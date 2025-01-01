Hiện nay, tìm kiếm việc làm Thái Bình có nhiều cơ hội hơn về kỹ thuật, lao động phổ thông nhờ nền kinh tế tại Thái Bình đang tập trung đẩy mạnh vào ngành công nghiệp - xây dựng. Hàng loạt các nhà máy, xí nghiệp công trình xây dựng được triển khai giúp nhu cầu tuyển dụng các ngành xây dựng, công nhân tăng cao.

Theo Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp năm 2024, dân số của tỉnh Thái Bình có khoảng 1,9 triệu người trong đó 1,2 triệu người đang ở độ tuổi lao động. Có thể thấy, nguồn nhân lực tại tỉnh rất dồi dào.

Theo báo Nhân dân năm 2023, tỷ lệ lao động thất nghiệp tại Thái Bình là 1,25%. Hiện nay, nhiều công ty, tập đoàn lớn đang đầu tư vào Thái Bình, từ đó tạo cơ tìm việc làm Thái Bình cho người lao động. Các việc làm Thái Bình tuyển nhiều thuộc những ngành về công nghiệp và xây dựng.

Đối với những người mới ra trường tại Thái Bình, mức lương khởi điểm khoảng 3.000.000 - 5.000.000 VNĐ/tháng. Còn các lao động có kinh nghiệm, mức lương có thể dao động từ 7.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng hoặc cao hơn.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Thái Bình đang ngày càng tăng

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Thái Bình

Các công ty, tập đoàn đang ngày càng phát triển ở Thái Bình, nhờ vậy người lao động có cơ hội tìm việc làm tại Thái trở nên dễ dàng hơn. Mức lương dao động từ 4.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng tùy theo mỗi việc làm, vị trí và bằng cấp… Dưới đây, nền tảng tuyển dụng ứng dụng công nghệ AI job3s.ai cập nhật mức lương tuyển dụng một số việc làm Thái Bình mới nhất bạn có thể xem qua:

3. Một số việc làm tại tỉnh Thái Bình được tìm kiếm nhiều

Việc làm tại Thái Bình mới nhất được tìm kiếm và tuyển dụng nhiều ở đa dạng việc làm khác nhau như tài xế, kế toán, thời vụ, công nhân,...

3.1. Việc làm lái xe

Việc làm lái xe tại Thái Bình mới nhất bao gồm vận chuyển hàng hóa, lái xe đưa đón lãnh đạo, hành khách. Người lái xe cần đảm bảo sức khỏe, tuân thủ an toàn giao thông, vận tải và bảo trì xe.

Mức lương của tài xế cao nhất 15.000.000 VNĐ/tháng. Yêu cầu tài xế cần có bằng lái xe các hạng B1, B2, C, tùy thuộc vào loại phương tiện, có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm. Những tài xế có kinh nghiệm và kỹ năng tốt có cơ hội được thăng tiến lên các vị trí như quản lý đội xe, điều hành vận tải.

Khu vực tuyển dụng nhiều việc làm lái xe tại Thành phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ, huyện Vũ Thư, huyện Tiền Hải, huyện Đông Hưng, huyện Hưng Hà, huyện Kiến Xương, huyện Thái Thụy.

3.2. Việc làm thời vụ

Việc làm thời vụ thường bao gồm các công việc ngắn hạn trong khoảng thời gian nhất định như đóng gói hàng hóa, phục vụ, bán hàng vào các dịp cao điểm. Đây là hình thức làm việc linh hoạt, phù hợp với những người cần thu nhập nhanh hoặc không muốn cam kết làm việc dài hạn.

Mức thu nhập của các việc làm thời vụ cao nhất là 8.000.000 VNĐ/tháng. Nhân viên sẽ làm việc theo ca, thường linh hoạt về thời gian để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Việc làm thời vụ không yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm, bạn cần có sức khỏe tốt để đảm bảo khối lượng công việc được giao. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Đông Hưng, huyện Tiền Hải.

3.3. Việc làm xây dựng

Việc làm xây dựng tại Thái Bình tuyển dụng nhiều về vị trí kỹ sư, là cơ hội tốt cho ai đang tìm kiếm việc làm vị trí này. Nhân viên sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch, giám sát tiến trình thi công, kiểm tra hồ sơ thiết kế, quản lý nhân lực và giải quyết một số vấn đề phát sinh tại công trường.

