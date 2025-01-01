Công việc Thực tập sinh

Thị trường việc làm thực tập sinh đang ngày càng sôi động khi các doanh nghiệp không ngừng đẩy mạnh nhu cầu tuyển dụng, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Công việc này không yêu cầu ứng viên phải có nhiều kinh nghiệm nhưng đi đôi với đó lại là một mức lương không quá cao, trung bình 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh

Việc làm thực tập sinh là một trong những cơ hội quý giá mà nhiều bạn sinh viên sắp hoặc mới ra trường có thể tận dụng làm bước đệm trên con đường sự nghiệp của mình. Quá trình thực tập là khoảng thời gian để bạn trẻ được áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ đó phát triển những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp tương lai.

Hiện tại, trên cả nước có hơn 2.300 tin tuyển dụng việc làm thực tập sinh, chủ yếu tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường lao động mở ra nhiều cơ hội việc làm cho thực tập sinh, đồng thời cũng gia tăng tính cạnh tranh dành cho vị trí thực tập sinh trong các ngành nghề.

Nhìn chung, cơ hội phát triển nghề nghiệp đối với việc làm thực tập sinh là rất lớn. Nhiều công ty hiện nay sẵn sàng tuyển dụng các bạn trẻ ở vị trí thực tập vào làm chính thức nếu cá nhân đó thể hiện tốt trong quá trình thực tập. Điều này không chỉ giúp thực tập sinh có được việc làm ổn định mà còn mở ra cơ hội thăng tiến lâu dài.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh của các doanh nghiệp ngày một gia tăng

2. Mức lương trung bình của việc làm thực tập sinh

Mức lương trung bình của việc làm thực tập sinh dao động trong khoảng 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào ngành nghề, quy mô doanh nghiệp và kinh nghiệm sẵn có của ứng viên. Ngoài ra, một số công ty cũng có những khoản hỗ trợ và phúc lợi khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập sinh trong quá trình làm việc.

Mức lương theo lĩnh vực

3. Lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh nhiều nhất

Trong thời gian gần đây, rất nhiều doanh nghiệp chú trọng tuyển dụng thực tập sinh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mong muốn tìm kiếm những nhân tài trẻ để đa dạng hóa bộ máy tổ chức cũng như khai thác được thế mạnh sáng tạo và sự năng động của nhóm nhân sự này.

3.1. Tuyển dụng thực tập sinh marketing

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, việc làm thực tập sinh trong lĩnh vực marketing đang trở nên phổ biến. Các doanh nghiệp mong muốn được chiêu mộ thêm nhân viên để có thêm nhân lực phục vụ cho nhiều mảng khác nhau như digital marketing, truyền thông marketing và sản xuất nội dung.

3.2. Tuyển dụng thực tập sinh nhân sự

Quản trị nguồn nhân lực đang ngày càng trở nên cần thiết trong mỗi doanh nghiệp. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh trong lĩnh vực này có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ. Đa số công ty hiện nay đều có xu hướng tìm kiếm những ứng viên trẻ, năng động để hỗ trợ trong quy trình tuyển dụng và quản lý hồ sơ nhân sự trong công ty.

Rất nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh nhân sự

3.3. Tuyển dụng thực tập sinh kế toán

Với vai trò quan trọng trong một doanh nghiệp, việc làm thực tập sinh kế toán luôn được các công ty ưu tiên tuyển dụng. Đây là vị trí đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và am hiểu về quy định kế toán. Một số việc làm thực tập sinh có thể phụ trách bao gồm: nhập liệu, đối chiếu sổ sách, hỗ trợ lập báo cáo tài chính,...

3.4. Tuyển dụng thực tập sinh logistics

Ngành logistics đang trên đà phát triển mạnh mẽ, kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh, nhân viên làm việc trong lĩnh vực này tăng cao. Một số công việc phù hợp có thể kể đến như trợ lý quản lý kho, nhân viên giao nhận và nhân viên phân tích dữ liệu.

