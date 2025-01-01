Tất cả địa điểm
Việc làm tại Bắc Kạn

-

Có 64 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Kạn thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hạn nộp: 04/09/2025
Bắc Kạn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 01/08/2025
Hạn nộp: 01/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Khánh Hòa Kiên Giang Hòa Bình Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Tiền Giang Thừa Thiên Huế Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế ICO làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Hạn nộp: 02/08/2025
Hạn nộp: 02/08/2025
Bắc Giang Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế ICO làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Hạn nộp: 02/08/2025
Hạn nộp: 02/08/2025
Bắc Giang Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu
CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
Hạn nộp: 30/06/2025
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Dương Phú Thọ Vĩnh Phúc Ninh Bình Thanh Hóa Bắc Giang Hà Nam Hòa Bình Thái Nguyên Nam Định Điện Biên Lai Châu Cao Bằng Bắc Kạn Bình Định
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/06/2025
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Hạn nộp: 12/06/2025
Hạn nộp: 12/06/2025
Quảng Ninh Hải Dương Bắc Giang Bắc Kạn Hưng Yên Lai Châu Lào Cai Hà Giang Hà Tĩnh Lạng Sơn Cao Bằng Hòa Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 07/06/2025
Hạn nộp: 07/06/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/06/2025
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Hậu Giang Long An Tây Ninh Đồng Nai Lâm Đồng Bình Dương Cần Thơ Hà Nội Hưng Yên Bắc Giang Bắc Kạn An Giang Hải Dương Điện Biên Hải Phòng Hà Tĩnh Hà Nam Nghệ An Phú Thọ Quảng Nam Đà Nẵng Quảng Ngãi Bình Thuận Bình Định Bình Phước Lào Cai Tuyên Quang Quảng Ninh Phú Yên Gia Lai Đồng Tháp Kiên Giang Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Quảng Bình Đắk Lắk Trà Vinh Thanh Hóa Hà Giang Khánh Hòa Thái Bình Kon Tum Bắc Ninh Bạc Liêu Bến Tre Cà Mau Hòa Bình Lai Châu Lạng Sơn Nam Định Ninh Bình Ninh Thuận Quảng Trị Vĩnh Phúc Yên Bái Vĩnh Long Sơn La
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Hạn nộp: 22/05/2025
Hạn nộp: 22/05/2025
Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Thái Nguyên Hưng Yên Hải Dương Bắc Kạn Cao Bằng Lạng Sơn Thái Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hạn nộp: 15/05/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIDV MetLife
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
BIDV MetLife
Hạn nộp: 16/05/2025
Hà Nội Bắc Kạn Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Hạn nộp: 08/05/2025
Thanh Hóa Điện Biên Lào Cai Vĩnh Phúc Sơn La Bình Dương Bình Phước Tây Ninh Long An Lâm Đồng Đồng Nai Hồ Chí Minh Đà Nẵng Kon Tum Bình Thuận Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Lạng Sơn Lai Châu Ninh Bình Nam Định Nghệ An Phú Thọ Ninh Thuận Quảng Nam Phú Yên Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Thái Bình Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Bắc Ninh Hưng Yên Bắc Kạn Đà Nẵng Bình Định Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Hải Phòng Đồng Nai Bắc Kạn Đà Nẵng Bắc Giang Hưng Yên Bình Phước Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Bình Dương Đà Nẵng Đồng Nai Bắc Kạn Hải Phòng Hậu Giang Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Cao Bằng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 19/04/2025
Cao Bằng Bắc Kạn Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 15/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Yên Bái Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 30/04/2025
Vĩnh Phúc Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Đà Nẵng Hải Phòng An Giang Bắc Giang Bắc Kạn Bạc Liêu Bến Tre Bình Định Bình Phước Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đắk Lắk Điện Biên Đồng Tháp Gia Lai Hà Giang Hà Nam Hà Tĩnh Hậu Giang Hòa Bình Khánh Hòa Kiên Giang Kon Tum Lai Châu Lâm Đồng Lạng Sơn Lào Cai Long An Nam Định Nghệ An Ninh Bình Ninh Thuận Phú Thọ Phú Yên Quảng Nam Quảng Bình Quảng Ngãi Quảng Ninh Quảng Trị Sóc Trăng Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Tiền Giang Trà Vinh Tuyên Quang Vĩnh Long Yên Bái Đã hết hạn 4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Nam Định Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Ninh Thanh Hóa Phú Thọ Hà Giang Tuyên Quang Hà Nam Bắc Giang Hải Phòng Hòa Bình Yên Bái Thái Nguyên Bắc Kạn Thái Bình Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
Hạn nộp: 25/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Cà Mau Cần Thơ Cao Bằng Đồng Nai Hà Giang Khánh Hòa Ninh Thuận Sơn La Thái Nguyên Đã hết hạn Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG
Hạn nộp: 21/03/2025
Thái Nguyên Bắc Kạn Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Trường Sơn 26-Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Tuyển Kế toán tổng hợp Chi nhánh Trường Sơn 26-Tổng công ty xây dựng Trường Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu
Chi nhánh Trường Sơn 26-Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Hạn nộp: 23/02/2025
Hà Nội Quảng Ninh Bắc Kạn Đã hết hạn Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Cao Bằng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 24/02/2025
Cao Bằng Bắc Kạn Điện Biên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Bắc Kạn thu nhập 15 - 25 Triệu
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Hạn nộp: 17/03/2025
Bắc Kạn Đã hết hạn 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
Hạn nộp: 05/03/2025
Hà Nam Hưng Yên Gia Lai Phú Yên Nam Định Ninh Bình Thái Nguyên Cao Bằng Bắc Kạn Ninh Thuận Bình Thuận Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Bắc Kạn thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
Hạn nộp: 09/03/2025
Bắc Kạn Đã hết hạn 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WIN PHARMA
16 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Bắc Kạn thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI làm việc tại Hà Nam thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển nông nghiệp ADI
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ làm việc tại Bắc Kạn thu nhập 15 - 25 Triệu Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Cao Bằng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Chi nhánh Trường Sơn 26-Tổng công ty xây dựng Trường Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Chi nhánh Trường Sơn 26-Tổng công ty xây dựng Trường Sơn
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIA HƯNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng TPC
Trên 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Cao Bằng thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MARATHON EDUCATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tín dụng Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 8 - 17 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
8 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính BIDV MetLife làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BIDV MetLife
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
4 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Abipha
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5 làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG 5
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế ICO làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế ICO làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Quốc tế ICO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Kạn thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bắc Kạn hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bắc Kạn hiện đang có xu hướng phát triển mạnh và ngày càng đa dạng về vị trí công việc, phản ánh những bước tiến mới trong xây dựng kinh tế bền vững của khu vực. Bắc Kạn là nơi tập trung nhiều công ty và tập đoàn lớn, đóng vai trò quan trọng đối với thúc đẩy nền kinh tế tại địa phương này.

