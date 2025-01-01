Công việc IT Helpdesk-
Có 180 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhiều tỉnh, thành đang tăng cao, với mức lương dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, nhà tuyển dụng không thường ưu tiên tìm kiếm ứng viên có kiến thức vững về công nghệ thông tin để đáp ứng công việc.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk
IT Helpdesk là một bộ phận quan trọng trong nhiều doanh nghiệp, chịu trách nhiệm giải quyết sự cố liên quan đến công nghệ thông tin, từ máy tính, mạng lưới cho đến dữ liệu. Vai trò của IT Helpdesk là hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả các vấn đề kỹ thuật, từ đó đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống IT, giúp nâng cao hiệu quả và giảm thiểu gián đoạn công việc.
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT Helpdesk ngày càng tăng cao, đặc biệt khi nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với thiếu hụt nhân lực trong ngành CNTT.
Theo báo cáo thị trường IT Việt Nam năm 2023 từ TopDev, nước ta đang thiếu hụt hơn 150.000 nhân sự trong lĩnh vực CNTT, và con số này dự báo sẽ còn tăng lên tới gần 200.000 vào năm 2025. Do đó, IT Helpdesk mặc dù không phải là một vị trí hot nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng lại có vai trò vô cùng quan trọng và được nhiều công ty tìm kiếm.
Cơ hội việc làm IT Helpdesk luôn rộng mở, từ thực tập sinh cho đến các vị trí quản lý, với lộ trình thăng tiến rõ ràng. Người làm trong ngành này có thể tiếp tục phát triển lên nhiều vị trí cao hơn như Quản trị viên hệ thống, Chuyên gia bảo mật hay Quản lý dự án IT nếu biết nỗ lực, không ngừng học hỏi và phát triển kỹ năng.
2. Mức lương trung bình của việc làm IT Helpdesk
Mức lương của nhân viên IT Helpdesk thường dao động từ 10.000.000 - 50.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp. Nhìn chung, lương của nhân viên trong lĩnh vực này cao hơn so với nhiều ngành nghề khác, đặc biệt là với những người có kinh nghiệm lâu năm.
Mức lương theo cấp bậc
|
Việc làm IT Helpdesk
|
Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|
Thực tập sinh IT Helpdesk
|
5.000.000 - 8.000.000
|
Cộng tác viên IT Helpdesk
|
5.000.000 - 15.000.000
|
Nhân viên IT Helpdesk
|
10.000.000 - 18.000.000
|
Chuyên viên IT Helpdesk
|
18.000.000 - 25.000.000
|
IT Helpdesk Supervisor
|
25.000.000 - 50.000.000
Mức lương trung bình của IT Helpdesk có sự phân hóa rõ rệt. Như vậy, mức lương của nhân viên IT Helpdesk không chỉ phản ánh lộ trình phát triển nghề nghiệp của người lao động mà còn phụ thuộc vào khả năng quản lý hệ thống và giải quyết những vấn đề công nghệ phức tạp.
3. Điểm khác biệt giữa IT Helpdesk và IT Support
IT Helpdesk và IT Support mặc dù đều thuộc lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật nhưng lại có những trọng tâm và phạm vi công việc khác nhau. IT Helpdesk tập trung vào việc giải quyết các vấn đề cụ thể, tức thời của người dùng cuối, trong khi IT Support có tầm nhìn rộng hơn, liên quan đến việc thiết kế, quản lý và bảo trì hệ thống IT của tổ chức.
|
Tiêu chí
|
IT Support
|
IT Helpdesk
|
Mức độ hỗ trợ
|
Hỗ trợ các vấn đề cụ thể đã xảy ra như hỏng hóc thiết bị, lỗi phần mềm cần cài đặt lại.
|
Tập trung vào quy mô tổ chức, cải thiện hệ thống, ngăn chặn và hạn chế sự cố xảy ra.
