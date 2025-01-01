Công việc IT Helpdesk

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc IT Helpdesk

-

Có 180 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Công Nghệ Thái Bình
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MẮT BÃO
Hạn nộp: 27/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển IT Helpdesk Navigos Search's Client làm việc tại Hòa Bình thu nhập 2 - 3 Triệu
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 28/06/2025
Hòa Bình Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TANS (Việt Nam)
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH TANS (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH TANS (Việt Nam)
Hạn nộp: 27/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TIKI Company Limited
Tuyển IT Helpdesk TIKI Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TIKI Company Limited
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 12/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SmartDev
Tuyển IT Helpdesk SmartDev làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 40 Triệu
SmartDev
Hạn nộp: 11/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH) làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC (EDUPATH)
Hạn nộp: 18/05/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển IT Helpdesk Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SVP Vietnam Co.,Ltd
Tuyển IT Helpdesk SVP Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hải Dương thu nhập 1 - 12 USD
SVP Vietnam Co.,Ltd
Hạn nộp: 05/06/2025
Hải Dương Đã hết hạn 1 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 21 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tin Học Viễn Thông Petrolimex (PIACOM)
Hạn nộp: 07/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 31/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm William E. Connor & Associates Ltd - Resident Representative Office In Vietnam
Tuyển IT Helpdesk William E. Connor & Associates Ltd - Resident Representative Office In Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
William E. Connor & Associates Ltd - Resident Representative Office In Vietnam
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển IT Helpdesk Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 28 - 35 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 28 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI TÍNH SAO MAI
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Pro Company
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
Hạn nộp: 18/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Nestlé Vietnam Limited
Tuyển IT Helpdesk Nestlé Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Nestlé Vietnam Limited
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HỌC VIỆN ANH NGỮ VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Momentum Industrial (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Momentum Industrial (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Momentum Industrial (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành đang tăng cao, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, nhà tuyển dụng không thường ưu tiên tìm kiếm ứng viên có kiến thức vững về công nghệ thông tin để đáp ứng công việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk

IT Helpdesk là một bộ phận quan trọng trong nhiều doanh nghiệp, chịu trách nhiệm giải quyết sự cố liên quan đến công nghệ thông tin, từ máy tính, mạng lưới cho đến dữ liệu. Vai trò của IT Helpdesk là hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề kỹ thuật, từ đó đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống IT, giúp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu gián đoạn công việc.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT Helpdesk ngày càng tăng cao, đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với thiếu hụt nhân lực trong ngành CNTT.

Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2023 từ TopDev, nước ta đang thiếu hụt hơn 150.000 nhân sự trong lĩnh vực CNTT, và con số này dự báo sẽ còn tăng lên tới gần 200.000 vào năm 2025. Do đó, IT Helpdesk mặc dù không phải là một vị trí hot nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng và được nhiều công ty tìm kiếm.

Cơ hội việc làm IT Helpdesk luôn rộng mở, từ thực tập sinh cho đến các vị trí quản lý, với lộ trình thăng tiến rõ ràng. Người làm trong ngành này có thể tiếp tục phát triển lên nhiều vị trí cao hơn như Quản trị viên hệ thống, Chuyên gia bảo mật hay Quản lý dự án IT nếu biết nỗ lực, không ngừng học hỏi và phát triển kỹ năng.

IT Helpdesk đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ người dùng, đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống công nghệ
IT Helpdesk đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ người dùng, đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống công nghệ

2. Mức lương trung bình của việc làm IT Helpdesk

Mức lương của nhân viên IT Helpdesk thường dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Nhìn chung, lương của nhân viên trong lĩnh vực này cao hơn so với nhiều ngành nghề khác, đặc biệt là với những người có kinh nghiệm lâu năm.

Mức lương theo cấp bậc

Việc làm IT Helpdesk

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Thực tập sinh IT Helpdesk

5.000.000 - 8.000.000

Cộng tác viên IT Helpdesk

5.000.000 - 15.000.000

Nhân viên IT Helpdesk

10.000.000 - 18.000.000

Chuyên viên IT Helpdesk

18.000.000 - 25.000.000

IT Helpdesk Supervisor

25.000.000 - 50.000.000

Mức lương trung bình của IT Helpdesk có sự phân hóa rõ rệt. Như vậy, mức lương của nhân viên IT Helpdesk không chỉ phản ánh lộ trình phát triển nghề nghiệp của người lao động mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý hệ thống và giải quyết những vấn đề công nghệ phức tạp.

