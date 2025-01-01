Tất cả địa điểm
Việc làm tại Đồng Nai

-

Có 3,125 công việc mới đăng tuyển 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cargill Vietnam
Tuyển Chuyên viên pháp chế Cargill Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Cargill Vietnam
Hạn nộp: 01/10/2025
Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP DNP HOLDING
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Đồng Nai thu nhập 1 - 2 Triệu
CÔNG TY CP DNP HOLDING
Hạn nộp: 04/10/2025
Đồng Nai Còn 21 ngày để ứng tuyển 1 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Tuyển Bảo vệ Công ty TNHH Thời trang MInh A.M làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Thời trang MInh A.M
Hạn nộp: 23/09/2025
Bình Dương Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Bình Ninh Bình Đồng Nai Còn 10 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Giám đốc kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 13/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 20/09/2025
Đồng Nai Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Cloud Engineer Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN THỨC VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi
Hạn nộp: 19/09/2025
Đồng Nai Còn 6 ngày để ứng tuyển 9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Bình Phước Đắk Lắk Tiền Giang Đồng Tháp An Giang Sóc Trăng Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI
Hạn nộp: 18/09/2025
Đồng Nai Còn 5 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 32 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH SX TM Cơ khí Hồng Ký
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đắk Lắk Lâm Đồng Bình Thuận Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 4 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC DŨNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Trưởng phòng sản xuất NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Tuyển Nhân viên kỹ thuật NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
NITORI Bà Rịa - Vũng Tàu
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BSHIP
Hạn nộp: 17/09/2025
Đồng Nai Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Coherent Vietnam
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Coherent Vietnam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 580 USD
Coherent Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Tới 580 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Mainetti (Vietnam)
Tuyển Product Marketing Mainetti (Vietnam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Mainetti (Vietnam)
Hạn nộp: 14/09/2025
Đồng Nai Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM). làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH MARSHALL AMPLIFICATION (VIỆT NAM).
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Đồng Nai thu nhập 200000 - 300000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
0.2 - 0.3 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Network Engineer CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZEDER VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tada Express làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty TNHH Tada Express
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý/Giám sát chuỗi cung ứng Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Action Composites Hightech Industries
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẤT NAM
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu Công Ty Tài Chính TNHH HD SAISON
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu Worklink Vietnam- VGC Group
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Trên 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Lotte Finance Co.,Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu Lotte Finance Co.,Ltd
20 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 15 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC QUYẾT THẮNG
Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn 911 làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn 911
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT NHÀ VUI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT NHÀ VUI
6.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty cổ phần xây dựng Megaspace làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần xây dựng Megaspace
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chemtrovina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Chemtrovina
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Chi Nhánh Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài - Chi Nhánh Đồng Nai
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH MTV DAT BIKE VIETNAM
2 - 2.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Toán Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM NFC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH GLM VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GLM VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
7.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG NTV THÀNH PHÁT
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu CÔNG TY TNHH SEN WELLNESS
6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VIỆT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụngtìm việc làm Đồng Nai đang diễn ra tương đối sôi động. Dự đoán đến năm 2030, nhu cầu tuyển dụng tìm việc làm Đồng Nai lên tới hàng chục nghìn lao động tập trung ở những nhóm ngành như công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch,... Tham khảo danh sách việc làm đang hot tại Đồng Nai cùng với những thông tin quan trọng về thị trường tuyển dụng và tìm việc làm Đồng Nai.

Đánh giá thị trường tuyển dụng, tìm việc làm Đồng Nai

Nhu cầu tuyển dụng Đồng Nai

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Đồng Nai đang có nhiều khởi sắc từ sau đại dịch Covid khiến cho số lượng lao động tuyển dụng thêm tăng cao, chủ yếu phục vụ cho chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh của công ty.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp cũng rộng khắp, đa dạng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ lao động phổ thông, có tay nghề cho đến trình độ cao.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai trong sàn giao dịch việc làm lần thứ 12 năm 2023 cho thấy có tới 24 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lên tới 1.300 lao động. Các nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung ở một số một số ngành nghề bao gồm may mặc, điện tử, cơ khí, bảo hiểm nhân thọ, xuất khẩu lao động,...

Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng của các công ty khi đăng ký tham gia tuyển dụng, tìm việc làm Đồng Nai chủ yếu tập trung ở nhóm lao động phổ thông với tỷ lệ chiếm đến 88%.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Nai hiện nay tương đối cao
Nhu cầu tuyển dụng, tìm việc làm Đồng Nai hiện nay tương đối cao

Dự tính năm 2024, nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Nai tăng cao lên tới con số 10.000 lao động ở đa dạng các ngành nghề.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai tầm nhìn đến năm 2030, các ngành, lĩnh vực địa phương có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm: Dịch vụ logistics, dịch vụ công nghệ thông tin-viễn thông, dịch vụ y tế, đào tạo, dịch vụ vận chuyển, kho bãi, công nghệ thông tin, viễn thông; dự án giao thông kết nối các dự án phát triển cảng biển, cảng hàng không; chính quyền điện tử; ứng dụng về công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp,...

Dưới đây là những việc làm Đồng Nai phổ biến nhận được nhiều quan tâm và có tỉ lệ tuyển dụng tương đối cao tại tỉnh Đồng Nai như sau:

Nhu cầu tìm việc làm Đồng Nai

Theo Niên giám Thống Kê của tỉnh Đồng Nai trong năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn tỉnh đạt 1.777,02 nghìn người, tăng 1,14% so với năm 2021, trong đó lao động nam chiếm 53,97%; lao động nữ chiếm 46,03%; lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 43,81%; lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 56,19%.

Tuy nhiên, cũng theo Niên giám Thống Kê của tỉnh Đồng Nai trong năm 2022 tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn vẫn đang ở mức cao là 1,81%. Tỷ lệ thiếu việc làm Đồng Nai của lực lượng lao động trong độ tuổi là 1,2%, trong đó khu vực thành thị 0,7%; khu vực nông thôn 1,7%.

Như vậy, số lượng người đang trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh Đồng Nai tương đối cao cùng với tỷ lệ thất nghiệp, không có việc làm cũng ở mức cần báo động khiến vấn đề tìm việc làm Đồng Nai đang diễn ra vô cùng sôi động. Người lao động vẫn thường xuyên tìm kiếm các công việc với mong muốn phù hợp với bản thân và đem lại thu nhập hấp dẫn.

Mức lương của việc làm Đồng Nai

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang thực hiện trả lương áp dụng dựa trên quy định về mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng ở thành phố Biên Hòa, Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc là 4.680.000 đồng/tháng hoặc 22.500 đồng/giờ. Các huyện Định Quán, Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai là 4.160.000 đồng/tháng hoặc 20.000 đồng/giờ. Đối với các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai là 3.640.000 đồng/tháng hoặc 17.500 đồng/giờ.

Ngoài ra, mức thu nhập của từng ngành nghề trên thực tế đa dạng hơn nhiều, biến đổi linh hoạt theo từng công việc, vị trí, doanh số, trình độ và kinh nghiệm làm việc của người lao động.

Dưới đây là mức lương hiện tại của một số ngành nghề ở Hưng Yên mà bạn có thể tham khảo:

Đơn vị: VNĐ/tháng/người

Nghề nghiệp

Mức lương khảo sát

Nhân viên nghiên cứu thị trường

8.000.000 - 25.000.000

Dịch thuật viên

11.200.000 - 13.000.000

Lao động phổ thông

5.000.000 - 8.000.000

Kỹ sư xây dựng

9.000.000 - 50.000.000

Giáo viên

7.000.000 - 12.000.000

Nhân viên kế toán

8.000.000 - 20.000.000

Nhân viên IT

10.000.000 - 35.000.000

Tài xế

7.000.000 - 15.000.000

Nhân viên kỹ thuật

7.000.000 - 15.000.00

Content writer

7.000.000 - 12.000.000
Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, nhu cầu của thị trường hay nơi làm việc.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Đồng Nai

Khi tuyển dụng ứng viên, các nhà tuyển dụng sẽ thường xuyên thích thú và "săn đón" ứng viên có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cho công việc và công ty. Vậy, khi tìm việc làm Đồng Nai, bạn đã chuẩn bị cho mình thật tốt những kỹ năng, kinh nghiệm để đáp ứng những yêu cầu của nhà tuyển dụng dưới đây:

  • Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn:

Nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có trình độ học vấn và bằng cấp cụ thể phù hợp với vị trí. Điều này có thể bao gồm bằng cấp học thuật, chứng chỉ hoặc các chương trình đào tạo chuyên ngành. Bạn nên đưa ra rõ ràng các điều kiện tiên quyết về giáo dục để chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn chính là người phù hợp nhất cho vị trí họ sắp tuyển dụng.