|
Quy mô tổ chức
|
Thường chia nhỏ về sát các phòng ban để hỗ trợ trực tiếp người dùng nhanh nhất.
|
Duy trì hoạt động toàn bộ hệ thống, đảm bảo an ninh thông tin và quản lý dữ liệu cho toàn tổ chức.
|
Kỹ năng chuyên môn
|
Kỹ năng xử lý sự cố, chẩn đoán và hỗ trợ người dùng nhanh chóng.
|
Kinh nghiệm về hệ thống, quản trị server, kiến thức về bảo mật và an ninh thông tin.
|
Phạm vi công việc
|
Giải quyết các vấn đề chung về IT như thông tin đăng nhập, sự cố máy in.
|
Xử lý các tình huống phức tạp hơn như khắc phục sự cố phần mềm, kết nối máy tính từ xa.
|
Vai trò trong tổ chức
|
Cầu nối giữa người sử dụng với bộ máy CNTT, giải quyết các vấn đề nội bộ trong doanh nghiệp.
|
Tư vấn, thiết kế và quản lý hệ thống server, mạng nội bộ, mạng Internet cho công ty và khách hàng.
Như vậy, IT Helpdesk thường đóng vai trò hỗ trợ trực tiếp và nhanh chóng giải quyết các vấn đề kỹ thuật cơ bản, trong khi IT Support có phạm vi công việc rộng hơn, với trách nhiệm quản lý và phát triển hệ thống công nghệ của tổ chức.
4. Mô tả chi tiết công việc của IT Helpdesk|IT Support
Cả hai vị trí IT Helpdesk và IT Support đều có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dùng và duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống công nghệ thông tin trong tổ chức. Tuy nhiên, công việc của mỗi vị trí có những đặc điểm riêng biệt về trách nhiệm và phạm vi công việc, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của doanh nghiệp.
4.1. Việc làm IT Helpdesk
Công việc chính của IT Helpdesk là hỗ trợ người dùng giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng máy tính, phần mềm và các thiết bị liên quan. Ngoài ra, IT Helpdesk còn tham gia vào việc bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.
Một số nhiệm vụ cụ thể của việc làm IT Helpdesk bao gồm:
-
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp: Tiếp nhận, xử lý và giải quyết những yêu cầu hỗ trợ từ người dùng về các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm, mạng, email, và một số ứng dụng khác.
-
Cài đặt và cấu hình: Cài đặt phần mềm, hệ điều hành, thiết lập tài khoản người dùng, cấu hình thiết bị ngoại vi.
-
Bảo trì hệ thống: Thực hiện công việc bảo trì định kỳ, cập nhật phần mềm, sao lưu dữ liệu để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.
-
Khắc phục sự cố: Xác định, phân tích và giải quyết sự cố kỹ thuật phát sinh, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả.
-
Tư vấn và đào tạo người dùng: Hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm, thiết bị một cách hiệu quả, đồng thời giải đáp thắc mắc của người dùng.
4.2. Việc làm IT Support
IT Support có phạm vi công việc rộng hơn IT Helpdesk. Bên cạnh việc hỗ trợ trực tiếp người dùng, IT Support còn tham gia vào các dự án phát triển hệ thống, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp.
Một số nhiệm vụ chính của IT Support bao gồm:
-
Quản lý hệ thống: Giám sát, bảo trì và nâng cấp hệ thống mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ.
-
Phát triển hệ thống: Tham gia vào dự án phát triển hệ thống mới, nâng cấp hệ thống hiện có.
-
An ninh mạng: Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống, phòng chống những cuộc tấn công mạng.
-
Đổi mới công nghệ: Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới vào hệ thống để nâng cao hiệu quả hoạt động.
-
Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ xử lý vấn đề kỹ thuật cho các bộ phận khác trong công ty.