Các công ty tại đây đưa ra mức lương và chế độ đãi ngộ hấp dẫn nhằm thu hút nhân tài. Những vị trí liên quan đến hành chính, kế toán và quản lý giấy tờ đang được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh chiêu mộ.

Đồng thời, sự phát triển quy mô lớn của kinh tế cũng tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong các lĩnh vực sản xuất và giao thông vận tải, mở rộng quy mô việc làm, giúp người lao động cả trong và ngoài địa phương kiếm thêm thu nhập. Việc làm Bắc Kạn tại các khu công nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhu cầu việc làm Bắc Kạn tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế địa phương
Nhu cầu việc làm Bắc Kạn tỷ lệ thuận với sự phát triển kinh tế địa phương

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm tại Bắc Kạn

Mức lương việc làm Bắc Kạn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như quy mô doanh nghiệp hay năng lực cá nhân, song vẫn được đánh giá là thuộc loại trung bình cao so với các khu vực lân cận. Bạn có thể tham khảo chi tiết dưới đây:

Công việc

Mức lương giao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

3.000.000 - 35.000.000

Nhân viên hành chính nhân sự

7.000.000 - 25.000.000

Nhân viên kế toán

10.00.000 - 40.000.000

Chăm sóc khách hàng

5.000.000 - 25.000.000

Việc làm tài xế, lái xe

10.000.000 - 20.000.000

3. Một số việc làm tại Bắc Kạn được tìm kiếm nhiều

Bắc Kạn là tỉnh thành tập trung nhiều xí nghiệp, khu công nghiệp, các ngành nghề liên quan tới giấy tờ, hành chính rất được chú trọng. Một số công việc bạn có thể tham khảo nếu đang tìm kiếm việc làm tại Bắc Kạn bao gồm:

3.1. Nhân viên kế toán

Nhân viên kế toán tại Bắc Kạn hiện có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn do nhu cầu tuyển dụng cao từ các doanh nghiệp. Họ được hưởng mức lương cùng các chế độ phúc lợi tốt. Đồng thời, nhân viên được đảm bảo về điều kiện làm việc thuận lợi bởi đây là một vị trí quan trọng, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Công việc chính của nhân viên kế toán là ghi chép, kiểm tra và quản lý các sổ sách kế toán, đảm bảo mọi giao dịch tài chính của công ty được ghi nhận đúng đắn và kịp thời. Bạn có thể tìm kiếm công việc này ở các khu vực như thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Đồn, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cho đến các cơ quan nhà nước.