  • Kinh nghiệm làm việc và thành tích đạt được

Kinh nghiệm làm việc lâu năm ở những vị trí công việc tương tự là yêu cầu quan trọng. Nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên có thành tích xuất sắc đã được chứng minh trước đây, cho thấy được năng lực của bạn. Hãy nêu bật những thành tựu và đóng góp quan trọng ở các vị trí trước đây.

  • Thành thạo kỹ năng mềm và kỹ thuật

Nhà tuyển dụng tìm kiếm những ứng viên có bộ kỹ năng toàn diện, bao gồm cả kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm. Kỹ năng kỹ thuật có thể bao gồm các ngôn ngữ lập trình cụ thể, trình độ phần mềm hoặc năng lực đặc thù công việc khác. Các kỹ năng mềm như giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và khả năng thích ứng đều quan trọng không kém để thành công trong môi trường làm việc hợp tác.

  • Khả năng giải quyết các vấn đề và tư duy phản biện

Nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện mạnh mẽ. Khả năng phân tích các tình huống phức tạp, đưa ra quyết định sáng suốt và tiếp cận các thách thức một cách sáng tạo thường là yếu tố khác biệt để nhà tuyển dụng "săn đón" bạn.

Nhà tuyển dụng có thể đánh giá những kỹ năng này thông qua các cuộc phỏng vấn tình huống, nghiên cứu trường hợp hoặc các phương pháp đánh giá khác để đánh giá năng khiếu giải quyết vấn đề của ứng viên trong các tình huống thực tế.

Chinh phục nhà tuyển dụng dễ dàng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuyển dụng cần thiết
Chinh phục nhà tuyển dụng dễ dàng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuyển dụng cần thiết

Có nên làm việc tại Đồng Nai không?

Để có thể làm việc và phát triển việc làm Đồng Nai thuận lợi, người lao động cần phải nắm chắc được các ưu - nhược điểm khi làm việc tại Đồng Nai như sau:

Về ưu điểm:

  • Tỉnh Đồng Nai hội tụ đầy đủ các yếu tố về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế, từ đó tạo ra vô số việc làm Đồng Nai hấp dẫn cho người lao động.
  • Các lĩnh vực về công nghiệp, công nghệ thông tin, kỹ thuật, điện, điện tử, may mặc,.. có nhu cầu tuyển dụng cao. Dự báo những năm tới, lượng lao động cần tuyển dụng để đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp lên đến vài chục nghìn người.
  • Các khu công nghiệp đang tiếp tục được xây dựng hạ tầng và mở rộng quy mô tạo nhiều điều kiện và cơ hội cho người lao động tìm việc làm Đồng Nai
  • Chính sách nhà nước đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tìm kiếm ra nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.
  • Đồng Nai cũng là một vùng đang có kinh tế phát triển và phấn đấu trở thành vùng có nền kinh tế khá trong cả nước vào năm 2030..

Về nhược điểm:

  • Tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh Đồng Nai đang còn ở mức cao là 1,81% trong năm 2022.
  • Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở một số ngành nghề nhất định, công việc không có sự đa dạng
  • Nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo cao, những lao động chưa qua đào tạo khó phát triển được.

Như vậy, thị trường tuyển dụng tại Đồng Nai được đánh giá tương đối sôi động và mở ra nhiều cơ hội tìm việc làm Đồng Nai cho người lao động. Người lao động làm việc trong các ngành công nghiệp và có chuyên môn cao thì Đồng Nai là một nơi lý tưởng để làm việc.

Các công ty ở Đồng Nai tuyển dụng

Dưới đây là Top các nhà tuyển dụng nổi bật tại thị trường tìm việc làm Đồng Nai mới nhất giúp người tìm việc làm Đồng Nai dễ dàng tìm kiếm được những công việc có chế độ đãi ngộ hấp dẫn và uy tín như sau:

Tên công ty

Địa chỉ

Ngành nghề kinh doanh

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam

Số 2, Đường 2A, KCN Biên Hoà II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Nông - Công nghiệp, ngành thực phẩm khép kín: chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm và thủy sản.