3.5. Tuyển dụng thực tập sinh pháp lý

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp bắt đầu quan tâm hơn đến vấn đề pháp lý. Do đó, nhu cầu tìm kiếm công ty tư vấn pháp luật hoặc tự thành lập một bộ phận pháp chế riêng cũng tăng cao. Việc làm thực tập sinh trong lĩnh vực này thường bao gồm trợ lý luật sư, trợ lý chuyên viên tư vấn pháp chế…

Nhiều văn phòng luật và doanh nghiệp mong muốn tuyển dụng thực tập sinh pháp lý để hỗ trợ giải quyết công việc

3.6. Tuyển dụng thực tập sinh ngân hàng

Mọi quốc gia đều cần có hệ thống ngân hàng để đảm bảo dòng tiền luôn được ổn định, đặc biệt đối với những nước đang trên đà tăng trưởng tốt như Việt Nam, nơi các ngân hàng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngày càng mở rộng và phát triển. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng của ngành này sẽ luôn dồi dào. Việc làm thực tập sinh ngân hàng có thể kể đến như nhân viên chăm sóc khách hàng, trợ lý tín dụng và nhân viên phân tích tài chính.

3.7. Tuyển dụng thực tập sinh quản trị kinh doanh

Sinh viên theo học ngành quản trị kinh doanh được tiếp cận với kiến thức của nhiều lĩnh vực khác nhau từ marketing, kế toán, nhân sự cho đến quản lý chuỗi cung ứng… Sự đa dạng này giúp cho sinh viên phát triển tư duy toàn diện, có khả năng giải quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau và khiến cho họ dễ dàng thích ứng với mọi vị trí công việc.

Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh của ngành quản trị kinh doanh cũng dồi dào không kém so với những ngành học kể trên. Với chuyên ngành này, ứng viên có thể trở thành trợ lý giúp việc cho các trưởng phòng kinh doanh bất động sản, trưởng phòng kinh doanh nội thất hay trưởng phòng kinh doanh ô tô…

Thực tập sinh quản trị kinh doanh có thể trở thành trợ lý cho trưởng phòng kinh doanh bất động sản, trưởng phòng kinh doanh ô tô

4. Hình thức tuyển dụng việc làm thực tập sinh phổ biến

Nhu cầu tuyển dụng việc làm thực tập sinh đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với nhiều hình thức tuyển dụng khác nhau. Những hình thức tuyển dụng như Part-time, Full-time… giúp ứng viên có thể linh hoạt lựa chọn thời gian làm việc phù hợp với cá nhân mình.

4.1. Tuyển dụng thực tập sinh Part-time

Đây là hình thức phổ biến nhất trong tất cả các hình thức tuyển dụng. Nó cho phép ứng viên làm việc trong một số giờ nhất định mỗi tuần, giúp ứng viên cân bằng giữa học tập và công việc. Nhiều công ty tuyển dụng nhân sự Part-time để bổ sung nhân lực cho những dự án ngắn hạn hoặc hoạt động hằng ngày.

4.2. Tuyển dụng thực tập sinh Full-time

Việc làm thực tập sinh Full-time yêu cầu ứng viên làm việc toàn thời gian tại văn phòng, thường là 40 giờ/tuần. Mức lương và khoản phí hỗ trợ mà vị trí này nhận được sẽ cao hơn so với việc làm Part-time. Một số doanh nghiệp có xu hướng tìm kiếm nhân sự Full-time cho những dự án dài hạn. Những bạn trẻ thực tập ở vị trí Full-time sẽ có cơ hội rất cao được trở thành nhân viên chính thức.

Thực tập sinh full-time sẽ dành toàn thời gian làm việc tại văn phòng

4.3. Tuyển dụng thực tập sinh yêu cầu kinh nghiệm

Đối với một số công việc có yêu cầu cao về chuyên môn, việc chọn lựa ứng viên đã có sẵn kiến thức và kỹ năng thực tế là rất quan trọng. Một số công ty muốn tuyển dụng những bạn trẻ đã có nền tảng vững chắc vào vị trí này để có thể nhanh chóng hòa nhập và đóng góp vào dự án của họ.

