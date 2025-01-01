Tất cả địa điểm
Việc làm tại An Giang

-

Có 345 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Area sales manager CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Cần Thơ thu nhập 40 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Cần Thơ Hồ Chí Minh An Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Tuyển Thu hồi nợ Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Hạn nộp: 10/09/2025
Cần Thơ An Giang Bạc Liêu Bến Tre Vĩnh Long Cà Mau Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL
Hạn nộp: 05/09/2025
An Giang Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm World Vision Vietnam
Tuyển Market Research World Vision Vietnam làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
World Vision Vietnam
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC làm việc tại An Giang thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC
Hạn nộp: 30/09/2025
An Giang Bạc Liêu Cần Thơ Đồng Tháp Tiền Giang Vĩnh Long Hậu Giang Bến Tre Sóc Trăng Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CP THUẦN VIỆT GLOBAL
Hạn nộp: 05/09/2025
An Giang Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Điện Tử
Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận Tuyển Kinh doanh kênh MT Công Ty Điện Tử làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Điện Tử
Hạn nộp: 12/08/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 10 Triệu
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES
Hạn nộp: 11/07/2025
An Giang Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company
Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập 7 - 12 Triệu
NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - VIETABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/07/2025
An Giang Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Hạn nộp: 03/08/2025
Long An An Giang Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 20 Triệu
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 03/08/2025
An Giang Đồng Tháp Kiên Giang Bạc Liêu Cà Mau Trà Vinh Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Long An Bến Tre Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG làm việc tại Kiên Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MEKONG
Hạn nộp: 22/08/2025
Kiên Giang An Giang Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT MỸ
Tuyển Kỹ sư xây dựng CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT MỸ làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT MỸ
Hạn nộp: 16/07/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nội An Giang Long An Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VPĐD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ
Tuyển Kế toán nội bộ VPĐD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
VPĐD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ
Hạn nộp: 28/06/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VPĐD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ
Tuyển Kế toán nội bộ VPĐD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
VPĐD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA PHÚ
Hạn nộp: 28/06/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Hạn nộp: 25/06/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt làm việc tại An Giang thu nhập 13 - 20 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Net Việt
Hạn nộp: 25/06/2025
An Giang Đã hết hạn 13 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH LONG AGRO
Hạn nộp: 06/06/2025
Tây Ninh Đồng Nai An Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp Long An Tiền Giang Đã hết hạn 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 248 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
Hạn nộp: 18/06/2025
Hồ Chí Minh Bến Tre An Giang Sóc Trăng Vĩnh Long Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên pháp chế Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 12/06/2025
An Giang Long An Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI VNTA
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Quảng Nam Đà Nẵng Cà Mau Vĩnh Long Bình Phước Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Nghệ An Khánh Hòa Lâm Đồng An Giang Bình Thuận Cần Thơ Hà Nội Gia Lai Thanh Hóa Bình Định Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại tỉnh An Giang hiện nay

Việc làm An Giang luôn phong phú và đa dạng với nhu cầu tuyển dụng lớn. Cùng với tốc độ phát triển của cả nước, An Giang đang tập trung thúc đẩy xây dựng và nâng cao nguồn nhân lực để góp phần hỗ trợ chuyển đổi số thành công. Là khu vực tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại An Giang tăng trưởng rất mạnh mẽ với nhiều vị trí công việc có mức đãi ngộ hấp dẫn để chiêu mộ nhân tài.

Theo khảo sát, cơ hội việc làm tại An Giang có thể đến từ nhiều ngành nghề khác nhau, bạn có thể tham khảo như công nhân may, in lụa, công nhân gỗ, kế toán, giao dịch viên, bán hàng, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, cơ khí,...

Việc làm An Giang vô cùng phong phú với nhu cầu tuyển dụng cao trên nhiều lĩnh vực
Việc làm An Giang vô cùng phong phú với nhu cầu tuyển dụng cao trên nhiều lĩnh vực

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại An Giang

Cơ hội tìm việc làm ở An Giang rất lớn với nhiều vị trí công việc khác nhau. Bên cạnh đó, thù lao và phúc lợi đối với từng vị trí cũng được quy định rất khác. Ngoài ra, mức thu nhập trung bình của mỗi ngành nghề còn tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, năng lực và kinh nghiệm làm việc của nhân sự. Bạn có thể tham khảo mức lương việc làm An Giang thông qua bảng tổng hợp dưới đây:

