụm công nghiệp tập trung tuyển dụng nhiều

Theo báo cáo phân tích vấn đề của việc làm tại Ninh Bình, tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Một phần do hệ quả của dịch bệnh COVID-19 cùng sự suy thoái kinh tế đã khiến nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp quy mô và thậm chí là đóng cửa. Điều này dẫn tới người lao động bị mất việc làm và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Các ngành nghề phổ biến có nhu cầu tìm kiếm nhiều hiện nay ở địa phương này phải kể đến như xây dựng, lái xe, cơ khí, phiên dịch, giáo viên - gia sư (tiếng Anh, Trung, Hàn, Pháp, Đức), gia công,...

Các ngành nghề phổ biến có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Ninh Bình hiện này phải kể đến như xây dựng, lái xe, cơ khí, phiên dịch, giáo viên - gia sư (tiếng Anh, Trung, Hàn, Pháp, Đức), gia công,...

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Ninh Bình

Mức lương tuyển dụng việc làm tại Ninh Bình không có nhiều sự chênh lệch, tùy thuộc vào từng ngành nghề và trình độ lao động và kinh nghiệm. Các ngành xây dựng và việc làm ngôn ngữ vẫn dẫn đầu về mức lương cao, thu hút người lao động ở các khu vực khác. Theo nguồn thông tin từ trang tuyển dụng job3s.ai cũng như các website tuyển dụng khác, mức lương trung bình việc làm tại Ninh Bình như sau:

Việc làm Mức lương (đồng/tháng)
Tìm việc làm gia công 7.000.000 - 11.000.000

Tìm việc làm cơ khí		 7.000.000 - 25.000.000

Tìm việc làm kế toán
9.000.000 - 20.000.000

Tìm việc làm lái xe
10.000.000 - 20.000.000
Tuyển dụng việc làm ngôn ngữ 10.000.000 - 25.000.000
Tìm việc làm part time 10.000.000 - 35.000.000
Tìm việc làm xây dựng 9.000.000 - 50.000.000

3. Một số việc làm tại tỉnh Ninh Bình được tìm kiếm nhiều

Thị trường việc làm Ninh Bình được đánh giá có sự đa dạng các ngành nghề. Những việc làm đang được tìm kiếm nhiều nhất tại tỉnh Ninh Bình phải kể đến như:

3.1. Việc làm lái xe

Việc làm lái xe Ninh Bình hiện đang là công việc có mức độ tuyển dụng nhân sự cao. Lái xe đòi hỏi người lao động được cấp bằng lái theo quy định pháp luật, có sức khỏe tốt và kỹ năng xử lý tình huống. Do công việc có phần đặc thù cho nên việc làm lái xe chủ yếu là nam giới trong độ tuổi từ 22 - 45.

Những khu vực tuyển dụng việc làm Ninh Bình mới nhất cho vị trí lái xe chủ yếu tập trung ở nơi có nhiều khu công việc, địa điểm du lịch như Tam Điệp, Tp. Ninh Bình, Kim Sơn, Gia Viễn, Nho Quan, Gia Viễn,...

Lái xe hiện có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Ninh Bình nằm ở mức cao, thu nhập hấp dẫn
Lái xe hiện có nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Ninh Bình nằm ở mức cao, thu nhập hấp dẫn

3.2. Việc làm cơ khí

Cơ khí cũng thuộc top tìm việc làm Ninh Bình được dự báo trong tương lai sẽ đòi hỏi nhu cầu nhân lực ngày càng tăng giúp tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho người lao động.

Đối với ngành cơ khí sẽ đòi hỏi người lao động có bằng cấp tương đương vị trí, tay nghề cao. Do đòi hỏi yêu cầu sức khoẻ, môi trường lao động có phần nguy hiểm khi tiếp xúc với nhiều loại máy móc cho nên ngành cơ khí tại Ninh Bình chủ yếu dành cho nam giới. Hiện nhu cầu tìm việc làm tại Ninh Bình vị trí thợ cơ khí, kỹ sư tập trung nhiều ở các khu vực thành phố, Gia Viễn hay Nho Quan.