5. Một số lĩnh vực có nhu cầu tuyển IT Helpdesk cao
Việc làm IT Helpdesk không chỉ giới hạn trong các công ty công nghệ. Ngày càng nhiều doanh nghiệp trong những lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, viễn thông,... đang tìm kiếm nhân viên IT Helpdesk để đảm bảo hoạt động trơn tru của hệ thống công nghệ thông tin.
5.1. Tuyển dụng IT Helpdesk ngân hàng
Trong ngành ngân hàng, việc làm IT Helpdesk đóng vai trò quan trọng trong duy trì hoạt động thông suốt của hệ thống công nghệ thông tin. Nhân viên IT Helpdesk tại ngân hàng sẽ hỗ trợ người dùng trong việc xử lý sự cố liên quan đến hệ thống core banking, phần mềm ứng dụng như FlexCube, Outlook và các dịch vụ CNTT khác.
Yêu cầu tuyển dụng đối với vị trí này thường bao gồm kiến thức vững về hệ thống ngân hàng, kỹ năng xử lý sự cố và khả năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ kỹ thuật như ticket hệ thống và SQL. Đây là công việc đòi hỏi sự chính xác và thời gian phản hồi nhanh để bảo đảm mọi dịch vụ ngân hàng luôn vận hành ổn định.
5.2. Tuyển dụng IT Helpdesk viễn thông
Lĩnh vực viễn thông luôn có nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk cao, đặc biệt tại những công ty lớn như VNPT, FPT và Viettel. Nhân viên IT Helpdesk trong ngành viễn thông không chỉ hỗ trợ khắc phục sự cố liên quan đến phần cứng và phần mềm mà còn phải đảm bảo tính ổn định của các hệ thống mạng như WAN, LAN và Wifi.
Việc làm IT Helpdesk viễn thông yêu cầu nhân viên có kỹ năng xử lý sự cố về mạng, cùng khả năng sử dụng những công cụ như TeamViewer và AnyDesk để hỗ trợ từ xa. Bên cạnh đó, vị trí này cũng chịu trách nhiệm triển khai và bảo trì hệ thống công nghệ tại nhiều chi nhánh và văn phòng giao dịch.
5.3. Tuyển dụng IT Helpdesk doanh nghiệp khác
Ngoài lĩnh vực ngân hàng và viễn thông, nhiều doanh nghiệp khác cũng có nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk để hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động hàng ngày. Nhân viên IT Helpdesk trong doanh nghiệp này sẽ đảm nhiệm việc hỗ trợ phần cứng, phần mềm và các thiết bị ngoại vi, đồng thời tham gia vào việc giám sát, bảo trì hệ thống mạng và bảo mật thông tin.
Đối với vị trí này, ứng viên cần có kiến thức về những công cụ văn phòng, hệ điều hành Windows, MacOSX và Linux. Ngoài ra, bạn phải có khả năng giải quyết sự cố phần cứng và phần mềm nhanh chóng, linh hoạt để đảm bảo quy trình làm việc không bị gián đoạn.
6. Hình thức tuyển dụng việc làm IT Helpdesk phổ biến
Hình thức tuyển dụng việc làm IT Helpdesk hiện nay đã linh hoạt hơn để phù hợp với quy mô của từng doanh nghiệp. Đối với ứng viên, đây cũng là cơ hội để tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn hoặc kết hợp công việc chính và những dự án nhận ngoài để gia tăng thu nhập.
6.1. Việc làm IT Helpdesk Part-time
Việc làm IT Helpdesk Part-time phù hợp với những ứng viên cần linh hoạt về thời gian hoặc đang theo học tại các trường đại học. Ngoài ra, một số công ty thường tuyển dụng nhân viên bán thời gian để xử lý sự cố kỹ thuật hoặc hỗ trợ người dùng vào những giờ cao điểm hoặc ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, công việc này yêu cầu ứng viên có kỹ năng kỹ thuật vững và khả năng làm việc độc lập.
