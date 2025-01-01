Việc làm tại Phú Yên

Tất cả địa điểm
Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
Hạn nộp: 14/09/2025
Phú Yên Cần Thơ Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Thợ làm bánh SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 31/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Tuyển Tuyển dụng quản lý khách sạn SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 8 Triệu
SEASIDE BOUTIQUE RESORT QUY NHON
Hạn nộp: 20/08/2025
Phú Yên Đã hết hạn 5.5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/07/2025
Thừa Thiên Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Trị Quảng Ngãi Khánh Hòa Bình Định Gia Lai Kon Tum Đắk Lắk Phú Yên Ninh Thuận Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Hạn nộp: 25/07/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quảng Bình Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TUY HÒA
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TUY HÒA làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG TUY HÒA
Hạn nộp: 25/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Tuyển Kỹ sư chăn nuôi Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam làm việc tại Phú Yên thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam
Hạn nộp: 14/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm DMEXPHARM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng An Giang Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Cần Thơ Bình Thuận Cà Mau Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Nghệ An Ninh Thuận Vĩnh Long Long An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tây Ninh Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Quảng Trị Bình Dương Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Tuyển Trình dược viên Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu
Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
Hạn nộp: 11/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Hải Phòng Bến Tre Đắk Lắk Kiên Giang Nghệ An Long An Cà Mau Tiền Giang Đà Nẵng Bình Thuận Lâm Đồng Phú Yên Thái Bình Bình Định Quảng Bình Đã hết hạn 12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 làm việc tại Bình Định thu nhập 16 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Định Nghệ An Hà Tĩnh Thanh Hóa Quảng Bình Quảng Trị Ninh Thuận Phú Yên Đã hết hạn 16 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM Dũng Tiến
Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH TM Dũng Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu
Công Ty TNHH TM Dũng Tiến
Hạn nộp: 02/06/2025
Hồ Chí Minh Phú Yên Đã hết hạn 23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KINH DOANH DOCTOR BIZ
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Cần Thơ An Giang Kiên Giang Đà Nẵng Phú Yên Thanh Hóa Nghệ An Hải Phòng Quảng Ninh Khánh Hòa Hà Nội Bình Định Hà Tĩnh Đã hết hạn 10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN
Tuyển Chuyên viên đào tạo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BO YUAN
Hạn nộp: 22/05/2025
Bình Định Phú Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CCIPY Vietnam
Tuyển Product Marketing CCIPY Vietnam làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CCIPY Vietnam
Hạn nộp: 16/05/2025
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOYOTA PHÚ YÊN
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH TOYOTA PHÚ YÊN làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TOYOTA PHÚ YÊN
Hạn nộp: 09/05/2025
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Pro Company
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Thuận An Giang Bến Tre Bình Phước Bạc Liêu Cà Mau Bình Dương Đà Nẵng Bình Định Đắk Lắk Cần Thơ Đồng Tháp Gia Lai Hậu Giang Khánh Hòa Kon Tum Kiên Giang Lâm Đồng Ninh Thuận Long An Phú Yên Quảng Nam Quảng Ngãi Sóc Trăng Tiền Giang Tây Ninh Quảng Bình Vĩnh Long Quảng Trị Trà Vinh Thừa Thiên Huế Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Phú Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Hạn nộp: 04/05/2025
Phú Yên Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH TM Dũng Tiến
Tuyển Designer Công Ty TNHH TM Dũng Tiến làm việc tại Phú Yên thu nhập 6 - 7 Triệu
Công Ty TNHH TM Dũng Tiến
Hạn nộp: 30/06/2025
Phú Yên Đã hết hạn 6 - 7 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Bảo Châu Phú Yên
Hạn nộp: 02/05/2025
Phú Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ làm việc tại Tây Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ĐỒNG THUẬN HÀ
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Bưu chính Viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI làm việc tại Phú Yên thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẠN UỐNG TÔI LÁI
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Phú Yên thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Phú Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Định thu nhập 14 - 19 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Á Châu
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bách Tường Phát
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kiên Long Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Định thu nhập 14 - 19 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Phú Yên thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH KAY GROUP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu Công Ty CP XNK Y tế Domesco Pro Company
7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH Novopharm làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Novopharm
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC làm việc tại Trà Vinh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Sale Thị Trường thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÍN PHÚC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM) làm việc tại Bình Định thu nhập 14 - 19 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MIRAE ASSET (VIỆT NAM)
14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Việc làm Phú Yên mới nhất liên tục được đăng tải trên nhiều trang tuyển dụng việc làm. Với tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ và thị trường lao động nhộn nhịp, Phú Yên là điểm đến của nhiều người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Yên hiện nay