Công Ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (“PROCONCO”)

Đường số 9 - KCN Biên Hòa 1 - Phường An Bình - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai

Chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Công ty CP Dệt TexHong Nhơn Trạch

KCN Nhơn Trạch 5, Thị trấn Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai.

Sản xuất các sản phẩm sợi dệt

Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa

96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh Chế biến và xuất nhập khẩu nông sản, cà phê; Kinh doanh dịch vụ kho, cảng, logistics

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2)

Trung tâm Điện lực dầu khí - Xã Phước Khánh - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.

Công ty Cổ phần Vedan Việt Nam (Vedan Việt Nam)

Quốc lộ 51, 4p 1A - Xã Phước Thái - Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Gia Vị - Chế Biến và Kinh Doanh | Bột Mì, Bột Ngô, Năng, Gạo, Nếp.

Các khu công nghiệp tại Đồng Nai tuyển dụng

Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp tại Đồng Nai đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Nai lớn nhất như sau:

Khu công nghiệp

Địa chỉ

Khu công nghiệp Agtex Long Bình

Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Amata giai đoạn 1

Long Thành - Đồng Nai

Khu công nghiệp Amata giai đoạn 2

Long Thành - Đồng Nai

Khu công nghiệp Amata giai đoạn 3 + mở rộng

Long Thành - Đồng Nai

Khu công nghiệp An Phước

Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Phân Khu công nghiệp hỗ trợ An Phước

Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Bàu Xéo

Xã Sông Trầu, xã Tây Hòa, xã Đồi 61 và thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Na

Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Biên Hòa 2

Phường An Bình, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Khu công nghiệp Dầu Giây

Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch (Vinatex - Tân Tạo)

​Xã Hiệp Phước và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khu công nghiệp Giang Điền

Xã Giang Điền, xã An Viễn, huyện Trảng Bom và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Khu công nghiệp Gò Dầu

Quốc lộ 51, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Khu công nghiệp Hố Nai GĐ1

Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Biên Hoà, Đồng Nai

Khu công nghiệp Hố Nai GĐ2

Đường số 6, giai đoạn 2, khu công nghiệp Hố Nai, P. Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn

Xã Lộc An, Bình Sơn và Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Long Khánh

Xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Long Đức 1

Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Long Đức 2

Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Long Thành

Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (Amata)

Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Long Bình (Loteco)

KCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp quốc phòng Long Bình

Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. T

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - IDICO

Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - D2D

Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - Formosa (GĐ1)

Xã Hiệp Phước và xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - Tín Nghĩa (GĐ2)

Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 3, đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu nhà xưởng JSC Nhật Bản

Giai đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 - IDICO

Xã Long Tân và thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú

Xã Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu nhà xưởng Boustead - BIP

Đường số 7C, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang

Xã Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu nhà xưởng BW Industrial - Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6

Tòa nhà VP Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ,huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 1

Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 2

Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Ông Kèo

Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1

Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 2

Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Tân Phú giai đoạn 1

Quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Tân Phú giai đoạn 2

Quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Tam Phước

​Xã Tam Phước, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Thạnh Phú

Đường Đồng Khởi, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Khu công nghiệp Xuân Lộc giai đoạn 1

Xã Xuân Tâm và Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Xuân Lộc giai đoạn 2

Xã Xuân Tâm và Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Khu công nghiệp Suối Tre

Xã Suối Tre và xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Khu công nghệ sinh học Cẩm Mỹ - Đồng Nai

xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Khu liên hợp công - nông nghiệp Dofico (Agropark) - Khu 3C chế biến thực phẩm

xã Xuân Tâm - Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Khu liên hợp công - nông nghiệp Dofico (Agropark) - Khu 1 dịch vụ, thương mại logistics

xã Xuân Tâm - Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Biên Hòa

Có thể tìm kiếm việc làm freelancer tại Đồng Nai không? Nên tìm ở đâu tốt nhất?

Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm việc làm freelancer tại Đồng Nai trên các diễn đàn, nền tảng tuyển dụng trực tuyến. Việc làm Đồng Nai online vô cùng đa dạng, trong đó nổi bật có thể kể đến nhân viên content, nhân viên SEO, nhân viên IT, nhân viên thiết kế, kỹ sư phần mềm, nhân viên trực page…

Đặc thù của những nghề này là có thể linh động làm việc mà không cần đến trực tiếp văn phòng. Bạn có thể tìm kiếm và lựa chọn những việc làm Đồng Nai phù hợp với chuyên môn để ứng tuyển.