6.2. Tuyển dụng cộng tác viên IT Helpdesk
Cộng tác viên IT Helpdesk là vị trí dành cho những ai muốn làm việc mà không bị gò bó về thời gian cố định. Hình thức tuyển dụng này phổ biến trong các công ty startup hoặc một số tổ chức có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật theo dự án. Cộng tác viên IT Helpdesk thường tham gia vào những công việc như giải quyết sự cố cơ bản, cài đặt phần mềm, và hỗ trợ khách hàng từ xa.
6.3. Tuyển dụng thực tập sinh IT Helpdesk
Tuyển dụng việc làm thực tập sinh IT Helpdesk mang đến cơ hội cho sinh viên hoặc người mới bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thực tập sinh sẽ được đào tạo và hướng dẫn về những kỹ năng hỗ trợ người dùng, bảo trì hệ thống và giải quyết sự cố kỹ thuật. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tích lũy kinh nghiệm thực tế và làm quen với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong ngành IT.
6.4. Tuyển dụng nhân viên IT Helpdesk
Vị trí nhân viên IT Helpdesk là một trong những hình thức tuyển dụng phổ biến và là lựa chọn của nhiều công ty khi cần một đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật ổn định và lâu dài. Nhân viên IT Helpdesk có trách nhiệm giải quyết sự cố kỹ thuật của người dùng, đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru và hỗ trợ xử lý các yêu cầu kỹ thuật. Kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề là yêu cầu quan trọng đối với vị trí này.
6.5. Tuyển dụng chuyên viên IT Helpdesk
Chuyên viên IT Helpdesk là vị trí cao hơn so với nhân viên IT Helpdesk, thường yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm làm việc và am hiểu sâu về công nghệ thông tin. Chuyên viên sẽ chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề kỹ thuật phức tạp, tối ưu hóa hệ thống và có thể tham gia vào các dự án lớn của công ty.
Đối với vị trí việc làm IT Helpdesk, doanh nghiệp thường tìm kiếm ứng viên có chứng chỉ chuyên môn và kỹ năng phân tích, giải quyết sự cố ở mức cao.
6.6. Tuyển dụng IT Helpdesk Supervisor
Vị trí việc làm IT Helpdesk Supervisor yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm quản lý và có khả năng lãnh đạo. Những người đảm nhiệm công việc này sẽ quản lý một nhóm nhân viên IT Helpdesk, phân công công việc, giám sát hiệu quả công việc và đảm bảo rằng mọi sự cố kỹ thuật được giải quyết nhanh chóng với đạt kết quả cao. Đây là một vị trí đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo và quản lý dự án tốt, cùng với khả năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.
6.7. Việc làm IT Helpdesk không cần kinh nghiệm
Hiện nay, khá nhiều công ty cũng thường xuyên tuyển dụng vị trí IT Helpdesk không yêu cầu kinh nghiệm, dành cho những người mới bước chân vào ngành công nghệ thông tin. Đây là cơ hội tuyệt vời để những ứng viên chưa có nhiều kinh nghiệm tích lũy kỹ năng cơ bản về hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì hệ thống và chăm sóc khách hàng.
Mặc dù không cần kinh nghiệm nhưng những vị trí này thường yêu cầu ứng viên có sự ham học hỏi, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp tốt.
7. Khu vực tuyển dụng việc làm IT Helpdesk nhiều nhất
Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk đang tăng cao tại nhiều khu vực trên cả nước. Các trung tâm công nghệ, khu công nghiệp tập trung và một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ luôn là những địa điểm có số lượng tuyển dụng IT Helpdesk lớn nhất.
7.1. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Hà Nội
Hà Nội là một trong những thị trường tuyển dụng việc làm IT Helpdesk sôi động nhất tại Việt Nam với hàng nghìn vị trí việc làm mới mỗi tháng. Sự phát triển mạnh mẽ của doanh nghiệp công nghệ, công ty viễn thông, tài chính và các tổ chức quốc tế… kéo theo nhu cầu tuyển dụng IT Helpdesk ở đây rất lớn. Phần lớn công ty tại Hà Nội thường tìm kiếm ứng viên có trình độ học vấn cao, am hiểu về hệ thống công nghệ thông tin và khả năng giao tiếp tốt.