Thu nhập của nhân viên IT Helpdesk khá cạnh tranh
Thu nhập của nhân viên IT Helpdesk khá cạnh tranh

3. Điểm khác biệt giữa IT Helpdesk và IT Support

IT Helpdesk và IT Support mặc dù đều thuộc lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật nhưng lại có những trọng tâm và phạm vi công việc khác nhau. IT Helpdesk tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể, tức thời của người dùng cuối, trong khi IT Support có tầm nhìn rộng hơn, liên quan đến việc thiết kế, quản lý và bảo trì hệ thống IT của tổ chức.

Tiêu chí

IT Support

IT Helpdesk

Mức độ hỗ trợ

Hỗ trợ các vấn đề cụ thể đã xảy ra như hỏng hóc thiết bị, lỗi phần mềm cần cài đặt lại.

Tập trung vào quy mô tổ chức, cải thiện hệ thống, ngăn chặn và hạn chế sự cố xảy ra.

Quy mô tổ chức

Thường chia nhỏ về sát các phòng ban để hỗ trợ trực tiếp người dùng nhanh nhất.

Duy trì hoạt động toàn bộ hệ thống, đảm bảo an ninh thông tin và quản lý dữ liệu cho toàn tổ chức.

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng xử lý sự cố, chẩn đoán và hỗ trợ người dùng nhanh chóng.

Kinh nghiệm về hệ thống, quản trị server, kiến thức về bảo mật và an ninh thông tin.

Phạm vi công việc

Giải quyết các vấn đề chung về IT như thông tin đăng nhập, sự cố máy in.

Xử lý các tình huống phức tạp hơn như khắc phục sự cố phần mềm, kết nối máy tính từ xa.

Vai trò trong tổ chức

Cầu nối giữa người sử dụng với bộ máy CNTT, giải quyết các vấn đề nội bộ trong doanh nghiệp.

Tư vấn, thiết kế và quản lý hệ thống server, mạng nội bộ, mạng Internet cho công ty và khách hàng.

Như vậy, IT Helpdesk thường đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp và nhanh chóng giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ bản, trong khi IT Support có phạm vi công việc rộng hơn, với trách nhiệm quản lý và phát triển hệ thống công nghệ của tổ chức.

Việc làm IT Helpdesk và IT Support yêu cầu công việc và mức độ ảnh hưởng tới tổ chức khác nhau
Việc làm IT Helpdesk và IT Support yêu cầu công việc và mức độ ảnh hưởng tới tổ chức khác nhau

4. Mô tả chi tiết công việc của IT Helpdesk|IT Support

Cả hai vị trí IT Helpdesk và IT Support đều có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng và duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống công nghệ thông tin trong tổ chức. Tuy nhiên, công việc của mỗi vị trí có những đặc điểm riêng biệt về trách nhiệm và phạm vi công việc, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của doanh nghiệp.

4.1. Việc làm IT Helpdesk

Công việc chính của IT Helpdesk là hỗ trợ người dùng giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng máy tính, phần mềm và các thiết bị liên quan. Ngoài ra, IT Helpdesk còn tham gia vào việc bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.

Một số nhiệm vụ cụ thể của việc làm IT Helpdesk bao gồm:

  • Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp: Tiếp nhận, xử lý và giải quyết những yêu cầu hỗ trợ từ người dùng về các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm, mạng, email, và một số ứng dụng khác.

  • Cài đặt và cấu hình: Cài đặt phần mềm, hệ điều hành, thiết lập tài khoản người dùng, cấu hình thiết bị ngoại vi.

  • Bảo trì hệ thống: Thực hiện công việc bảo trì định kỳ, cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

  • Khắc phục sự cố: Xác định, phân tích và giải quyết sự cố kỹ thuật phát sinh, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả.