Nhu cầu tuyển dụngtìm việc làm Phú Yên có xu hướng ngày càng tăng. Đây cũng chính là dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển của tỉnh. Phú Yên nằm ở ven biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tỉnh này được biết đến là một trong những nơi có thế mạnh về du lịch biển. Ngoài ra, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, các hoạt động giao thương tại đây phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Về kinh tế, Phú Yên xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 2/14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung. Tỉnh còn thu hút hơn 22 dự án với tổng vốn đầu tư là 3.485 tỷ đồng với kết cấu hạ tầng hiện đại, vững chắc. Vì vậy, Phú Yên được nhiều nhà đầu tư chú ý, dẫn đến nhiều ngành nghề tại đây phát triển, nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh.

Phú Yên là điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư
Phú Yên là điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Phú Yên

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Yên rất cao với nhiều vị trí khác nhau. Mỗi công việc lại có đề xuất mức lương riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty cũng như năng lực và kinh nghiệm của cá nhân. Bạn có thể tham khảo mức lương của một số ngành nghề nổi bật tại tỉnh này:

Công việc

Mức lương

Việc làm kinh doanh

3.300.000 - 35.000.000 VNĐ

Tuyển giám sát công trình

5.000.000 - 30.000.000 VNĐ

Việc làm logistic

4.000.000 - 25.000.000 VNĐ

Việc làm marketing

4.000.000 - 40.000.000 VNĐ

3. Một số việc làm tại Phú Yên được tìm kiếm nhiều

Hiện nay, việc làm Phú Yên mới nhất, có nhiều lượt tìm kiếm đều liên quan đến ngành xây dựng, kế toán, cơ khí và lái xe.

3.1. Việc làm xây dựng Phú Yên

Tại Phú Yên, một số công việc thuộc lĩnh vực xây dựng được tuyển dụng nhiều như kỹ sư, giám sát an toàn, nhân viên giám định hiện trường, cán bộ kỹ thuật hiện trường, nhân viên thiết kế công trình xây dựng,... Nhu cầu tuyển dụng xây dựng đặc biệt xuất hiện nhiều tại thành phố Tuy Hòa.

3.2. Việc làm kế toán Phú Yên

Ngoài các công ty xây dựng, địa phương này cũng cho thấy tiềm năng phát triển ngành nghề liên quan đến việc làm kế toán, từ việc làm kế toán thuế cho đến việc làm kế toán công nợ. Một số địa điểm có nhu cầu tuyển dụng lớn là ở khu vực Sông Cầu, Sơn Hoà.

3.3. Việc làm cơ khí Phú Yên

Các vị trí liên quan đến cơ khí cũng xuất hiện rất nhiều trên các trang, nhóm tuyển dụng tỉnh Phú Yên. Một số công việc nổi bật như nhân viên kỹ thuật điện lạnh, chuyên viên giám định xe cơ giới, kỹ thuật viên Garage,... Những đơn vị tuyển dụng thường tập trung nhiều tại huyện Sơn Hòa, thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Vì Phú Yên là tỉnh phát triển mạnh về du lịch và xây dựng nên nhu cầu vận tải hay di chuyển, đi lại rất cao. Bạn có thể ứng tuyển làm nhân viên lái xe vận chuyển cho các công ty xây dựng hoặc tài xế chở khách trong tỉnh. Thành phố Tuy Hòa là một trong những địa điểm lý tưởng để phát triển ngành nghề này.

