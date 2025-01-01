Việc làm Phú Yên mới nhất liên tục được đăng tải trên nhiều trang tuyển dụng việc làm. Với tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ và thị trường lao động nhộn nhịp, Phú Yên là điểm đến của nhiều người lao động.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Yên hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm Phú Yên có xu hướng ngày càng tăng. Đây cũng chính là dấu hiệu đáng mừng cho sự phát triển của tỉnh. Phú Yên nằm ở ven biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Tỉnh này được biết đến là một trong những nơi có thế mạnh về du lịch biển. Ngoài ra, nhờ vị trí địa lý thuận lợi, các hoạt động giao thương tại đây phát triển vô cùng mạnh mẽ.

Về kinh tế, Phú Yên xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố trên cả nước và xếp thứ 2/14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung. Tỉnh còn thu hút hơn 22 dự án với tổng vốn đầu tư là 3.485 tỷ đồng với kết cấu hạ tầng hiện đại, vững chắc. Vì vậy, Phú Yên được nhiều nhà đầu tư chú ý, dẫn đến nhiều ngành nghề tại đây phát triển, nhu cầu tuyển dụng tăng nhanh.

Phú Yên là điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Phú Yên

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Phú Yên rất cao với nhiều vị trí khác nhau. Mỗi công việc lại có đề xuất mức lương riêng, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như quy mô công ty cũng như năng lực và kinh nghiệm của cá nhân. Bạn có thể tham khảo mức lương của một số ngành nghề nổi bật tại tỉnh này:

3. Một số việc làm tại Phú Yên được tìm kiếm nhiều

Hiện nay, việc làm Phú Yên mới nhất, có nhiều lượt tìm kiếm đều liên quan đến ngành xây dựng, kế toán, cơ khí và lái xe.

3.1. Việc làm xây dựng Phú Yên

Tại Phú Yên, một số công việc thuộc lĩnh vực xây dựng được tuyển dụng nhiều như kỹ sư, giám sát an toàn, nhân viên giám định hiện trường, cán bộ kỹ thuật hiện trường, nhân viên thiết kế công trình xây dựng,... Nhu cầu tuyển dụng xây dựng đặc biệt xuất hiện nhiều tại thành phố Tuy Hòa.

Ngoài các công ty xây dựng, địa phương này cũng cho thấy tiềm năng phát triển ngành nghề liên quan đến việc làm kế toán, từ việc làm kế toán thuế cho đến việc làm kế toán công nợ. Một số địa điểm có nhu cầu tuyển dụng lớn là ở khu vực Sông Cầu, Sơn Hoà.

3.3. Việc làm cơ khí Phú Yên

Các vị trí liên quan đến cơ khí cũng xuất hiện rất nhiều trên các trang, nhóm tuyển dụng tỉnh Phú Yên. Một số công việc nổi bật như nhân viên kỹ thuật điện lạnh, chuyên viên giám định xe cơ giới, kỹ thuật viên Garage,... Những đơn vị tuyển dụng thường tập trung nhiều tại huyện Sơn Hòa, thành phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.

3.4. Việc làm tài xế, lái xe

Vì Phú Yên là tỉnh phát triển mạnh về du lịch và xây dựng nên nhu cầu vận tải hay di chuyển, đi lại rất cao. Bạn có thể ứng tuyển làm nhân viên lái xe vận chuyển cho các công ty xây dựng hoặc tài xế chở khách trong tỉnh. Thành phố Tuy Hòa là một trong những địa điểm lý tưởng để phát triển ngành nghề này.

Người làm nghề lái xe tìm được nhiều cơ hội khi đến tỉnh Phú Yên

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Phú Yên

Phú Yên là tỉnh có điều kiện địa lý thuận lợi, chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của nhiều địa phương chỉ trong thời gian ngắn ở mọi mặt. Điều này cũng dẫn đến nhu cầu tìm việc và tuyển dụng cao, điển hình là Tuy Hòa, Sông Cầu, Sơn Hòa và Tuy An.

4.1. Việc làm Tuy Hòa Phú Yên

Tuy Hòa - “thủ phủ” của tỉnh Phú Yên là một khu vực đang phát triển mạnh mẽ với nhiều cơ hội cho người lao động. Một số công việc có nhu cầu tuyển dụng lớn tại Tuy Hòa đều liên quan đến du lịch, khách sạn hay các công việc trong các xí nghiệp thuộc ngành xây dựng, chế biến thủy sản.

4.2. Việc làm Sông Cầu Phú Yên

So với Tuy Hoà, Sông Cầu sở hữu thị trường lao động có quy mô nhỏ hơn nhưng vô cùng chất lượng. Người lao động sống tại đây vẫn có thể dễ dàng tìm được việc làm tại các công nghiệp chế biến nông sản hay cung cấp các dịch vụ liên quan đến vận tải, du lịch.

4.3. Việc làm Sơn Hòa Phú Yên

Nhu cầu tuyển dụng tại Sơn Hòa không nhiều như các địa phương trên. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy việc làm thuộc các ngành nông nghiệp (đặc biệt là làm về các sản phẩm chủ lực như lúa, ngô, hồ tiêu) và làm tại khu công nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

4.4. Việc làm Tuy An Phú Yên

Tuy An là một huyện ven biển thuộc tỉnh Phú Yên, có nền kinh tế đa dạng với nhiều ngành nghề phát triển, tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động. Bạn có thể dễ dàng tìm việc làm tại Phú Yên liên quan đến ngư nghiệp như chế biến thủy sản hay ngành nghề du lịch như hướng dẫn viên du lịch, nhân viên nhà hàng.

Du lịch tại Tuy An phát triển mạnh nên số lượng công việc liên quan đến ngành này nhiều đáng kể

5. Trung tâm giới thiệu việc làm Phú Yên

Nhằm đáp ứng nhu cầu cao trong vấn đề tìm việc làm Phú Yên cũng như mong muốn tuyển ứng viên phù hợp của nhiều công ty, Cơ quan giải quyết bảo hiểm thất nghiệp Phú Yên đã mở Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên.

Trung tâm có nhiệm vụ kết nối nối giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Cụ thể hơn, Trung tâm sẽ tiến hành phỏng vấn và kiểm tra kỹ năng của ứng viên, tìm kiếm việc làm, tư vấn nghề nghiệp, xây dựng mạng lưới việc làm, hỗ trợ tài chính và đào tạo cơ bản.

Địa chỉ: 54 Duy Tân, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên

Hotline: (0257) 3.824.905 – 3.821.778 – 3.829.729

Email: [email protected]

Website: vieclamphuyen.gov.vn

Thời gian mở cửa: Không có thông tin

Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Yên là đơn vị hỗ trợ tìm việc làm Phú Yên lâu năm, uy tín

Hiện nay, tìm việc làm Phú Yên không hề khó. Tại địa phương này, nhu cầu chiêu mộ nhân sự rất cao nên người lao động tại đây luôn có thể tìm được công việc phù hợp đối với năng lực của bản thân. Ngoài ra, nếu cảm thấy khó khăn trong quá trình tìm việc, bạn có thể liên hệ với các đơn vị hỗ trợ để nhanh chóng có được công việc như mong muốn.