  • Tư vấn và đào tạo người dùng: Hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm, thiết bị một cách hiệu quả, đồng thời giải đáp thắc mắc của người dùng.

IT Helpdesk là cầu nối giữa người dùng và hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp
IT Helpdesk là cầu nối giữa người dùng và hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp

4.2. Việc làm IT Support

IT Support có phạm vi công việc rộng hơn IT Helpdesk. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp người dùng, IT Support còn tham gia vào các dự án phát triển hệ thống, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

Một số nhiệm vụ chính của IT Support bao gồm:

  • Quản lý hệ thống: Giám sát, bảo trì và nâng cấp hệ thống mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ.

  • Phát triển hệ thống: Tham gia vào dự án phát triển hệ thống mới, nâng cấp hệ thống hiện có.

  • An ninh mạng: Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống, phòng chống những cuộc tấn công mạng.

  • Đổi mới công nghệ: Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào hệ thống để nâng cao hiệu quả hoạt động.

  • Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ xử lý vấn đề kỹ thuật cho các bộ phận khác trong công ty.

IT Support thường phải quản lý hệ thống máy chủ, mạng và phần mềm
IT Support thường phải quản lý hệ thống máy chủ, mạng và phần mềm

5. Một số lĩnh vực có nhu cầu tuyển IT Helpdesk cao

Việc làm IT Helpdesk không chỉ giới hạn trong các công ty công nghệ. Ngày càng nhiều doanh nghiệp trong những lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, viễn thông,... đang tìm kiếm nhân viên IT Helpdesk để đảm bảo hoạt động trơn tru của hệ thống công nghệ thông tin.

5.1. Tuyển dụng IT Helpdesk ngân hàng

Trong ngành ngân hàng, việc làm IT Helpdesk đóng vai trò quan trọng trong duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống công nghệ thông tin. Nhân viên IT Helpdesk tại ngân hàng sẽ hỗ trợ người dùng trong việc xử lý sự cố liên quan đến hệ thống core banking, phần mềm ứng dụng như FlexCube, Outlook và các dịch vụ CNTT khác.

Yêu cầu tuyển dụng đối với vị trí này thường bao gồm kiến thức vững về hệ thống ngân hàng, kỹ năng xử lý sự cố và khả năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ kỹ thuật như ticket hệ thống và SQL. Đây là công việc đòi hỏi sự chính xác và thời gian phản hồi nhanh để bảo đảm mọi dịch vụ ngân hàng luôn vận hành ổn định.

5.2. Tuyển dụng IT Helpdesk viễn thông

Lĩnh vực viễn thông luôn có nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk cao, đặc biệt tại những công ty lớn như VNPT, FPT và Viettel. Nhân viên IT Helpdesk trong ngành viễn thông không chỉ hỗ trợ khắc phục sự cố liên quan đến phần cứng và phần mềm mà còn phải đảm bảo tính ổn định của các hệ thống mạng như WAN, LAN và Wifi.

Việc làm IT Helpdesk viễn thông yêu cầu nhân viên có kỹ năng xử lý sự cố về mạng, cùng khả năng sử dụng những công cụ như TeamViewer và AnyDesk để hỗ trợ từ xa. Bên cạnh đó, vị trí này cũng chịu trách nhiệm triển khai và bảo trì hệ thống công nghệ tại nhiều chi nhánh và văn phòng giao dịch.

5.3. Tuyển dụng IT Helpdesk doanh nghiệp khác

Ngoài lĩnh vực ngân hàng và viễn thông, nhiều doanh nghiệp khác cũng có nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk để hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động hàng ngày. Nhân viên IT Helpdesk trong doanh nghiệp này sẽ đảm nhiệm việc hỗ trợ phần cứng, phần mềm và các thiết bị ngoại vi, đồng thời tham gia vào việc giám sát, bảo trì hệ thống mạng và bảo mật thông tin.

