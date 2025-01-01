Tất cả địa điểm
Việc làm tại Bắc Giang

-

Có 768 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 30/10/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Còn 47 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 28 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Tuyên Quang thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 03/10/2025
Tuyên Quang Hà Giang Bắc Ninh Bắc Giang Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 50 - 60 Triệu
Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 5 ngày để ứng tuyển 50 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Đô thị Eudora
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 109 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Kế toán trưởng Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Habeco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thương Mại Habeco làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Habeco
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Nam Định Bắc Giang Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ BẮC GIANG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Tuyển Phát triển thị trường Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín - Chi nhánh Bắc Ninh
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Thái Nguyên Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Tuyển Kỹ sư hiện trường Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Tân Hoàng Minh
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Nam Phú Thọ Thái Nguyên Hòa Bình Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 16 Triệu
CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC SUCCESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Thanh Hóa Hà Nam Vĩnh Phúc Phú Thọ Nghệ An Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Vĩnh Phúc Đã hết hạn 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 06/09/2025
Bắc Ninh Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KAISHI VIỆT NHẬT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH KAISHI VIỆT NHẬT làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KAISHI VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 06/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Schneider Electric Vietnam Limited
Tuyển Software Engineer Schneider Electric Vietnam Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Schneider Electric Vietnam Limited
Hạn nộp: 08/08/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Tuyển Product Marketing Crystal Martin (Vietnam) Company Limited làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Crystal Martin (Vietnam) Company Limited
Hạn nộp: 21/08/2025
Bắc Giang Bắc Ninh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Hạn nộp: 05/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 23/08/2025
Thái Nguyên Hồ Chí Minh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Hàn Navigos Search's Client làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 03/09/2025
Thái Nguyên Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bắc Giang hiện nay

Thị trường việc làm Bắc Giang đang rất sôi động, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Với sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Bắc Giang đã thu hút một lượng lớn đầu tư, dẫn đến nhu cầu tuyển dụng lao động lớn.

Cụ thể, các doanh nghiệp trong khu vực, điển hình như Luxshare-ICT Việt Nam, Tập đoàn Hồng Hải, đang tìm kiếm hàng chục nghìn lao động, tập trung chủ yếu vào các vị trí phổ thông trong lĩnh vực điện, điện tử, may mặc. Điều này cho thấy sự mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và nhu cầu lao động có tay nghề, sức khỏe tốt ngày càng tăng.

Mức lương trung bình mà các doanh nghiệp này đưa ra khá hấp dẫn, dao động từ 6.000.000 - 12.000.000 đồng/tháng, thu hút nhiều lao động trong tỉnh và các địa phương lân cận.

Hàng năm, các doanh nghiệp cần tuyển mới hàng nghìn chỉ tiêu việc làm Bắc Giang
Hàng năm, các doanh nghiệp cần tuyển mới hàng nghìn chỉ tiêu việc làm Bắc Giang

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm Bắc Giang

Theo các báo cáo khảo sát thị trường lao động gần đây, mức lương trung bình tại Bắc Giang có xu hướng tăng dần qua các năm, phản ánh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong việc thu hút nhân tài. Đặc biệt, các ngành công nghiệp chế biến, lắp ráp, điện tử, vốn là những trụ cột kinh tế của tỉnh, không ngừng nâng cao mức đãi ngộ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người lao động, đồng thời tuyển dụng việc làm Bắc Giang chất lượng cao phục vụ cho quá trình phát triển.

Vị trí Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Dịch thuật tiếng Trung

8.000.000 - 15.000.000

Giáo viên tiếng Hàn

7.000.000 - 12.000.000

Kế toán tổng hợp

8.000.000 - 15.000.000

Kế toán thuế

9.000.000 - 18.000.000

Lái xe ô tô

7.000.000 - 12.000.000

Công nhân sản xuất

5.000.000 - 8.000.000

Công nhân kỹ thuật

7.000.000 - 10.000.000

Nhân viên kiểm soát chất lượng

6.000.000 - 8.000.000

Nhân viên bán hàng

5.000.000 - 7.000.000

Nhân viên nhà hàng, khách sạn

4.500.000 - 6.000.000

Lập trình viên

8.000.000 - 15.000.000

Hành chính văn phòng

6.000.000 - 9.000.000
Mức lương tuyển dụng việc làm Bắc Giang nhìn chung có xu hướng tăng
Mức lương tuyển dụng việc làm Bắc Giang nhìn chung có xu hướng tăng

3. Một số việc làm Bắc Giang được tìm kiếm nhiều

Các ngành nghề được tuyển dụng nhiều: Điện tử, may mặc, da giày, chế biến thực phẩm... vẫn luôn là những ngành mũi nhọn, tạo ra vô số cơ hội việc làm Bắc Giang với mức lương và chế độ đãi ngộ tốt.