Cơ khí luôn nằm trong top việc làm Ninh Bình mới nhất đối với người lao động
Cơ khí luôn nằm trong top việc làm Ninh Bình mới nhất đối với người lao động

3.3. Việc làm kế toán

Việc làm Kế toán là một trong những công việc tại Ninh Bình nằm trong top công việc được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Trong quản lý kinh tế doanh nghiệp, kế toán đóng vai trò quan trọng khi đảm nhận trách nhiệm đảm bảo hoạt động giao dịch tài chính của doanh nghiệp đều hợp pháp, chính xác và theo đúng quy định. Công việc này đòi hỏi người lao động có bằng cấp phù hợp, trình độ chuyên môn và khả năng xử lý các vấn đề liên quan tới tài chính.

Những khu vực tập trung tuyển dụng việc làm kế toán nhiều nhất gồm thành phố Ninh Bình, các cụm công nghiệp tại Tam Điệp, Gia Viễn.

Việc làm kế toán Ninh Bình cũng nằm trong top công việc được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay
Việc làm kế toán Ninh Bình cũng nằm trong top công việc được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay

3.4. Việc làm part time

Đây là việc làm Ninh Bình đang có xu hướng tìm kiếm cao. Công việc này chỉ cần xử lý thông qua thiết bị kết nối internet mà không cần tới công ty. Nhu cầu tuyển dụng việc làm part time tại Ninh Bình cũng khá sôi động với đủ lĩnh vực khác nhau như dịch thuật cho các nhà nhà xuất bản, làm sub cho kênh phim, dịch tài liệu, thiết kế và lập trình làm part time….

Các khu vực tuyển dụng nhiều nhân viên làm việc part time gồm: thành phố Ninh Bình, Tam Điệp, Gia Viễn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm part time tại Ninh Bình cũng khá sôi động
Nhu cầu tuyển dụng việc làm part time tại Ninh Bình cũng khá sôi động

3.5. Việc làm ngôn ngữ

Việc làm ngôn ngữ thông dụng nhất tại Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung là tiếng Anh. Ngoài tiếng Anh, việc làm tại Ninh Bình ở lĩnh vực ngôn ngữ còn có nhu cầu tuyển dụng cả tiếng Trung, Hàn, Đức và Nhật. Công việc này yêu cầu người lao động có các chứng chỉ, bằng cấp ngoại ngữ tương đương.

Hiện tại, các công việc yêu cầu tiếng Anh có nhu cầu tuyển dụng cao ở Ninh Bình như giáo viên Anh ngữ, trợ lý, hướng dẫn viên du lịch,…nằm ở các khu vực gồm Thành phố Ninh Bình, Tam Điệp, Kim Sơn và Gia Viễn.

Việc làm ngôn ngữ có mức lương cao hơn từ 2 – 3 lần so với nhân viên văn phòng thông thường
Việc làm ngôn ngữ có mức lương cao hơn từ 2 – 3 lần so với nhân viên văn phòng thông thường

3.6. Việc làm xây dựng

Khi nhắc tới những việc làm Ninh Bình được tìm kiếm nhiều nhất thì phải kể đến ngành xây dựng. Kỹ sư xây dựng là một trong những ngành nghề có sự cạnh tranh cao và nhu cầu tuyển dụng ngày càng gia tăng. Cũng như nhiều ngành nghề khác, xây dựng yêu cầu người lao động có bằng chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn.

Việc làm xây dựng được tuyển dụng nhiều tại các khu vực thành phố, Gia Viễn hay Nho Quan.

Những việc làm tại Ninh Bình được tìm kiếm nhiều nhất thì phải kể đến ngành xây dựng
Những việc làm tại Ninh Bình được tìm kiếm nhiều nhất thì phải kể đến ngành xây dựng

3.7. Việc làm gia công tại nhà

Việc làm gia công tại nhà ở Ninh Bình là những công việc mà người lao động có thể đưa về nhà làm mà không cần phải đến tới công ty. Công việc này đòi hỏi sự linh động và tùy theo sự sắp xếp của người lao động.