4.4. Tuyển dụng thực tập sinh không yêu cầu kinh nghiệm

Bên cạnh những vị trí yêu cầu kinh nghiệm làm việc, nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm những ứng viên trẻ, năng động và có tinh thần học hỏi để tham gia các chương trình thực tập. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên mới ra trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm tích lũy kiến thức thực tế và phát triển bản thân.

Thực tập sinh chưa có hoặc có ít kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo

5. Khu vực tuyển dụng việc làm thực tập sinh nhiều nhất

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi và phát triển, các doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô và có nhu cầu tìm kiếm ứng viên tài năng để bổ sung vào đội ngũ của mình. Dưới đây là năm khu vực nổi bật với nhiều cơ hội việc làm thực tập sinh:

5.1. Tuyển dụng việc làm thực tập sinh Hà Nội

Hà Nội - trung tâm văn hóa, chính trị và kinh tế của cả nước, là nơi quy tụ nhiều công ty lớn và tổ chức quốc tế. Thành phố này tạo ra một môi trường làm việc sôi động và đa dạng. Vì vậy, nhu cầu tìm kiếm thực tập sinh trong tất cả lĩnh vực, ngành nghề đều rất cao. Theo một số trang tuyển dụng, hiện nay trên địa bàn Hà Nội có hàng trăm tin tuyển dụng việc làm thực tập sinh.

5.2. Tuyển dụng việc làm thực tập sinh TP.HCM

TP.HCM, được xem là trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, là nơi có sự hiện diện của rất nhiều tập đoàn và công ty đa quốc gia. Những công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như thương mại điện tử, bất động sản và dịch vụ, mang đến vô vàn cơ hội việc làm thực tập sinh cho các bạn trẻ. Điều này được thể hiện rõ ràng qua một số lượng hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải trên nhiều diễn đàn về việc làm mỗi ngày.

TP.HCM mở ra nhiều cơ hội việc làm thực tập sinh cho các bạn trẻ

5.3. Tuyển dụng việc làm thực tập sinh Cần Thơ

Cần Thơ, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là khu vực đang có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và thương mại, đi cùng với đó là sự gia tăng trong nhu cầu chiêu mộ nhân lực của nhiều doanh nghiệp. Nhu cầu việc làm tại Cần Thơ cho vị trí thực tập sinh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và du lịch.

6. Mô tả chi tiết công việc của việc làm thực tập sinh

Việc làm thực tập sinh không đơn thuần chỉ là một trải nghiệm làm việc mà còn là cơ hội để nhiều bạn sinh viên sắp hoặc mới ra trường tiếp cận được với môi trường làm việc chuyên nghiệp. Các bạn trẻ sẽ được phân công vào nhiều bộ phận khác nhau và thực hiện những công việc khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động của công ty.

Hỗ trợ ghi chép sổ sách: Thực tập sinh có vai trò hỗ trợ ghi chép những giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính và kiểm tra tính chính xác của số liệu.

Hỗ trợ nghiên cứu thị trường: Việc làm thực tập sinh bao gồm những công việc liên quan tới thu thập và phân tích dữ liệu thị trường, giúp công ty hiểu rõ hơn về nhu cầu và xu hướng tiêu dùng.

Hỗ trợ quy trình tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân viên: Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ và tổ chức phỏng vấn, lưu trữ và cập nhật thông tin hồ sơ nhân viên trong công ty cũng là một trong những nhiệm vụ của thực tập sinh nhân sự.

Hỗ trợ tổ chức sự kiện: Nếu công ty tổ chức sự kiện, hội thảo hay chương trình quảng bá, thực tập sinh sẽ tham gia vào việc hỗ trợ chuẩn bị, tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan.

Thực hiện nhiệm vụ hành chính: Thực tập sinh cũng có trách nhiệm thực hiện một số công việc hành chính như soạn thảo văn bản, lưu trữ hồ sơ và hỗ trợ công việc văn phòng khác để đảm bảo hoạt động hàng ngày diễn ra suôn sẻ.