Đối với vị trí này, ứng viên cần có kiến thức về những công cụ văn phòng, hệ điều hành Windows, MacOSX và Linux. Ngoài ra, bạn phải có khả năng giải quyết sự cố phần cứng và phần mềm nhanh chóng, linh hoạt để đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk đang gia tăng trong nhiều lĩnh vực khác nhau
Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk đang gia tăng trong nhiều lĩnh vực khác nhau

6. Hình thức tuyển dụng việc làm IT Helpdesk phổ biến

Hình thức tuyển dụng việc làm IT Helpdesk hiện nay đã linh hoạt hơn để phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp. Đối với ứng viên, đây cũng là cơ hội để tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn hoặc kết hợp công việc chính và những dự án nhận ngoài để gia tăng thu nhập.

6.1. Việc làm IT Helpdesk Part-time

Việc làm IT Helpdesk Part-time phù hợp với những ứng viên cần linh hoạt về thời gian hoặc đang theo học tại các trường đại học. Ngoài ra, một số công ty thường tuyển dụng nhân viên bán thời gian để xử lý sự cố kỹ thuật hoặc hỗ trợ người dùng vào những giờ cao điểm hoặc ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, công việc này yêu cầu ứng viên có kỹ năng kỹ thuật vững và khả năng làm việc độc lập.

6.2. Tuyển dụng cộng tác viên IT Helpdesk

Cộng tác viên IT Helpdesk là vị trí dành cho những ai muốn làm việc mà không bị gò bó về thời gian cố định. Hình thức tuyển dụng này phổ biến trong các công ty startup hoặc một số tổ chức có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật theo dự án. Cộng tác viên IT Helpdesk thường tham gia vào những công việc như giải quyết sự cố cơ bản, cài đặt phần mềm, và hỗ trợ khách hàng từ xa.

6.3. Tuyển dụng thực tập sinh IT Helpdesk

Tuyển dụng việc làm thực tập sinh IT Helpdesk mang đến cơ hội cho sinh viên hoặc người mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thực tập sinh sẽ được đào tạo và hướng dẫn về những kỹ năng hỗ trợ người dùng, bảo trì hệ thống và giải quyết sự cố kỹ thuật. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tích lũy kinh nghiệm thực tế và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong ngành IT.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thực tập sinh IT Helpdesk để đào tạo nhân lực trẻ, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp tuyển dụng thực tập sinh IT Helpdesk để đào tạo nhân lực trẻ, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai

6.4. Tuyển dụng nhân viên IT Helpdesk

Vị trí nhân viên IT Helpdesk là một trong những hình thức tuyển dụng phổ biến và là lựa chọn của nhiều công ty khi cần một đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật ổn định và lâu dài. Nhân viên IT Helpdesk có trách nhiệm giải quyết sự cố kỹ thuật của người dùng, đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru và hỗ trợ xử lý các yêu cầu kỹ thuật. Kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề là yêu cầu quan trọng đối với vị trí này.

6.5. Tuyển dụng chuyên viên IT Helpdesk

Chuyên viên IT Helpdesk là vị trí cao hơn so với nhân viên IT Helpdesk, thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc và am hiểu sâu về công nghệ thông tin. Chuyên viên sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp, tối ưu hóa hệ thống và có thể tham gia vào các dự án lớn của công ty.

Đối với vị trí việc làm IT Helpdesk, doanh nghiệp thường tìm kiếm ứng viên có chứng chỉ chuyên môn và kỹ năng phân tích, giải quyết sự cố ở mức cao.

6.6. Tuyển dụng IT Helpdesk Supervisor

Vị trí việc làm IT Helpdesk Supervisor yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm quản lý và có khả năng lãnh đạo. Những người đảm nhiệm công việc này sẽ quản lý một nhóm nhân viên IT Helpdesk, phân công công việc, giám sát hiệu quả công việc và đảm bảo rằng mọi sự cố kỹ thuật được giải quyết nhanh chóng với đạt kết quả cao. Đây là một vị trí đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án tốt, cùng với khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

6.7. Việc làm IT Helpdesk không cần kinh nghiệm

Hiện nay, khá nhiều công ty cũng thường xuyên tuyển dụng vị trí IT Helpdesk không yêu cầu kinh nghiệm, dành cho những người mới bước chân vào ngành công nghệ thông tin. Đây là cơ hội tuyệt vời để những ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm tích lũy kỹ năng cơ bản về hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì hệ thống và chăm sóc khách hàng.