Ngoài ra, bạn đang băn khoăn không biết trang tìm việc làm Đồng Nai nào uy tín hoàn toàn có thể tham khảo website tuyển dụng trực tuyến của chúng tôi là . Đây là địa chỉ tìm việc làm Đồng Nai vô cùng quen thuộc của nhiều người, đồng thời cũng là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên khắp cả nước.

Với việc ứng dụng hơn 20 loại AI, job3s.ai không chỉ tự động cập nhật các thông tin tuyển dụng theo thời gian mà còn đưa ra các gợi ý hữu ích cho ứng viên.

Làm sao để tìm việc làm Đồng Nai hiệu quả?

Việc hiểu đúng và làm tốt những gợi ý dưới đây bạn có thể dễ dàng tinh chỉnh lại phương pháp tìm việc làm Đồng Nai để cầm được tấm vé ưu tiên cho một công việc như sau:

  • Nên ứng tuyển công việc qua các cơ sở uy tín như Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai hoặc những website tuyển dụng chất lượng, điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ bị lừa, tăng cơ hội tìm việc làm Đồng Nai chất lượng.
  • Tìm hiểu thật kỹ về công ty dự định ứng tuyển, bao gồm thông tin về địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, mã số thuế… để tránh bị lừa đảo.
  • Chuẩn bị kỹ lưỡng CV xin việc, nên tìm hiểu kỹ JD công việc mà nhà tuyển dụng đưa ra để điều chỉnh các nội dung trong CV, đồng thời nắm bắt được trọng tâm yêu cầu để có buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi.
  • Không nên rải CV quá nhiều cùng một thời điểm, chỉ nên lựa chọn từ 3 - 4 công việc ưng ý nhất để đầu tư chỉn chu, tăng khả năng được nhận việc.

Giới thiệu về tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có một tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở hợp nhất của 2 tỉnh cũ là Biên Hòa và Long Khánh.

Về điều kiện tự nhiên: Tỉnh Đồng Nai sở vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi với địa hình vùng đồng bằng và trung du với nhiều núi rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng bắc nam.

Các tài nguyên thiên nhiên dồi dào và đa dạng về nhiều chủng loại như kim loại quý, đá quý, kim loại màu, nguyên liệu gốm sứ, vật liệu xây dựng, than bùn, nước khoáng và nước nóng,...

Khu du lịch Bửu Long thu hút nhiều khách du lịch tạo cơ hội việc làm cho ngành du lịch tỉnh Đồng Nai
Khu du lịch Bửu Long thu hút nhiều khách du lịch tạo cơ hội việc làm cho ngành du lịch tỉnh Đồng Nai

Về dân cư: Tỉnh Đồng Nai là một tỉnh có tổng dân số đứng thứ 5 trên cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

Dân số trung bình tỉnh Đồng Nai năm 2022 dự ước đạt 3.255,81 nghìn người (tăng 86,71 nghìn người), bao gồm dân số thành thị là 1.470,31 nghìn người, chiếm 45,16%; dân số nông thôn 1.785,50 nghìn người, chiếm 54,84%; dân số nam 1.622,21 nghìn người, chiếm 49,83%; dân số nữ 1.633,60 nghìn người, chiếm 50,17%.

Về kinh tế: Tỉnh Đồng Nai một tỉnh cửa ngõ của vùng kinh tế Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất trong cả nước. Theo Thống kê về Bộ Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh Đồng Nai, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Đồng Nai có xu hướng tăng, với nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đứng trong top đầu cả nước.

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 115.948,53 tỷ đồng, tăng 4,01% so với cùng kỳ. Trong đó, Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,62%; Công nghiệp - xây dựng tăng 3,14% (trong đó công nghiệp tăng 2,28%),...

Như vậy, nhờ vào các điều kiện về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi, số lượng dân cư lớn cùng với nền kinh tế phát triển khiến thị trường tìm việc làm Đồng Nai cho người lao động diễn biến sôi nổi, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm tăng cao nhanh chóng.

Là một tỉnh có nhiều nhu cầu tìm việc làm Đồng Nai hấp dẫn, có điều kiện và cơ hội phát triển nghề nghiệp nên Đồng Nai hứa hẹn đem đến cho người lao động nhiều những việc làm hấp dẫn. Đừng quên truy cập job3s.ai để mở rộng cơ hội tìm việc làm Đồng Nai phù hợp cho bản thân.