Việc làm An Giang

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Kỹ sư cơ khí

4.000.000 - 30.000.000

Nhân viên xuất nhập khẩu

5.000.000 - 30.000.000

Nhân viên văn phòng

3.300.000 - 35.000.000

Nhân viên lái xe

3.300.000 - 20.000.000

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

12.000.000 - 24.000.000
Kế toán thuế

8.000.000 - 12.000.000

Nhân viên xây dựng

3.300.000 - 20.000.000

3. Một số việc làm An Giang được tìm kiếm nhiều

Tham gia vào thị trường lao động tại An Giang không quá khó khăn với số lượng tuyển dụng nhiều, quy mô doanh nghiệp đa dạng. Nếu muốn tìm việc làm An Giang, bạn có thể tham khảo một số việc làm An Giang mới nhất và được tìm kiếm nhiều nhất sau đây:

3.1. Việc làm thời vụ

Tại An Giang, việc làm thời vụ đang thu hút nhiều lao động, đặc biệt là trong các ngành nghề như nông nghiệp, sản xuất, bán hàng và dịch vụ. Các công việc phổ biến ở ngành nông nghiệp bao gồm thu hoạch lúa, cây ăn trái và chăm sóc cây cảnh, hoa. Những việc làm này thường chủ yếu tập trung ở các huyện như Châu Phú, Phú Tân, và Chợ Mới.

Lĩnh vực sản xuất - chế biến thường tuyển dụng công nhân cho các nhà máy, xí nghiệp với công việc đóng gói, kiểm tra sản phẩm hay giao nhận hàng hóa, phổ biến tại các khu công nghiệp ở Long Xuyên và Châu Đốc.

Người lao động cũng có thể tham khảo các vị trí bán hàng thời vụ như nhân viên bán hàng trong siêu thị, cửa hàng hay tiếp thị sản phẩm tại các trung tâm thương mại lớn như Vincom Plaza Long Xuyên. Những công việc thời vụ này đều có thể được tìm kiếm trên các trang web hỗ trợ tìm việc hay trang web của doanh nghiệp.

Việc làm thời vụ phổ biến ở các huyện như Châu Phú, Phú Tân, và Chợ Mới
Việc làm thời vụ phổ biến ở các huyện như Châu Phú, Phú Tân, và Chợ Mới

3.2. Việc làm kế toán

Kế toán là vị trí không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào, do đó, nhu cầu tuyển dụng cho vị trí này tương đối lớn, nhất là đối với vùng tập trung nhiều doanh nghiệp như An Giang.

Đặc biệt, trong bối cảnh các vụ bê bối tài chính xuất hiện nhiều, doanh nghiệp phải đối mặt với bộ quy định chặt chẽ, do vậy mà nhu cầu sử dụng các dịch vụ tài chính - kế toán tăng đáng kể, đi kèm với đó là yêu cầu đầu vào vô cùng khắt khe và mức đãi ngộ được coi là tương đối lý tưởng.

Công việc của một kế toán thường bao gồm việc ghi chép và kiểm tra sổ sách, lập báo cáo tài chính, quản lý hóa đơn và chứng từ kế toán, hỗ trợ lập kế hoạch và dự báo tài chính,...

Bạn có thể tìm kiếm công việc này tại các thành phố lớn như trung tâm kinh tế Long Xuyên, thành phố Châu Đốc hay các khu công nghiệp như Hòa Bình, Bình Long với nhiều nhà máy, xí nghiệp cần đội ngũ kế toán để quản lý tài chính.

Việc làm kế toán yêu cầu cao về kỹ năng và kinh nghiệm đầu vào
Việc làm kế toán yêu cầu cao về kỹ năng và kinh nghiệm đầu vào

3.3. Việc làm xây dựng

Nhu cầu tuyển dụng lao động trong ngành xây dựng tại An Giang đang ngày càng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án xây dựng đô thị. Công việc xây dựng bao gồm nhiều vị trí như thợ xây, kỹ sư xây dựng, giám sát công trình và công nhân kỹ thuật.

Các khu vực tuyển dụng nhiều lao động xây dựng tập trung chủ yếu ở thành phố Long Xuyên, Châu Đốc và các huyện có nhiều dự án phát triển như Châu Phú, Thoại Sơn. Các công trình xây dựng nhà ở, đường xá, cầu cống, và các khu công nghiệp như KCN Bình Hòa, KCN Bình Long cũng đang cần một số lượng lớn nhân lực để hoàn thành.

