Công việc IT Helpdesk

Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành đang tăng cao, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, nhà tuyển dụng không thường ưu tiên tìm kiếm ứng viên có kiến thức vững về công nghệ thông tin để đáp ứng công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk

IT Helpdesk là một bộ phận quan trọng trong nhiều doanh nghiệp, chịu trách nhiệm giải quyết sự cố liên quan đến công nghệ thông tin, từ máy tính, mạng lưới cho đến dữ liệu. Vai trò của IT Helpdesk là hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề kỹ thuật, từ đó đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống IT, giúp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu gián đoạn công việc.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT Helpdesk ngày càng tăng cao, đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với thiếu hụt nhân lực trong ngành CNTT.

Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2023 từ TopDev, nước ta đang thiếu hụt hơn 150.000 nhân sự trong lĩnh vực CNTT, và con số này dự báo sẽ còn tăng lên tới gần 200.000 vào năm 2025. Do đó, IT Helpdesk mặc dù không phải là một vị trí hot nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng và được nhiều công ty tìm kiếm.

Cơ hội việc làm IT Helpdesk luôn rộng mở, từ thực tập sinh cho đến các vị trí quản lý, với lộ trình thăng tiến rõ ràng. Người làm trong ngành này có thể tiếp tục phát triển lên nhiều vị trí cao hơn như Quản trị viên hệ thống, Chuyên gia bảo mật hay Quản lý dự án IT nếu biết nỗ lực, không ngừng học hỏi và phát triển kỹ năng.

IT Helpdesk đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ người dùng, đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống công nghệ 2. Mức lương trung bình của việc làm IT Helpdesk Mức lương của nhân viên IT Helpdesk thường dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Nhìn chung, lương của nhân viên trong lĩnh vực này cao hơn so với nhiều ngành nghề khác, đặc biệt là với những người có kinh nghiệm lâu năm. Mức lương theo cấp bậc Việc làm IT Helpdesk Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Thực tập sinh IT Helpdesk 5.000.000 - 8.000.000 Cộng tác viên IT Helpdesk 5.000.000 - 15.000.000 Nhân viên IT Helpdesk 10.000.000 - 18.000.000 Chuyên viên IT Helpdesk 18.000.000 - 25.000.000 IT Helpdesk Supervisor 25.000.000 - 50.000.000