Đãi ngộ cho công việc kế toán tại Bắc Kạn rất hấp dẫn
Đãi ngộ cho công việc kế toán tại Bắc Kạn rất hấp dẫn

3.2. Nhân viên bảo vệ

Việc làm nhân viên bảo vệ tại Bắc Kạn cũng là công việc thường được tuyển dụng nhiều, nhất là ở những công ty, tập đoàn lớn để đảm bảo an ninh, trật tự. Nhân viên bảo vệ cần tuần tra, giám sát, kiểm tra người ra vào và ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Công việc này đòi hỏi sự cảnh giác, trách nhiệm cao và kỹ năng giao tiếp tốt, đôi khi làm việc với quỹ thời gian khắc nghiệt. Do đó, mức lương và chế độ phúc lợi cho vị trí này khá hấp dẫn.

Hiện tại, nhu cầu tuyển dụng nhân viên bảo vệ ở Bắc Kạn đang gia tăng, đặc biệt tại các khu vực thành phố Bắc Kạn và huyện Ba Bể, nơi có nhiều cơ sở thương mại, công ty sản xuất, và các khu du lịch.

3.3. Nhân viên lái xe

Bạn cũng có thể tham khảo các công việc liên quan đến lái xe, vận chuyển đồ. Nhân viên lái xe tại Bắc Kạn chịu trách nhiệm chính trong vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách. Công việc này cần có kỹ năng lái xe tốt, hiểu biết về luật và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp, cũng như sức khỏe tốt, thường được tuyển dụng tại các nhà máy hay khu công nghiệp.

Công việc này phổ biến tại nơi có nhiều công ty vận tải, doanh nghiệp sản xuất và các dự án xây dựng như thành phố và huyện lân cận như Ngân Sơn.

3.4. Nhân viên giao hàng

Hiện nay, tại thị trường lao động Bắc Kạn, rất nhiều doanh nghiệp đang tìm kiếm tuyển dụng nhân viên giao hàng. Công ty đều cần tới nhân viên giao hàng để kiểm tra, quản lý hàng hóa và vận chuyển sản phẩm tới các đơn vị trung gian hay khách hàng trực tiếp. Nhu cầu tuyển dụng cao ở vị trí này là thành phố Bắc Kạn và huyện Na Rì.

4. Trung tâm giới thiệu, dịch vụ việc làm Bắc Kạn

Nếu đang tìm việc làm Bắc Kạn, để được hỗ trợ nhanh chóng, uy tín, người lao động có thể tham khảo trung tâm giới thiệu dịch vụ việc làm tại Bắc Kạn với những thông tin sau đây:

  • Địa chỉ: Tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

  • Hotline: 02093.871.363

  • Email: [email protected]

  • Website: http://vieclambackan.gov.vn

  • Thời gian mở cửa: 8:00 - 12:00 (Buổi sáng); 13:00 - 17:00 (Buổi chiều) trừ các ngày thứ bảy và chủ nhật

Bạn nên tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm Bắc Kạn để tìm được các công việc uy tín
Bạn nên tìm đến trung tâm giới thiệu việc làm Bắc Kạn để tìm được các công việc uy tín

5. Kinh nghiệm tìm việc làm tại Bắc Kạn nhanh chóng

Dù số lượng tuyển dụng rất nhiều song người lao động vẫn cần nắm được một số kinh nghiệm và lưu ý sau để quá trình tìm việc diễn ra suôn sẻ nhất, tránh tình trạng bị lừa đảo:

  • Thông tin tuyển dụng, hợp đồng lao động rõ ràng: Bạn cần cẩn trọng với những thông tin tuyển dụng không rõ ràng, hoa mỹ với lời “mời chào” hấp dẫn như mức lương cao, công việc nhàn. Đồng thời, khi ứng tuyển, hãy đảm bảo có hợp đồng lao động minh bạch để xác nhận chính xác các mức điều khoản và phúc lợi cụ thể.

  • Tìm hiểu kỹ càng thông tin của nhà tuyển dụng: Người lao động cần xác minh thông tin tuyển dụng được đăng tải trên các trang thông tin để đảm bảo độ tin cậy của chính nhà tuyển dụng, tránh tình trạng bị lừa đảo bởi các đối tượng xấu.

  • Tìm việc làm thông qua các website uy tín, có độ tin cậy cao: Người lao động nên tìm việc thông qua các trang web tuyển dụng chính thống của địa phương hay các website uy tín, đồng thời hạn chế tìm kiếm việc làm trên các nhóm rao vặt, tuyển dụng không có thông tin xác thực rõ ràng.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Bắc Kạn hiện nay vô cùng lớn với nhiều vị trí tại các doanh nghiệp hay tập đoàn. Một số lĩnh vực với mức lương và đãi ngộ hấp dẫn mà người lao động có thể tham khảo bao gồm hành chính, kế toán, lái xe,... Tuy nhiên, bạn đừng quên tìm kiếm việc làm tại các trang uy tín để hạn chế rơi vào bẫy lừa đảo. Hi vọng với những thông tin mà trang tuyển dụng job3s.ai vừa cung cấp sẽ giúp bạn lựa chọn được việc làm tại tỉnh Bắc Kạn phù hợp!