Viết content fanpage/SEO website: Thực tập sinh cũng có cơ hội tham gia vào quá trình sản xuất nội dung trên Fanpage và website của doanh nghiệp hoặc khách hàng của doanh nghiệp.

Ngoài một số công việc kể trên, thực tập sinh còn được học hỏi từ đồng nghiệp và có cơ hội phát triển nhiều kỹ năng mềm như giao tiếp, làm việc nhóm và quản lý thời gian, từ đó dần hình thành một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai.

Mỗi một việc làm thực tập sinh đều sẽ có những yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào từng lĩnh vực công ty

7. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm thực tập sinh

Để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng và tìm cho mình một việc làm thực tập sinh ưng ý, ứng viên cần nắm bắt được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Từ đó chuẩn bị cho mình những kỹ năng và phẩm chất cần thiết nhằm thích ứng được với sự thay đổi linh hoạt trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Kỹ năng hoạt động nhóm: Ứng viên cần có khả năng hợp tác với thành viên trong nhóm, đồng thời biết cách lắng nghe và chia sẻ ý kiến để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Thái độ cầu tiến, ham học hỏi: Ứng viên cần giữ thái độ cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới, đồng thời chủ động trong việc tìm hiểu thông tin và không ngừng trau dồi bản thân để thích ứng được với công việc.

Khả năng sắp xếp và quản lý thời gian: Ứng viên cần đảm bảo có khả năng hoàn thành công việc đúng thời hạn trong môi trường bận rộn, biết ưu tiên thực hiện công việc quan trọng và xử lý nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Thao tác thành thạo trên các ứng dụng tin học văn phòng: Ứng viên cần trang bị cho mình kỹ năng sử dụng một số phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, PowerPoint để hỗ trợ công việc hàng ngày, đồng thời có tinh thần học hỏi, tìm hiểu và sử dụng những công cụ công nghệ thông tin khác nếu cần.

Khả năng giao tiếp hiệu quả: Ứng viên cần có khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và rõ ràng. Kỹ năng giao tiếp không chỉ được áp dụng trong quá trình làm việc hàng ngày với đồng nghiệp mà còn được ứng dụng để có thể giao tiếp hiệu quả hơn với khách hàng.

Khả năng làm việc cùng với áp lực: Trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, có thể sẽ xuất hiện một số tình huống khiến cho chúng ta phải giải quyết nhiều nhiều yêu cầu cùng một lúc. Trong những trường hợp như vậy, ứng viên cần có khả năng giữ bình tĩnh và xử lý áp lực hiệu quả.

Các ứng viên cần trang bị những kỹ năng, phẩm chất cần thiết để có được một việc làm thực tập sinh ưng ý nhất

8. Các công ty uy tín có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh

Nhiều công ty uy tín, nổi tiếng trong lĩnh vực mà họ hoạt động cũng đang có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh để bổ sung thêm sức trẻ vào đội ngũ nhân sự của mình. Một số cái tên có thể tham khảo bao gồm:

Tên công ty Tên viết tắt Lĩnh vực Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TECHCOMBANK Ngân hàng Công ty CPXD Bông Sen Vàng GOLDENLOTUSCONS Truyền thông & Marketing CTCP Tập đoàn Yeah1 YEG Truyền thông & Marketing The Corporation for Financing Promoting Technology FPT Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục

Việc làm thực tập sinh luôn là lựa chọn hấp dẫn cho các sinh viên sắp và mới ra trường. Đi đôi với sự phát triển kinh tế là nhu cầu tuyển dụng ngày càng gia tăng, mọi công ty đều mong muốn tìm kiếm những tài năng trẻ với góc nhìn sáng tạo để cải tiến doanh nghiệp. Vì vậy, hãy nhanh chóng trang bị cho mình một số kiến thức và kỹ năng cần thiết để tìm được một vị trí thực tập ưng ý.