Người làm nghề lái xe tìm được nhiều cơ hội khi đến tỉnh Phú Yên
Người làm nghề lái xe tìm được nhiều cơ hội khi đến tỉnh Phú Yên

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Phú Yên

Phú Yên là tỉnh có điều kiện địa lý thuận lợi, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của nhiều địa phương chỉ trong thời gian ngắn ở mọi mặt. Điều này cũng dẫn đến nhu cầu tìm việc và tuyển dụng cao, điển hình là Tuy Hòa, Sông Cầu, Sơn Hòa và Tuy An.

4.1. Việc làm Tuy Hòa Phú Yên

Tuy Hòa - “thủ phủ” của tỉnh Phú Yên là một khu vực đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội cho người lao động. Một số công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Tuy Hòa đều liên quan đến du lịch, khách sạn hay các công việc trong các xí nghiệp thuộc ngành xây dựng, chế biến thủy sản.

4.2. Việc làm Sông Cầu Phú Yên

So với Tuy Hoà, Sông Cầu sở hữu thị trường lao động có quy mô nhỏ hơn nhưng vô cùng chất lượng. Người lao động sống tại đây vẫn có thể dễ dàng tìm được việc làm tại các công nghiệp chế biến nông sản hay cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận tải, du lịch.

4.3. Việc làm Sơn Hòa Phú Yên

Nhu cầu tuyển dụng tại Sơn Hòa không nhiều như các địa phương trên. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy việc làm thuộc các ngành nông nghiệp (đặc biệt là làm về các sản phẩm chủ lực như lúa, ngô, hồ tiêu) và làm tại khu công nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

4.4. Việc làm Tuy An Phú Yên

Tuy An là một huyện ven biển thuộc tỉnh Phú Yên, có nền kinh tế đa dạng với nhiều ngành nghề phát triển, tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động. Bạn có thể dễ dàng tìm việc làm tại Phú Yên liên quan đến ngư nghiệp như chế biến thủy sản hay ngành nghề du lịch như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên nhà hàng.

Du lịch tại Tuy An phát triển mạnh nên số lượng công việc liên quan đến ngành này nhiều đáng kể
Du lịch tại Tuy An phát triển mạnh nên số lượng công việc liên quan đến ngành này nhiều đáng kể

5. Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Yên

Nhằm đáp ứng nhu cầu cao trong vấn đề tìm việc làm Phú Yên cũng như mong muốn tuyển ứng viên phù hợp của nhiều công ty, Cơ quan giải quyết bảo hiểm thất nghiệp Phú Yên đã mở Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên.

Trung tâm có nhiệm vụ kết nối nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Cụ thể hơn, Trung tâm sẽ tiến hành phỏng vấn và kiểm tra kỹ năng của ứng viên, tìm kiếm việc làm, tư vấn nghề nghiệp, xây dựng mạng lưới việc làm, hỗ trợ tài chính và đào tạo cơ bản.

  • Địa chỉ: 54 Duy Tân, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên

  • Hotline: (0257) 3.824.905 – 3.821.778 – 3.829.729

  • Email: [email protected]

  • Website: vieclamphuyen.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: Không có thông tin

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên là đơn vị hỗ trợ tìm việc làm Phú Yên lâu năm, uy tín
Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên là đơn vị hỗ trợ tìm việc làm Phú Yên lâu năm, uy tín

Hiện nay, tìm việc làm Phú Yên không hề khó. Tại địa phương này, nhu cầu chiêu mộ nhân sự rất cao nên người lao động tại đây luôn có thể tìm được công việc phù hợp đối với năng lực của bản thân. Ngoài ra, nếu cảm thấy khó khăn trong quá trình tìm việc, bạn có thể liên hệ với các đơn vị hỗ trợ để nhanh chóng có được công việc như mong muốn.