3.4. Việc làm phổ thông

Việc làm phổ thông An Giang đặc biệt thu hút nhiều lao động, nhất là trong ngành sản xuất, tham gia vào quá trình lắp ráp, đóng gói sản phẩm, nông nghiệp, dịch vụ và bán lẻ, nhân viên tư vấn khách hàng. Bên cạnh đó, có thể kể đến những công việc như tạp vụ, nhân viên bán hàng, giúp việc, trông trẻ theo giờ. Những công việc này thường không yêu cầu trình độ học vấn cao nhưng đòi hỏi sức khỏe tốt, chăm chỉ và khả năng làm việc linh hoạt.

Các khu vực tại An Giang có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông cao bao gồm thành phố Long Xuyên - trung tâm kinh tế của tỉnh với nhiều nhà máy, xí nghiệp, siêu thị, nhà hàng và thành phố Châu Đốc - khu vực phát triển mạnh về du lịch và thương mại.

3.5. Việc làm khách sạn

Việc làm trong ngành khách sạn đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở các khu vực có tiềm năng du lịch lớn như thành phố Châu Đốc và thành phố Long Xuyên. Công việc tại các khách sạn khá đa dạng, bao gồm lễ tân, nhân viên buồng phòng, nhân viên nhà hàng, nhân viên bảo vệ và quản lý khách sạn.

Nhân viên lễ tân thường chịu trách nhiệm đón tiếp khách, làm thủ tục nhận và trả phòng, giải đáp thắc mắc của khách hàng. Nhân viên buồng phòng đảm bảo vệ sinh, sạch sẽ cho các phòng nghỉ. Các vị trí này thường yêu cầu khả năng giao tiếp tốt, tính cẩn thận cùng thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

Việc làm kế toán yêu cầu cao về kỹ năng và kinh nghiệm đầu vào
Việc làm kế toán yêu cầu cao về kỹ năng và kinh nghiệm đầu vào

3.6. Việc làm văn phòng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm An Giang với các vị trí văn phòng đang gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như hành chính, kế toán, nhân sự và tiếp thị. Công việc văn phòng thường đòi hỏi kỹ năng quản lý thời gian, giao tiếp, sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng, bên cạnh đó là khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Nhân viên văn phòng có thể làm việc trong các doanh nghiệp, công ty sản xuất, tổ chức tài chính hoặc các cơ quan Nhà nước tại khu vực trọng điểm như thành phố Long Xuyên.

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm tỉnh An Giang

Để tìm việc làm trong khu vực tỉnh An Giang, bạn có thể liên hệ với các trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, An Giang có khoảng 5 trung tâm giới thiệu việc làm, gồm 1 cơ sở chính và 4 văn phòng đại diện. Cụ thể:

  • Địa chỉ:

    • Cơ sở chính: Số 77 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

    • Văn phòng thành phố Châu Đốc: Số 146 Trần Hưng Đạo, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

    • Văn phòng thị xã Tân Châu: Số 13T Phạm Hùng, Long Thạnh D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

    • Văn phòng huyện Tri Tôn: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 6, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

    • Văn phòng huyện Chợ Mới: Số 39 TL 942, khóm Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

  • Hotline: 02963.831.123

  • Email: [email protected]

  • Website: http://ttvlangiang.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: 7:00 - 17:00, từ thứ 2 đến thứ 6.

Bạn nên tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm được các công việc uy tín
Bạn nên tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm để tìm được các công việc uy tín

5. Tiềm năng phát triển công việc tại An Giang trong tương lai

Tiềm năng việc làm An Giang trong tương lai rất lớn, nhờ vào sự phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. An Giang đang thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt tại các khu công nghiệp như Bình Hòa và Bình Long, tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các ngành sản xuất, du lịch, xây dựng và dịch vụ hỗ trợ.

Thực tế, cơ hội việc làm An Giang rất đa dạng, song mỗi ngành nghề sẽ có mức lương và cơ hội thăng tiến khác nhau. Để có được vị trí tốt nhất, bạn cần thực hiện tốt các công việc thuộc phạm trù chuyên môn, đồng thời không ngừng trau dồi kỹ năng mới để có thể thăng tiến đến những vị trí cao hơn.

Việc làm An Giang nhìn chung vô cùng phong phú bởi đây là nơi tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn. Bạn có thể lựa chọn vị trí phù hợp trong các lĩnh vực như văn phòng, kỹ sư, cơ khí,... Thông tin tuyển dụng có thể được tìm kiếm trên các trang web hỗ trợ tìm việc hay trung tâm giới thiệu việc làm, song cần được kiểm chứng kỹ để tránh tình trạng lừa đảo. Hi vọng với những thông tin mà job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn việc làm tại tỉnh An Giang phù hợp cho bản thân!