Mặc dù không cần kinh nghiệm nhưng những vị trí này thường yêu cầu ứng viên có sự ham học hỏi, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.

Việc làm IT Helpdesk không cần kinh nghiệm là cơ hội tốt cho những người mới ra trường hoặc muốn chuyển đổi nghề nghiệp
Việc làm IT Helpdesk không cần kinh nghiệm là cơ hội tốt cho những người mới ra trường hoặc muốn chuyển đổi nghề nghiệp

7. Khu vực tuyển dụng việc làm IT Helpdesk nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk đang tăng cao tại nhiều khu vực trên cả nước. Các trung tâm công nghệ, khu công nghiệp tập trung và một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ luôn là những địa điểm có số lượng tuyển dụng IT Helpdesk lớn nhất.

7.1. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Hà Nội

Hà Nội là một trong những thị trường tuyển dụng việc làm IT Helpdesk sôi động nhất tại Việt Nam với hàng nghìn vị trí việc làm mới mỗi tháng. Sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp công nghệ, công ty viễn thông, tài chính và các tổ chức quốc tế… kéo theo nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk ở đây rất lớn. Phần lớn công ty tại Hà Nội thường tìm kiếm ứng viên có trình độ học vấn cao, am hiểu về hệ thống công nghệ thông tin và khả năng giao tiếp tốt.

7.2. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk TP.HCM

TP.HCM cũng là một địa điểm thu hút rất nhiều cơ hội việc làm IT Helpdesk. Đây là nơi có sự tập trung mạnh mẽ của các công ty công nghệ, start-up và doanh nghiệp nước ngoài, yêu cầu nhân viên IT Helpdesk phải linh hoạt và có khả năng giải quyết sự cố nhanh chóng.

Thị trường tuyển dụng tại đây đặc trưng bởi sự cạnh tranh cao, đòi hỏi ứng viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc đa quốc gia. Những công ty tại TP.HCM thường cung cấp mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ phúc lợi tốt.

7.3. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Cần Thơ

Cần Thơ đang có sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại đây ngày càng tăng, đặc biệt là những vị trí hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, nhiều công ty trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ đang tìm kiếm ứng viên có khả năng hỗ trợ người dùng và quản lý hệ thống IT hiệu quả.

Mặc dù quy mô thị trường tuyển dụng việc làm chưa bằng Hà Nội và TP.HCM nhưng Cần Thơ lại là một địa điểm tiềm năng để phát triển sự nghiệp.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại Cần Thơ ngày càng lớn
Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại Cần Thơ ngày càng lớn

7.4. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Đà Nẵng

Đà Nẵng là thành phố phát triển nhanh chóng với nhiều công ty công nghệ và khu công nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí IT Helpdesk tập trung vào việc hỗ trợ hệ thống CNTT của doanh nghiệp và tổ chức.

Đáng chú ý, khá đông công ty công nghệ, dịch vụ và du lịch đang cần nhân viên IT có thể hỗ trợ giải quyết sự cố và bảo trì hệ thống, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch.

7.5. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Đồng Nai

Với sự phát triển mạnh mẽ của rất nhiều khu công nghiệp, nhu cầu việc làm tại Đồng Nai cho vị trí IT Helpdesk cao để quản lý và hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin của những doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Do đặc thù công việc, doanh nghiệp tại Đồng Nai cần những nhân viên có khả năng giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả. Cùng với đó là một số yêu cầu về kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm, đặc biệt khi phối hợp với các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp.

7.6. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Bắc Ninh

Bắc Ninh là một trong những tỉnh phát triển nhanh về công nghiệp và công nghệ thông tin. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh cho vị trí IT Helpdesk chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp sản xuất và khu công nghiệp lớn, yêu cầu dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. Thông thường, yêu cầu việc làm IT Helpdesk tại Bắc Ninh về trình độ học vấn và kinh nghiệm không quá cao nhưng ứng viên cần phải có khả năng giải quyết sự cố và chăm sóc khách hàng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại Bắc Ninh chủ yếu tập trung ở các khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại Bắc Ninh chủ yếu tập trung ở các khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm IT Helpdesk

Nhà tuyển dụng việc làm IT Helpdesk thường không yêu cầu quá cao về bằng cấp hay kinh nghiệm thâm niên. Tuy nhiên, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững về công nghệ thông tin và kỹ năng chuyên môn phù hợp để đáp ứng nhu cầu công việc.