Mức lương dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng. Yêu cầu về việc làm xây dựng cần có bằng cấp về chuyên ngành xây dựng, am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật trong xây dựng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ, huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy, huyện Hưng Hà, huyện Đông Hưng.

3.4. Việc làm công nhân

Việc làm Thái Bình đối với công nhân sẽ làm việc tại nhà máy, xưởng sản xuất, chịu trách nhiệm vận hành máy móc, làm sản phẩm theo quy trình. Công nhân phù hợp với đối tượng lao động phổ thông, không yêu cầu trình độ học vấn, cần đảm bảo sức khỏe tốt và chăm chỉ.

Mức lương của công nhân cao nhất là 8.400.000 VNĐ/tháng. Công nhân phải tuân thủ các quy định an toàn lao động, làm trình tự theo quy trình của công ty. Công nhân được đào tạo thêm kỹ năng có thể thăng tiến lên vị trí tổ trưởng hoặc quản lý dây chuyền sản xuất.

Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Thái Thụy, huyện Tiền Hải, huyện Quỳnh Phụ.

3.5. Việc làm cơ khí

Việc làm trong ngành cơ khí thường bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, nhân viên cơ khí có thể phụ trách gia công kim loại, lắp đặt, bảo trì và bảo dưỡng các thiết bị. Nhân viên sẽ làm việc tại các nhà máy sản xuất, xí nghiệp hay công trường.

Đối với việc làm cơ khí đối tượng thường là nam giới và cần có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học về cơ khí. Mức lương của việc làm cơ khí cao nhất là 12.000.000 VNĐ/tháng.

Nhân viên cơ khí có cơ hội thăng tiến lên các vị trí như giám sát kỹ thuật, quản lý xưởng, hoặc kỹ sư cơ khí nếu có trình độ và kinh nghiệm tốt. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình, huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy.

3.6. Việc làm tiếng Nhật

Việc làm tại Thái Bình mới nhất liên quan đến tiếng Nhật như gia sư, giáo viên tiếng Nhật chủ yếu làm việc theo hình thức trực tuyến. Những vị trí làm việc như phiên dịch viên, hành chính có sử dụng ngôn ngữ này như trong các lĩnh vực như sản xuất, xuất nhập khẩu, và dịch vụ sẽ làm việc trực tiếp tại công ty.

Mức lương của việc làm tiếng Nhật cao nhất là 20.000.000 VNĐ/tháng. Yêu cầu ứng viên cần có bằng cấp liên quan đến tiếng Nhật, tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ hoặc đạt chứng chỉ từ N3 trở lên (JLPT). Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình.

Kế toán viên thực hiện nhiệm vụ quản lý sổ sách, kiểm tra báo cáo tài chính và tính toán chi phí doanh thu của công ty. Ngoài ra, họ còn phụ trách các công việc liên quan đến thuế và luật doanh nghiệp. Công việc này đòi hỏi tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính.

Mức lương của việc làm kế toán dao động từ 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Những người có kinh nghiệm có thể thăng tiến lên các vị trí quản lý như kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính, hoặc kiểm toán viên nội bộ.

Khu vực tuyển dụng nhiều tại Huyện Đông Hưng, huyện Thái Thụy, Thành phố Thái Bình, huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy.

3.8. Việc làm kỹ thuật

Việc làm Thái Bình về kỹ thuật ở nhiều lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật điện, công nghệ thông tin, cơ khí,… Công ty có thể tuyển dụng các vị trí bao gồm kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư tự động hóa, chịu trách nhiệm bảo trì và vận hành hệ thống máy móc thiết bị sản xuất, lập trình viên, quản trị mạng, chuyên viên an ninh thông tin. Những vị trí này đều đòi hỏi phải có bằng cấp và kinh nghiệm.

Mức lương việc làm kỹ thuật dao động từ 10.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình, huyện Tiền Hải, huyện Hưng Hà.

3.9. Việc làm part time

Việc làm tại Thái Bình là công việc bán thời gian bao gồm phục vụ tại quán ăn, bán hàng tại các cửa hàng tiện lợi, làm việc tại các sự kiện, gia sư,... Công việc này thường linh hoạt về thời gian, phù hợp với sinh viên hoặc người tìm kiếm việc làm thêm.

Việc làm part time thường không đòi hỏi kinh nghiệm, chỉ cần có khả năng giao tiếp, thái độ tốt. Mức lương của công việc này cao nhất là 8.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình.