7.2. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk TP.HCM
TP.HCM cũng là một địa điểm thu hút rất nhiều cơ hội việc làm IT Helpdesk. Đây là nơi có sự tập trung mạnh mẽ của các công ty công nghệ, start-up và doanh nghiệp nước ngoài, yêu cầu nhân viên IT Helpdesk phải linh hoạt và có khả năng giải quyết sự cố nhanh chóng.
Thị trường tuyển dụng tại đây đặc trưng bởi sự cạnh tranh cao, đòi hỏi ứng viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc đa quốc gia. Những công ty tại TP.HCM thường cung cấp mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ phúc lợi tốt.
7.3. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Cần Thơ
Cần Thơ đang có sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghệ thông tin. Nhu cầu tuyển dụng việc làm IT Helpdesk tại đây ngày càng tăng, đặc biệt là những vị trí hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó, nhiều công ty trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ đang tìm kiếm ứng viên có khả năng hỗ trợ người dùng và quản lý hệ thống IT hiệu quả.
Mặc dù quy mô thị trường tuyển dụng việc làm chưa bằng Hà Nội và TP.HCM nhưng Cần Thơ lại là một địa điểm tiềm năng để phát triển sự nghiệp.
7.4. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Đà Nẵng
Đà Nẵng là thành phố phát triển nhanh chóng với nhiều công ty công nghệ và khu công nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng cho vị trí IT Helpdesk tập trung vào việc hỗ trợ hệ thống CNTT của doanh nghiệp và tổ chức.
Đáng chú ý, khá đông công ty công nghệ, dịch vụ và du lịch đang cần nhân viên IT có thể hỗ trợ giải quyết sự cố và bảo trì hệ thống, đặc biệt trong mùa cao điểm du lịch.
7.5. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Đồng Nai
Với sự phát triển mạnh mẽ của rất nhiều khu công nghiệp, nhu cầu việc làm tại Đồng Nai cho vị trí IT Helpdesk cao để quản lý và hỗ trợ hệ thống công nghệ thông tin của những doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ. Do đặc thù công việc, doanh nghiệp tại Đồng Nai cần những nhân viên có khả năng giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật nhanh chóng và hiệu quả. Cùng với đó là một số yêu cầu về kỹ năng giao tiếp và khả năng làm việc nhóm, đặc biệt khi phối hợp với các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp.
7.6. Tuyển dụng việc làm IT Helpdesk Bắc Ninh
Bắc Ninh là một trong những tỉnh phát triển nhanh về công nghiệp và công nghệ thông tin. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bắc Ninh cho vị trí IT Helpdesk chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp sản xuất và khu công nghiệp lớn, yêu cầu dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp. Thông thường, yêu cầu việc làm IT Helpdesk tại Bắc Ninh về trình độ học vấn và kinh nghiệm không quá cao nhưng ứng viên cần phải có khả năng giải quyết sự cố và chăm sóc khách hàng.
8. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm IT Helpdesk
Nhà tuyển dụng việc làm IT Helpdesk thường không yêu cầu quá cao về bằng cấp hay kinh nghiệm thâm niên. Tuy nhiên, ứng viên cần có nền tảng kiến thức vững về công nghệ thông tin và kỹ năng chuyên môn phù hợp để đáp ứng nhu cầu công việc.
-
Nền tảng kiến thức vững chắc: Có bằng cấp liên quan đến công nghệ thông tin, những chứng chỉ chuyên ngành như Microsoft Certified Professional là lợi thế lớn.
-
Kinh nghiệm thực tế: Kinh nghiệm quản trị hệ thống, xử lý sự cố kỹ thuật sẽ giúp bạn tự tin hơn trong công việc.
