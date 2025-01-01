Việc làm tại Đồng Nai

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm Đồng Nai đang diễn ra tương đối sôi động. Dự đoán đến năm 2030, nhu cầu tuyển dụng tìm việc làm Đồng Nai lên tới hàng chục nghìn lao động tập trung ở những nhóm ngành như công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch,... Tham khảo danh sách việc làm đang hot tại Đồng Nai cùng với những thông tin quan trọng về thị trường tuyển dụng và tìm việc làm Đồng Nai.

Đánh giá thị trường tuyển dụng, tìm việc làm Đồng Nai

Nhu cầu tuyển dụng Đồng Nai

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tại Đồng Nai đang có nhiều khởi sắc từ sau đại dịch Covid khiến cho số lượng lao động tuyển dụng thêm tăng cao, chủ yếu phục vụ cho chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh của công ty.

Nhu cầu tuyển dụng nhân lực của các doanh nghiệp cũng rộng khắp, đa dạng ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, từ lao động phổ thông, có tay nghề cho đến trình độ cao.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai trong sàn giao dịch việc làm lần thứ 12 năm 2023 cho thấy có tới 24 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự lên tới 1.300 lao động. Các nhu cầu tuyển dụng chủ yếu tập trung ở một số một số ngành nghề bao gồm may mặc, điện tử, cơ khí, bảo hiểm nhân thọ, xuất khẩu lao động,...

Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng của các công ty khi đăng ký tham gia tuyển dụng, tìm việc làm Đồng Nai chủ yếu tập trung ở nhóm lao động phổ thông với tỷ lệ chiếm đến 88%.

Nhu cầu tuyển dụng, tìm việc làm Đồng Nai hiện nay tương đối cao

Dự tính năm 2024, nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Nai tăng cao lên tới con số 10.000 lao động ở đa dạng các ngành nghề.

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai tầm nhìn đến năm 2030, các ngành, lĩnh vực địa phương có nhu cầu tuyển dụng cao bao gồm: Dịch vụ logistics, dịch vụ công nghệ thông tin-viễn thông, dịch vụ y tế, đào tạo, dịch vụ vận chuyển, kho bãi, công nghệ thông tin, viễn thông; dự án giao thông kết nối các dự án phát triển cảng biển, cảng hàng không; chính quyền điện tử; ứng dụng về công nghệ sinh học trong các lĩnh vực nông nghiệp,...

Dưới đây là những việc làm Đồng Nai phổ biến nhận được nhiều quan tâm và có tỉ lệ tuyển dụng tương đối cao tại tỉnh Đồng Nai như sau:

Nhu cầu tìm việc làm Đồng Nai

Theo Niên giám Thống Kê của tỉnh Đồng Nai trong năm 2022, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của toàn tỉnh đạt 1.777,02 nghìn người, tăng 1,14% so với năm 2021, trong đó lao động nam chiếm 53,97%; lao động nữ chiếm 46,03%; lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 43,81%; lực lượng lao động ở nông thôn chiếm 56,19%.

Tuy nhiên, cũng theo Niên giám Thống Kê của tỉnh Đồng Nai trong năm 2022 tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn vẫn đang ở mức cao là 1,81%. Tỷ lệ thiếu việc làm Đồng Nai của lực lượng lao động trong độ tuổi là 1,2%, trong đó khu vực thành thị 0,7%; khu vực nông thôn 1,7%.

Như vậy, số lượng người đang trong độ tuổi lao động từ 15 tuổi trở lên của tỉnh Đồng Nai tương đối cao cùng với tỷ lệ thất nghiệp, không có việc làm cũng ở mức cần báo động khiến vấn đề tìm việc làm Đồng Nai đang diễn ra vô cùng sôi động. Người lao động vẫn thường xuyên tìm kiếm các công việc với mong muốn phù hợp với bản thân và đem lại thu nhập hấp dẫn.

Mức lương của việc làm Đồng Nai

Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang thực hiện trả lương áp dụng dựa trên quy định về mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng.