  • Nền tảng kiến thức vững chắc: Có bằng cấp liên quan đến công nghệ thông tin, những chứng chỉ chuyên ngành như Microsoft Certified Professional là lợi thế lớn.

  • Kinh nghiệm thực tế: Kinh nghiệm quản trị hệ thống, xử lý sự cố kỹ thuật sẽ giúp bạn tự tin hơn trong công việc.

  • Kỹ năng mềm vượt trội: Giao tiếp, làm việc nhóm tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng, chăm sóc khách hàng tận tâm và khả năng thích ứng với áp lực cao là những yếu tố không thể thiếu.

Một số yêu cầu chi tiết:

  • Kiến thức chuyên môn:

    • Hiểu sâu về hệ điều hành, phần mềm, mạng máy tính.

    • Nắm vững những công cụ và phần mềm hỗ trợ công việc IT.

    • Có khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức công nghệ mới.

  • Kỹ năng giao tiếp:

    • Khả năng truyền đạt thông tin kỹ thuật một cách dễ hiểu cho người không chuyên.

    • Lắng nghe, thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng.

    • Xây dựng mối quan hệ cộng tác tốt với đồng nghiệp và khách hàng.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề:

    • Phân tích và xác định nhanh chóng nguyên nhân của sự cố.

    • Đề xuất giải pháp hiệu quả và sáng tạo.

    • Làm việc dưới áp lực cao và xử lý các tình huống bất ngờ.

  • Kỹ năng khác:

    • Làm việc nhóm hiệu quả.

    • Chăm sóc khách hàng với thái độ tận tình, chuyên nghiệp.

    • Tư duy nhạy bén, logic và có khả năng phân tích.

    • Tinh thần trách nhiệm cao.

Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu việc làm IT Helpdesk chung mà nhà tuyển dụng thường đưa ra. Tuy nhiên, trong thực tế, mỗi công ty sẽ có những yêu cầu và tiêu chí cụ thể hơn, tùy thuộc vào đặc thù công việc và môi trường làm việc.

Ngoài kiến thức chuyên môn, việc làm IT Helpdesk đòi hỏi khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thích ứng với áp lực cao
Ngoài kiến thức chuyên môn, việc làm IT Helpdesk đòi hỏi khả năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và thích ứng với áp lực cao

9. Trường đào tạo ngành công nghệ thông tín uy tín nhất tại Việt Nam

Ngành công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT Helpdesk tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều trường đại học đã không ngừng cải tiến chương trình đào tạo. Các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM,... là những địa chỉ tin cậy để các bạn sinh viên theo đuổi ngành công nghệ thông tin.

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024)

Hà Nội

Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa học máy tính và thông tin

A00; A01; D07; D08

34 (Toán nhân 2)

15.000.000 - 37.000.000 VNĐ/học kỳ

Đại học Bách Khoa

Công nghệ Thông tin (Global ICT)

A00; A01

28.01

24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Công nghệ thông tin

A00; A01

26.4

27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm

TP. HCM

Đại học Bách khoa TP. HCM

Khoa học Máy tính

A00; A01

83.63 (Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA)

628.000 VNĐ/tín chỉ

Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM

Công nghệ kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh)

A00; A01; D01; D90

25.4

13.000.000 - 16.200.000 VNĐ/năm

Công nghệ kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt)

A00; A01; D01; D90

25.5

Đà Nẵng

Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng.

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)

A00; A01

26.1

29.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm

Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)

A00; A01; D28

25.55

Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

A00; A01

27.11
IT vẫn đang là một trong những ngành học hot được nhiều sinh viên lựa chọn
IT vẫn đang là một trong những ngành học hot được nhiều sinh viên lựa chọn

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhu cầu việc làm IT Helpdesk sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bên cạnh mức thu nhập hấp dẫn từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, cơ hội việc làm IT Helpdesk còn mở rộng cả về quy mô công ty và lĩnh vực hoạt động.