Việc làm gia công tại Ninh Bình chủ yếu tập trung tại các làng nghề truyền thống như Kim Sơn hay Yên Mô. Lực lượng lao động của việc làm này khá đa dạng cả ở độ tuổi và giới tính. Do có sự linh hoạt này mà mức lương của công việc này cũng dao động tùy theo số công người lao động làm được.

Gia công tại nhà là việc làm Ninh Bình có mức lương không cố định
Gia công tại nhà là việc làm Ninh Bình có mức lương không cố định

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình với lợi thế có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng cùng đặc trưng văn hóa giúp tạo ra tiềm năng phát triển ngành du lịch. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm việc làm Ninh Bình cũng vô cùng sôi động khi tỉnh có tới 7 khu công nghiệp và 15 cụm công nghiệp với hàng loạt dự án đang hoạt động. Và những khu vực tập trung việc làm lớn nhất tại tỉnh Ninh Bình hiện nay phải kể đến:

4.1. Việc làm Kim Sơn, Ninh Bình

Kim Sơn là một huyện có tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái và nghiên cứu khoa học của tỉnh Ninh Bình. Khu vực này nằm trong danh sách 6 khu dự trữ sinh quyển của thế giới tại Đông Nam Á đã được UNESCO công nhận. Một số địa điểm thắng cảnh nổi tiếng của huyện Kim Sơn như Nhà thờ đá Phát Diệm, Cầu ngói Phát Diệm, Làng cói Kim Sơn,...

Vì thế, tìm kiếm việc làm Ninh Bình tại huyện Kim Sơn trong năm 2024 chủ yếu tập trung ở vị trí hướng dẫn viên du lịch, quản lý khách sạn - nhà hàng, gia công mỹ nghệ truyền thống, nhân viên kinh doanh, tư vấn bán hàng,...

Việc làm Kim Sơn Ninh Bình chủ yếu tập trung ở vị trí hướng dẫn viên du lịch, quản lý khách sạn - nhà hàng…
Việc làm Kim Sơn Ninh Bình chủ yếu tập trung ở vị trí hướng dẫn viên du lịch, quản lý khách sạn - nhà hàng…

4.2. Việc làm tại thành phố Ninh Bình

Việc làm Ninh Bình khu vực thành phố tập trung tuyển dụng các vị trí như hướng dẫn viên du lịch, hành chính lễ tân, tài xế lái xe, kỹ sư xây dựng, nhân viên kinh doanh, công nhân vận hành máy, quản lý bưu cục, tư vấn bán hàng, xuất nhập khẩu, kế toán, phục vụ bàn, giáo viên tiếng Anh,… Do là trung tâm của toàn tỉnh, thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư và phát triển đa dạng các loại hình doanh nghiệp cho nên nhu cầu việc làm tại thành phố Ninh Bình vô cùng sôi động.

4.3. Việc làm tại Nho Quan, Ninh Bình

Huyện Nho Quan được định hướng phát triển kinh tế dựa vào ngành du lịch khi sở hữu vườn quốc gia Cúc Phương với khu bảo tồn động, thực vật quý hiếm và những di tích văn hóa. Cũng theo quy hoạch của tỉnh Ninh Bình, huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch với hàng loạt dự án lớn.

Do đó, việc làm Ninh Bình khu vực huyện Nho Quan ưu tiên tuyển dụng các vị trí như giáo viên tiếng Anh, hướng dẫn du lịch, tài xế lái xe, kỹ sư xây dựng, giám sát an ninh, tư vấn giáo dục, tuyển sinh, nhân viên kinh doanh,…

Việc làm tại Ninh Bình khu vực huyện Nho Quan được định hướng phát triển mạnh ở ngành du lịch
Việc làm Ninh Bình khu vực huyện Nho Quan được định hướng phát triển mạnh ở ngành du lịch

4.4. Việc làm tại Gia Viễn, Ninh Bình

Gia Viễn là một huyện được biết đến với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như động Vân Trình, khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, chùa Bái Đính,... Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm việc làm Ninh Bình cũng nhộn nhịp hơn so với các khu vực trong tỉnh bởi có tới 3 cụm công nghiệp gồm: Khu công nghiệp Gián Khẩu, Cụm công nghiệp Gia Sinh, Cụm công nghiệp Gia Vân.

Nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Ninh Bình nhộn nhịp hơn so với các khu vực trong tỉnh bởi có tới 3 cụm công nghiệp
Nhu cầu tìm kiếm việc làm tại Ninh Bình nhộn nhịp hơn so với các khu vực trong tỉnh bởi có tới 3 cụm công nghiệp

Chính vì lợi thế đó, việc làm Ninh Bình ở huyện Gia Viễn ưu tiên tuyển dụng các vị trí gồm nhân viên hành chính nhân sự, công nhân cơ điện, kỹ sư sản xuất, lái xe, tư vấn bán hàng, nhân viên kinh doanh, thiết kế, kế toán,…

4.5. Việc làm Tam Điệp, Ninh Bình

Thành phố Tam Điệp sở hữu một số cơ sở công nghiệp như nhà máy xi măng Tam Điệp, nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu, nhà máy cán thép Tam Điệp và những di tích khảo cổ có tiềm năng phát triển du lịch.

Bởi vậy, việc làm Ninh Bình trong thành phố Tam Điệp đang ưu tiên tuyển các vị trí công việc gồm công nhân sản xuất, nhân viên tư vấn bán hàng, nhân viên phục vụ, hành chính nhân sự, kinh doanh, kỹ sư xây dựng, phiên dịch tiếng Hàn, giáo viên tiếng Anh,…

4.6. Việc làm tại Yên Mô, Ninh Bình

Huyện Yên Mô có tiềm năng phát triển ngành thủ công mỹ nghệ khi có nhiều làng nghề truyền thống. Những làng nghề tại huyện chủ yếu là chế biến và đan dệt cói xuất khẩu. Do vậy, tìm việc làm Ninh Bình làm tại huyện Yên Mô tập trung tuyển dụng các vị trí gồm lao động gia công, tài xế, nhân viên tín dụng, dược sĩ, nhân viên bán hàng, giáo viên tiếng Anh,...

Huyện Yên Mô có tiềm năng phát triển ngành thủ công mỹ nghệ khi có nhiều làng nghề truyền thống
Huyện Yên Mô có tiềm năng phát triển ngành thủ công mỹ nghệ khi có nhiều làng nghề truyền thống

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Ninh Bình

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Ninh Bình là đơn vị hoạt động trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội. Đây là đơn vị chuyên tiếp nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp và giải quyết hỗ trợ học nghề. Trung tâm giới thiệu việc làm Ninh Bình là nơi chuyên tiếp nhận xử lý các hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh.

  • Địa chỉ tại: Khu Làng Nghề Ninh Phong, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
  • Hotline: 02293.871525 – 02293.898.198; Fax: 0303.898.954;
  • Email: [email protected]
  • Website: vieclamninhbinh.gov.vn
  • Thời gian mở cửa: Sáng từ 08h – 12h, chiều từ 13h – 17h

Dân số trung bình tỉnh Ninh Bình đạt 1.010.700 người. Với mật độ dân số nằm ở mức trung bình cho nên tính cạnh tranh giữa các ngành nghề trong tỉnh cũng không quá cao.

Nhu cầu việc làm Ninh Bình hiện nay lại tương đối đa dạng và có tiềm năng phát triển giúp mở ra nhiều cơ hội cho người lao động trong lẫn ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, Ninh Bình cũng thu hút được vốn đầu tư của nhiều doanh nghiệp đã tạo ra nhu cầu tuyển dụng việc làm của tỉnh ngày càng mở rộng.