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng ở thành phố Biên Hòa, Long Khánh và các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Xuân Lộc là 4.680.000 đồng/tháng hoặc 22.500 đồng/giờ. Các huyện Định Quán, Thống Nhất thuộc tỉnh Đồng Nai là 4.160.000 đồng/tháng hoặc 20.000 đồng/giờ. Đối với các huyện còn lại thuộc tỉnh Đồng Nai là 3.640.000 đồng/tháng hoặc 17.500 đồng/giờ.

Ngoài ra, mức thu nhập của từng ngành nghề trên thực tế đa dạng hơn nhiều, biến đổi linh hoạt theo từng công việc, vị trí, doanh số, trình độ và kinh nghiệm làm việc của người lao động.

Dưới đây là mức lương hiện tại của một số ngành nghề ở Hưng Yên mà bạn có thể tham khảo:

Đơn vị: VNĐ/tháng/người

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm, nhu cầu của thị trường hay nơi làm việc.

Yêu cầu của các nhà tuyển dụng tại Đồng Nai

Khi tuyển dụng ứng viên, các nhà tuyển dụng sẽ thường xuyên thích thú và "săn đón" ứng viên có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu cho công việc và công ty. Vậy, khi tìm việc làm Đồng Nai, bạn đã chuẩn bị cho mình thật tốt những kỹ năng, kinh nghiệm để đáp ứng những yêu cầu của nhà tuyển dụng dưới đây:

Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn:

Nhà tuyển dụng ưu tiên ứng viên có trình độ học vấn và bằng cấp cụ thể phù hợp với vị trí. Điều này có thể bao gồm bằng cấp học thuật, chứng chỉ hoặc các chương trình đào tạo chuyên ngành. Bạn nên đưa ra rõ ràng các điều kiện tiên quyết về giáo dục để chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy rằng bạn chính là người phù hợp nhất cho vị trí họ sắp tuyển dụng.

Kinh nghiệm làm việc và thành tích đạt được

Kinh nghiệm làm việc lâu năm ở những vị trí công việc tương tự là yêu cầu quan trọng. Nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm những ứng viên có thành tích xuất sắc đã được chứng minh trước đây, cho thấy được năng lực của bạn. Hãy nêu bật những thành tựu và đóng góp quan trọng ở các vị trí trước đây.

Thành thạo kỹ năng mềm và kỹ thuật

Nhà tuyển dụng tìm kiếm những ứng viên có bộ kỹ năng toàn diện, bao gồm cả kỹ năng kỹ thuật và kỹ năng mềm. Kỹ năng kỹ thuật có thể bao gồm các ngôn ngữ lập trình cụ thể, trình độ phần mềm hoặc năng lực đặc thù công việc khác. Các kỹ năng mềm như giao tiếp hiệu quả, làm việc nhóm và khả năng thích ứng đều quan trọng không kém để thành công trong môi trường làm việc hợp tác.

Khả năng giải quyết các vấn đề và tư duy phản biện

Nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên thể hiện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phản biện mạnh mẽ. Khả năng phân tích các tình huống phức tạp, đưa ra quyết định sáng suốt và tiếp cận các thách thức một cách sáng tạo thường là yếu tố khác biệt để nhà tuyển dụng "săn đón" bạn.

Nhà tuyển dụng có thể đánh giá những kỹ năng này thông qua các cuộc phỏng vấn tình huống, nghiên cứu trường hợp hoặc các phương pháp đánh giá khác để đánh giá năng khiếu giải quyết vấn đề của ứng viên trong các tình huống thực tế.

Chinh phục nhà tuyển dụng dễ dàng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuyển dụng cần thiết

Có nên làm việc tại Đồng Nai không?

Để có thể làm việc và phát triển việc làm Đồng Nai thuận lợi, người lao động cần phải nắm chắc được các ưu - nhược điểm khi làm việc tại Đồng Nai như sau:

Về ưu điểm:

Tỉnh Đồng Nai hội tụ đầy đủ các yếu tố về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và giao thông thuận lợi để phát triển kinh tế, từ đó tạo ra vô số việc làm Đồng Nai hấp dẫn cho người lao động.