Bên cạnh đó, sự phát triển của các lĩnh vực dịch vụ, logistics cũng đã góp phần làm đa dạng hóa thị trường lao động. Nhìn chung, thị trường tuyển dụng việc làm Bắc Giang đa dạng, từ các vị trí chuyên môn cao đến các công việc phổ thông.

3.1. Việc làm tiếng Trung

Với sự đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp Đài Loan và Trung Quốc vào Bắc Giang, nhu cầu tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung ngày càng tăng cao. Các công ty thường tuyển dụng việc làm tiếng Trung Bắc Giang cho các vị trí như: phiên dịch viên, nhân viên kinh doanh, quản lý sản xuất, kỹ sư. Yêu cầu về trình độ tiếng Trung thường từ trung cấp trở lên, kèm theo kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa quốc gia.

Các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung tại Việt Yên và các huyện như Yên Dũng, Lạng Giang là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm cho người lao động có kỹ năng ngoại ngữ.

3.2. Việc làm tiếng Hàn

Bên cạnh tiếng Trung, việc làm tiếng Hàn Bắc Giang cũng là một lợi thế lớn cho các lao động có trình độ ngoại ngữ. Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đầu tư vào tỉnh này, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho những người thành thạo tiếng Hàn.

Các vị trí tuyển dụng thường liên quan đến phiên dịch, trợ lý cho người Hàn Quốc đến các vị trí chuyên môn như kỹ sư, quản lý sản xuất, kỹ thuật, kinh doanh…, do đó thường yêu cầu ứng viên có trình độ tiếng Hàn khá trở lên.

Những khu vực tập trung nhiều nhà máy của Hàn Quốc tại Bắc Giang như huyện Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang là địa điểm lý tưởng để bạn tìm kiếm cơ hội việc làm.

3.3. Việc làm kế toán

Với vai trò là cầu nối giữa hoạt động kinh doanh và thông tin tài chính, kế toán đảm nhiệm việc ghi nhận, phân tích và tổng hợp các dữ liệu tài chính của doanh nghiệp. Tại Bắc Giang, đặc biệt là các huyện như Việt Yên, Lạng Giang, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, cơ hội việc làm cho kế toán rất đa dạng. Các công ty sản xuất, dịch vụ tại đây luôn cần những kế toán có khả năng làm việc độc lập và thành thạo các phần mềm kế toán.

3.4. Việc làm lái xe

Với vị thế là một tỉnh công nghiệp trọng điểm của cả nước, luôn cần một lực lượng lái xe đông đảo và có tay nghề cao. Lái xe sẽ đảm nhiệm việc điều khiển các loại xe tải, xe container để vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến các kho bãi, cảng biển hoặc các địa điểm tiêu thụ khác.

Chính vì thế, các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Việt Yên, Yên Dũng luôn là những nơi có nhu cầu tuyển dụng việc làm lái xe Bắc Giang nhiều nhất.

Tại các khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng việc làm lái xe luôn rất lớn
Tại các khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng việc làm lái xe luôn rất lớn

3.5. Việc làm phổ thông

Bên cạnh các công việc chuyên môn, việc làm phổ thông tại Bắc Giang cho các nhà máy, xí nghiệp cũng chiếm tỷ lệ lớn trong thị trường lao động tại đây. Các công việc này thường không yêu cầu trình độ cao nhưng đòi hỏi sức khỏe tốt và khả năng làm việc theo nhóm.

Các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Vân Trung, Việt Yên tập trung nhiều nhà máy, xí nghiệp, tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động địa phương và các tỉnh lân cận.

3.6. Việc làm khu công nghiệp

Tại các khu công nghiệp như Quang Châu, Vân Trung và Việt Yên, hàng loạt nhà máy sản xuất điện tử, dệt may mọc lên. Công việc phổ thông tại đây thường xoay quanh các khâu như lắp ráp, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đóng gói.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, kho vận cũng cần tuyển dụng một lượng lớn lao động phổ thông. Các công việc này có thể bao gồm vận hành máy móc, bốc xếp hàng hóa, bảo vệ, vệ sinh…

Những công việc này không đòi hỏi trình độ học vấn quá cao nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo, khả năng làm việc nhóm tốt, đồng thời người lao động phải chịu được áp lực công việc cao và làm việc theo ca.