3.10. Việc làm bảo vệ

Việc làm tại Thái Bình là bảo vệ thường bao gồm việc đảm bảo an ninh và an toàn cho các tài sản, cơ sở vật chất và con người. Nhân viên bảo vệ thường làm việc tại các địa điểm như doanh nghiệp, ngân hàng, trường học, siêu thị và các sự kiện.

Công việc yêu cầu có trách nhiệm giám sát khu vực được phân công, phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp. Người làm công việc này đòi hỏi có tinh thần trách nhiệm cao, sức khỏe tốt, trung thực, thật thà…

Mức lương bảo vệ dao động từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình.

Việc làm bảo vệ tại Thái Bình được tuyển nhiều nhất ở khu vực thành phố.

3.11. Việc làm phổ thông

Việc làm tại Thái Bình đối với việc làm phổ thông, đa phần các công việc phổ thông đều không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp, chỉ cần có sức khỏe tốt và tinh thần làm việc chăm chỉ, chủ yếu là những công việc lao động tay chân, sản xuất, đóng gói hoặc vận chuyển hàng hóa.

Thời gian làm việc thường linh hoạt, có thể theo ca hoặc theo ngày, tùy vào yêu cầu của công việc. Những người làm công việc phổ thông nên có sức khỏe tốt, tỉ mỉ và chăm chỉ.

Mức lương của các việc làm phổ thông thường dao động từ 4.000.000 - 8.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều tại Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Tiền Hải.

4. Khu vực tập trung việc làm phổ biến tại Thái Bình

Các huyện, thành phố ở Thái Bình đều có những đặc thù riêng về ngành nghề, việc tìm việc làm thái bình mới nhất sẽ tùy vào từng khu vực. Dưới đây là những khu vực tập trung việc làm Thái Bình mới nhất và phổ biến của tỉnh này.

4.1 Việc làm tại Vũ Thư, Thái Bình

Tìm việc làm Thái Bình Vũ Thư không khó. Các nhà máy chế biến thực phẩm, may mặc và sản xuất gỗ là những nhà tuyển dụng lớn, cần lao động phổ thông để làm việc trong dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, dịch vụ giao hàng và vận chuyển hàng hóa cũng rất phổ biến, đặc biệt đối với các doanh nghiệp thương mại điện tử.

Một số công việc thời vụ, như làm nông nghiệp hoặc thu hoạch mùa vụ, cũng thu hút nhiều lao động vào thời điểm mùa vụ cao điểm.

4.2 Việc làm huyện Đông Hưng Thái Bình

Huyện Đông Hưng là trung tâm phát triển của các ngành công nghiệp và dịch vụ tài chính. Vì vậy, việc làm Thái Bình ở huyện Đông Hưng phổ biến với công việc kế và tài chính. Ngoài ra, Đông Hưng còn có nhu cầu lớn về nhân lực trong các ngành kỹ thuật, đặc biệt là các công việc liên quan đến bảo trì và sửa chữa máy móc.

Đông Hưng cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, với các vị trí như nhân viên kế toán, quản lý tài chính, và kiểm soát nội bộ. Ngoài ra, việc làm bảo vệ, giám sát an ninh cho các tòa nhà, văn phòng, và khu vực công cộng là một lựa chọn phổ biến.

4.3. Việc làm Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Huyện Hưng Hà là huyện có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa nhanh, với nhu cầu tuyển dụng lớn cho các vị trí kỹ thuật và xây dựng. Huyện Hưng Hà chủ yếu tuyển dụng cho các vị trí kỹ thuật và xây dựng tại các nhà máy và công trình xây dựng.

Công nhân làm việc tại các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp cũng có thể tìm thấy nhiều cơ hội tại đây, với các dự án quy mô lớn đang trong quá trình thi công. Ngoài ra, đây còn là khu vực có nhu cầu cao cho nhân lực có kỹ năng trong ngành xây dựng và kỹ thuật cao.

4.4. Việc làm Tiền Hải, Thái Bình

Tiền Hải là một trong những huyện có nền kinh tế phát triển mạnh nhờ vào các khu công nghiệp, đặc biệt là ngành cơ khí và sản xuất công nghiệp. Vì vậy việc làm Thái Bình ở Tiền Hải tạo cơ hội việc làm đa dạng ngành nghề khác nhau cho người lao động, từ xây dựng, giám sát tiến trình thi công; công nhân, lắp ráp và kiểm tra sản phẩm. Các công việc như cơ khí, gia công và bảo trì thiết bị và kế toán, quản lý tài chính và thuế cho doanh nghiệp.