Các lĩnh vực về công nghiệp, công nghệ thông tin, kỹ thuật, điện, điện tử, may mặc,.. có nhu cầu tuyển dụng cao. Dự báo những năm tới, lượng lao động cần tuyển dụng để đáp ứng được yêu cầu phát triển ngành công nghiệp lên đến vài chục nghìn người.

Các khu công nghiệp đang tiếp tục được xây dựng hạ tầng và mở rộng quy mô tạo nhiều điều kiện và cơ hội cho người lao động tìm việc làm Đồng Nai

Chính sách nhà nước đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, tìm kiếm ra nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.

Đồng Nai cũng là một vùng đang có kinh tế phát triển và phấn đấu trở thành vùng có nền kinh tế khá trong cả nước vào năm 2030..

Về nhược điểm:

Tỷ lệ thất nghiệp của tỉnh Đồng Nai đang còn ở mức cao là 1,81% trong năm 2022.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở một số ngành nghề nhất định, công việc không có sự đa dạng

Nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo cao, những lao động chưa qua đào tạo khó phát triển được.

Như vậy, thị trường tuyển dụng tại Đồng Nai được đánh giá tương đối sôi động và mở ra nhiều cơ hội tìm việc làm Đồng Nai cho người lao động. Người lao động làm việc trong các ngành công nghiệp và có chuyên môn cao thì Đồng Nai là một nơi lý tưởng để làm việc.

Các công ty ở Đồng Nai tuyển dụng

Dưới đây là Top các nhà tuyển dụng nổi bật tại thị trường tìm việc làm Đồng Nai mới nhất giúp người tìm việc làm Đồng Nai dễ dàng tìm kiếm được những công việc có chế độ đãi ngộ hấp dẫn và uy tín như sau:

Tên công ty Địa chỉ Ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam Số 2, Đường 2A, KCN Biên Hoà II, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai Nông - Công nghiệp, ngành thực phẩm khép kín: chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm và thủy sản. Công Ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (“PROCONCO”) Đường số 9 - KCN Biên Hòa 1 - Phường An Bình - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai Chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi. Công ty CP Dệt TexHong Nhơn Trạch KCN Nhơn Trạch 5, Thị trấn Hiệp Phước - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai. Sản xuất các sản phẩm sợi dệt Công ty Cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa 96 Hà Huy Giáp, Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; Kinh doanh xăng dầu; Kinh doanh Chế biến và xuất nhập khẩu nông sản, cà phê; Kinh doanh dịch vụ kho, cảng, logistics Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) Trung tâm Điện lực dầu khí - Xã Phước Khánh - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai Sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Công ty Cổ phần Vedan Việt Nam (Vedan Việt Nam) Quốc lộ 51, 4p 1A - Xã Phước Thái - Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai Gia Vị - Chế Biến và Kinh Doanh | Bột Mì, Bột Ngô, Năng, Gạo, Nếp.

Các khu công nghiệp tại Đồng Nai tuyển dụng

Dưới đây là danh sách các khu công nghiệp tại Đồng Nai đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm Đồng Nai lớn nhất như sau:

Khu công nghiệp Địa chỉ Khu công nghiệp Agtex Long Bình Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Amata giai đoạn 1 Long Thành - Đồng Nai Khu công nghiệp Amata giai đoạn 2 Long Thành - Đồng Nai Khu công nghiệp Amata giai đoạn 3 + mở rộng Long Thành - Đồng Nai Khu công nghiệp An Phước Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Phân Khu công nghiệp hỗ trợ An Phước Xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Bàu Xéo Xã Sông Trầu, xã Tây Hòa, xã Đồi 61 và thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Na Khu công nghiệp Biên Hòa 1 Phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Biên Hòa 2 Phường An Bình, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Khu công nghiệp Dầu Giây Xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Dệt may Nhơn Trạch (Vinatex - Tân Tạo) ​Xã Hiệp Phước và xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khu công nghiệp Giang Điền Xã Giang Điền, xã An Viễn, huyện Trảng Bom và xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khu công nghiệp Gò Dầu Quốc lộ 51, Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Đồng Nai Khu công nghiệp Hố Nai GĐ1 Xã Hố Nai 3, Trảng Bom, Biên Hoà, Đồng Nai Khu công nghiệp Hố Nai GĐ2 Đường số 6, giai đoạn 2, khu công nghiệp Hố Nai, P. Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn Xã Lộc An, Bình Sơn và Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Long Khánh Xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Long Đức 1 Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Long Đức 2 Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Long Thành Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành (Amata) Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Long Bình (Loteco) KCN Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp quốc phòng Long Bình Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. T Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 - IDICO Xã Hiệp Phước, Phước Thiền và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - D2D Số 47, đường D9, Khu dân cư đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - Formosa (GĐ1) Xã Hiệp Phước và xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. Khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 - Tín Nghĩa (GĐ2) Tòa nhà KCN Nhơn Trạch 3, đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khu nhà xưởng JSC Nhật Bản Giai đoạn 2, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5 - IDICO Xã Long Tân và thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú Xã Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khu nhà xưởng Boustead - BIP Đường số 7C, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang Xã Hiệp Phước và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khu nhà xưởng BW Industrial - Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Lộc Khang, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 Tòa nhà VP Nhơn Trạch 6, xã Long Thọ,huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 1 Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Định Quán giai đoạn 2 Xã La Ngà, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Ông Kèo Xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 1 Xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khu công nghiệp Sông Mây giai đoạn 2 Số 02 đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Tân Phú giai đoạn 1 Quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Tân Phú giai đoạn 2 Quốc lộ 20, thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Tam Phước ​Xã Tam Phước, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Thạnh Phú Đường Đồng Khởi, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai Khu công nghiệp Xuân Lộc giai đoạn 1 Xã Xuân Tâm và Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Xuân Lộc giai đoạn 2 Xã Xuân Tâm và Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Khu công nghiệp Suối Tre Xã Suối Tre và xã Bảo Vinh, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai Khu công nghệ sinh học Cẩm Mỹ - Đồng Nai xã Cẩm Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai Khu liên hợp công - nông nghiệp Dofico (Agropark) - Khu 3C chế biến thực phẩm xã Xuân Tâm - Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Khu liên hợp công - nông nghiệp Dofico (Agropark) - Khu 1 dịch vụ, thương mại logistics xã Xuân Tâm - Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Câu hỏi thường gặp về tuyển dụng việc làm Biên Hòa

Có thể tìm kiếm việc làm freelancer tại Đồng Nai không? Nên tìm ở đâu tốt nhất?

Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm việc làm freelancer tại Đồng Nai trên các diễn đàn, nền tảng tuyển dụng trực tuyến. Việc làm Đồng Nai online vô cùng đa dạng, trong đó nổi bật có thể kể đến nhân viên content, nhân viên SEO, nhân viên IT, nhân viên thiết kế, kỹ sư phần mềm, nhân viên trực page…

Đặc thù của những nghề này là có thể linh động làm việc mà không cần đến trực tiếp văn phòng. Bạn có thể tìm kiếm và lựa chọn những việc làm Đồng Nai phù hợp với chuyên môn để ứng tuyển.

Ngoài ra, bạn đang băn khoăn không biết trang tìm việc làm Đồng Nai nào uy tín hoàn toàn có thể tham khảo website tuyển dụng trực tuyến của chúng tôi là . Đây là địa chỉ tìm việc làm Đồng Nai vô cùng quen thuộc của nhiều người, đồng thời cũng là đối tác quan trọng của nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên khắp cả nước.

Với việc ứng dụng hơn 20 loại AI, job3s.ai không chỉ tự động cập nhật các thông tin tuyển dụng theo thời gian mà còn đưa ra các gợi ý hữu ích cho ứng viên.