4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhiều tại Bắc Giang

Những năm gần đây, các khu vực Hiệp Hòa, Lục Nam, Yên Việt và Tân Yên là những địa điểm tập trung nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất. Với môi trường làm việc năng động, các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, giúp người lao động có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Bên cạnh đó, việc làm tại các khu công nghiệp còn giúp người lao động có cơ hội tiếp cận với công nghệ hiện đại và nâng cao kỹ năng làm việc.

4.1. Việc làm Hiệp Hòa, Bắc Giang

Hiệp Hòa là một trong những huyện công nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Giang. Với sự hiện diện của nhiều khu công nghiệp lớn, nhu cầu tuyển dụng lao động tại đây luôn rất cao. Các ngành nghề tuyển dụng nhiều bao gồm: dệt may, da giày, điện tử, cơ khí.

Đặc biệt, cơ hội việc làm trong các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và ô tô đang ngày càng mở rộng. Việc làm tại Hiệp Hòa thường có mức lương cạnh tranh và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn, thu hút đông đảo lao động đến làm việc.

4.2. Việc làm Lục Nam, Bắc Giang

Lục Nam cũng là một huyện có tiềm năng phát triển công nghiệp lớn tại Bắc Giang. Các khu công nghiệp tại đây tập trung vào các ngành công nghiệp nhẹ, chế biến thực phẩm và sản xuất vật liệu xây dựng. Cơ hội việc làm tại Lục Nam Bắc Giang khá đa dạng, từ công nhân sản xuất đến các vị trí quản lý. Mức lương và chế độ phúc lợi tại đây cũng khá hấp dẫn, đặc biệt là đối với những người có kinh nghiệm làm việc trong các ngành công nghiệp trên.

Sự phát triển của các khu công nghiệp tại Bắc Giang thu hút lượng lớn lao động
Sự phát triển của các khu công nghiệp tại Bắc Giang thu hút lượng lớn lao động

4.3. Việc làm Việt Yên, Bắc Giang

Việt Yên là một huyện có nền nông nghiệp phát triển, tuy nhiên, những năm gần đây, khu vực này cũng đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Các khu công nghiệp tại Yên Việt chủ yếu tập trung vào các ngành công nghiệp nhẹ, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Cơ hội việc làm tại Việt Yên thường tập trung vào các nhà máy sản xuất, các trang trại chăn nuôi và các cơ sở chế biến nông sản.

4.4. Việc làm Tân Yên, Bắc Giang

Có vị trí địa lý thuận lợi, nằm gần các trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc nên Tân Yên thu hút được nhiều nhà đầu tư và tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Các ngành nghề tuyển dụng nhiều tại việc làm tại Tân Yên Bắc Giang bao gồm: dệt may, da giày, điện tử và dịch vụ.

Đặc biệt, cơ hội việc làm trong các khu công nghiệp tập trung và các khu đô thị mới đang ngày càng tăng.

5. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Bắc Giang

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bắc Giang không ngừng nỗ lực kết nối cung cầu lao động. Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ tuyển dụng, tư vấn cho hàng nghìn người tìm việc và mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp. Nhờ đó, tìm việc làm tại Bắc Giang trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hàng nghìn lao động được kết nối tìm việc làm qua các sự kiện giao dịch, tuyển dụng việc làm Bắc Giang
Hàng nghìn lao động được kết nối tìm việc làm qua các sự kiện giao dịch, tuyển dụng việc làm Bắc Giang

Để tìm việc làm tại Bắc Giang phù hợp và nhanh chóng, bạn có thể tham khảo và tìm hiểu trên trung tâm giới thiệu việc làm Bắc Giang theo thông tin sau đây:

Trung Tâm Dịch Vụ Việc Làm Tỉnh Bắc Giang

  • Địa chỉ: Lô số 05, Đường Trần Quang Khải, P. Thọ Xương, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

  • Hotline: 02043 854 344

  • Email: [email protected]

  • Website: vieclambacgiang.vn

  • Thời gian mở cửa: 7h30 - 16h30 (Thứ 2 - Thứ 6)

Có thể thấy thị trường việc làm Bắc Giang đang ngày càng đa dạng và năng động. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm bắt cơ hội, bạn hoàn toàn có thể tìm được một công việc phù hợp. Hãy luôn cập nhật thông tin và không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực bản thân. Job3s.ai chúc bạn thành công trên con đường tìm kiếm việc làm!