-
Kỹ năng mềm vượt trội: Giao tiếp, làm việc nhóm tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng, chăm sóc khách hàng tận tâm và khả năng thích ứng với áp lực cao là những yếu tố không thể thiếu.
Một số yêu cầu chi tiết:
-
Kiến thức chuyên môn:
-
Hiểu sâu về hệ điều hành, phần mềm, mạng máy tính.
-
Nắm vững những công cụ và phần mềm hỗ trợ công việc IT.
-
Có khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức công nghệ mới.
-
-
Kỹ năng giao tiếp:
-
Khả năng truyền đạt thông tin kỹ thuật một cách dễ hiểu cho người không chuyên.
-
Lắng nghe, thấu hiểu những nhu cầu của khách hàng.
-
Xây dựng mối quan hệ cộng tác tốt với đồng nghiệp và khách hàng.
-
-
Kỹ năng giải quyết vấn đề:
-
Phân tích và xác định nhanh chóng nguyên nhân của sự cố.
-
Đề xuất giải pháp hiệu quả và sáng tạo.
-
Làm việc dưới áp lực cao và xử lý các tình huống bất ngờ.
-
-
Kỹ năng khác:
-
Làm việc nhóm hiệu quả.
-
Chăm sóc khách hàng với thái độ tận tình, chuyên nghiệp.
-
Tư duy nhạy bén, logic và có khả năng phân tích.
-
Tinh thần trách nhiệm cao.
-
Lưu ý: Đây chỉ là những yêu cầu việc làm IT Helpdesk chung mà nhà tuyển dụng thường đưa ra. Tuy nhiên, trong thực tế, mỗi công ty sẽ có những yêu cầu và tiêu chí cụ thể hơn, tùy thuộc vào đặc thù công việc và môi trường làm việc.
9. Trường đào tạo ngành công nghệ thông tín uy tín nhất tại Việt Nam
Ngành công nghệ thông tin đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự IT Helpdesk tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, nhiều trường đại học đã không ngừng cải tiến chương trình đào tạo. Các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM,... là những địa chỉ tin cậy để các bạn sinh viên theo đuổi ngành công nghệ thông tin.
|
Khu vực
|
Tên trường
|
Ngành học
|
Khối tuyển sinh
|
Điểm chuẩn
(2024)
|
Học phí
(2024)
|
Hà Nội
|
Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Khoa học máy tính và thông tin
|
A00; A01; D07; D08
|
34 (Toán nhân 2)
|
15.000.000 - 37.000.000 VNĐ/học kỳ
|
Đại học Bách Khoa
|
Công nghệ Thông tin (Global ICT)
|
A00; A01
|
28.01
|
24.000.000 - 30.000.000 VNĐ/năm
|
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|
Công nghệ thông tin
|
A00; A01
|
26.4
|
27.000.000 - 34.000.000 VNĐ/năm
|
Đại học Bách khoa TP. HCM
|
Khoa học Máy tính
|
A00; A01
|
83.63 (Xét tuyển kết hợp - CT dạy và học bằng TA)
|
628.000 VNĐ/tín chỉ
|
Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. HCM
|
Công nghệ kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Anh)
|
A00; A01; D01; D90
|
25.4
|
13.000.000 - 16.200.000 VNĐ/năm
|
Công nghệ kỹ thuật máy tính (đào tạo bằng tiếng Việt)
|
A00; A01; D01; D90
|
25.5
|
Đà Nẵng
|
Đại học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng.
|
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp)
|
A00; A01
|
26.1
|
29.000.000 - 36.000.000 VNĐ/năm
|
Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật)
|
A00; A01; D28
|
25.55
|
Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo
|
A00; A01
|
27.11
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhu cầu việc làm IT Helpdesk sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới. Bên cạnh mức thu nhập hấp dẫn từ 10.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, cơ hội việc làm IT Helpdesk còn mở rộng cả về quy mô công ty và lĩnh vực hoạt động.