Làm sao để tìm việc làm Đồng Nai hiệu quả?

Việc hiểu đúng và làm tốt những gợi ý dưới đây bạn có thể dễ dàng tinh chỉnh lại phương pháp tìm việc làm Đồng Nai để cầm được tấm vé ưu tiên cho một công việc như sau:

Nên ứng tuyển công việc qua các cơ sở uy tín như Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai hoặc những website tuyển dụng chất lượng, điều này sẽ giảm thiểu nguy cơ bị lừa, tăng cơ hội tìm việc làm Đồng Nai chất lượng.

Tìm hiểu thật kỹ về công ty dự định ứng tuyển, bao gồm thông tin về địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, mã số thuế… để tránh bị lừa đảo.

Chuẩn bị kỹ lưỡ ng CV xin việc, nên tìm hiểu kỹ JD công việc mà nhà tuyển dụng đưa ra để điều chỉnh các nội dung trong CV, đồng thời nắm bắt được trọng tâm yêu cầu để có buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi.

ng CV xin Không nên rải CV quá nhiều cùng một thời điểm, chỉ nên lựa chọn từ 3 - 4 công việc ưng ý nhất để đầu tư chỉn chu, tăng khả năng được nhận việc.

Giới thiệu về tỉnh Đồng Nai

Tỉnh Đồng Nai có một tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên cơ sở hợp nhất của 2 tỉnh cũ là Biên Hòa và Long Khánh.

Về điều kiện tự nhiên: Tỉnh Đồng Nai sở vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi với địa hình vùng đồng bằng và trung du với nhiều núi rải rác, có xu hướng thấp dần theo hướng bắc nam.

Các tài nguyên thiên nhiên dồi dào và đa dạng về nhiều chủng loại như kim loại quý, đá quý, kim loại màu, nguyên liệu gốm sứ, vật liệu xây dựng, than bùn, nước khoáng và nước nóng,...

Khu du lịch Bửu Long thu hút nhiều khách du lịch tạo cơ hội việc làm cho ngành du lịch tỉnh Đồng Nai

Về dân cư: Tỉnh Đồng Nai là một tỉnh có tổng dân số đứng thứ 5 trên cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Nghệ An.

Dân số trung bình tỉnh Đồng Nai năm 2022 dự ước đạt 3.255,81 nghìn người (tăng 86,71 nghìn người), bao gồm dân số thành thị là 1.470,31 nghìn người, chiếm 45,16%; dân số nông thôn 1.785,50 nghìn người, chiếm 54,84%; dân số nam 1.622,21 nghìn người, chiếm 49,83%; dân số nữ 1.633,60 nghìn người, chiếm 50,17%.

Về kinh tế: Tỉnh Đồng Nai một tỉnh cửa ngõ của vùng kinh tế Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động nhất trong cả nước. Theo Thống kê về Bộ Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh Đồng Nai, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của tỉnh Đồng Nai có xu hướng tăng, với nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đứng trong top đầu cả nước.

Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2023 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 115.948,53 tỷ đồng, tăng 4,01% so với cùng kỳ. Trong đó, Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,62%; Công nghiệp - xây dựng tăng 3,14% (trong đó công nghiệp tăng 2,28%),...

Như vậy, nhờ vào các điều kiện về vị trí địa lý và tài nguyên thiên nhiên thuận lợi, số lượng dân cư lớn cùng với nền kinh tế phát triển khiến thị trường tìm việc làm Đồng Nai cho người lao động diễn biến sôi nổi, nhu cầu tuyển dụng và tìm việc làm tăng cao nhanh chóng.

Là một tỉnh có nhiều nhu cầu tìm việc làm Đồng Nai hấp dẫn, có điều kiện và cơ hội phát triển nghề nghiệp nên Đồng Nai hứa hẹn đem đến cho người lao động nhiều những việc làm hấp dẫn. Đừng quên truy cập job3s.ai để mở rộng cơ hội tìm việc làm Đồng Nai phù hợp cho bản thân.